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    • 26.01.2023 16:09
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    CHP ve İYİ Parti arasında 'Kemal Kılıçdaroğlu' krizi büyüyor! Cihan Paçacı'dan sonra bir bomba da Barış Yarkadaş'tan...

    Son dakika haberleri... Bugün 11. toplantısını gerçekleştiren 6'lı masa adaylık meselesini henüz netleştiremedi. Toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Cihan Paçacı, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil" dedi. Cihan Paçacı Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında diretmesi durumunda ise, İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini söyleyerek Kemal kılıçdaroğlu'nu açıkça veto etti. Paçacı'nın bombası sonrası CHP'li Barış Yarkadaş'tan flaş bir çıkış geldi. Barış Yarkadaş İYİ Parti'nin umutları tükettiğini belirterek, "İYİ Parti’nin nezaketsizliğine bakın…" ifadelerini kullandı. İşte masanın son krizi...

    takvim.com.tr
    Kriz ’paça’dan akıyor!

    CHP, İYİ Parti , DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin etrafında toplandığı HDP'nin ise gölge ortak olarak destek verdiği yuvarlak masa toplantılarının 11'ncisi bugün gerçekleştiriliyor.

    10 TOPLANTI YAPILDI ADAY HENÜZ YOK
    5 Ocak'ta yapılan 10. toplantı sonrası aday konuşmaya yeni karar verdiklerini itiraf eden masanın bugün de aday açıklaması beklenmiyor ancak toplantı öncesi bombalar peş peşe patladı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU DAYATIYOR AKŞENER İSTEMİYOR
    Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için icazet turları dahil birçok hamle yaparken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor.

    Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve özellik İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin her fırsatta ön plana sürüyor.

    Öyle ki Akşener'in İmamoğlu ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na çektikleri Saraçhane Operasyonu sıcaklığını korurken bir de İmamoğlu ile yer aldıkları afişleri şehirlere asarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğininin son göstergesi oldu.

    Bugün yapılacak toplantı öncesi ise İYİ Parti masaya son füzeyi attı.

    İYİ PARTİ'Lİ CİHAN PAÇACI'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA VETO
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gündeme getirmesi dünüşünülen toplantı öncesi Meral Akşener'in "Kazanacak aday" vurgusunun bir benzeri partinin ağır toplarından Cihan Paçacı'dan geldi.

    "AKŞENER KEMAL BEY'İ ONAYLAYACAK NOKTADA DEĞİL"
    Cihan Paçacı, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil" dedi. Cihan Paçacı Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında diretmesi durumunda ise, İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini söyleyerek Kemal kılıçdaroğlu'nu açıkça veto etti.

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak."

    Alçı söz konus görüşmeyi şu ifadelerle aktardı;

    "Kemal Bey son derece kararlı, partisi de yekvücut şekilde arkasında sapasağlam duruyor. Siz Kılıçdaroğlu ile ilgili sahada olumsuz bir tablo var dediniz. Ne olacak o halde? Sayın Akşener ve İYİ Parti Kemal Bey'in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak?" diye sorduğumda Cihan Bey,

        "Şayet böyle bir şey olursa İYİ Parti bu konuya itirazını kayda geçirmiş olur. Ondan sonra iki ihtimal var, ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir."

        "Sizce hangisi daha olası?"

        "İkincisi gibi görünüyor."

        "O zaman ne olur?"

        "6'lı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. 2. tura kalanı destekleyin diyebilir."

        "Böyle bir senaryo mümkün mü? İYİ Parti aday olarak kimi çıkarır? Ekrem İmamoğlu'nu mu?"

        "Bakın partide genel hava Ekrem Bey'den yana. Ama İYİ Parti kendi adayını çıkaracaksa bu asla CHP'li bir aday olmaz. Böyle bir şey doğru da değil. Zaten Meral Hanım başından beri bu belediye başkanları için genel başkanlarının göstermesi koşulu ile sıcak bakacağını söylüyor. Ekrem Bey de böyle bir şeye sıcak bakmaz. Böyle bir durumda İYİ Parti kendi içinden bir isim çıkarır."

        CHP'Lİ İSİMDEN FLAŞ YANIT: NEZAKETSİZLİK
        İYİ Partili Paçacı'nın sözlerine CHP'li Barış Yarkadaş'tan tepki geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Eski CHP Milletvekili Yarkadaş İYİ Parti'nin yaptığını nezaketsizlik olduğunu söyledi.

        Yarkadaş tepkisi şöyle;

        "İYİ PARTİ'nin nezaketsizliğine bakın… Kılıçdaroğlu, CHP'li 11 belediye başkanına "Destek açıklaması yapmayın, toplantı öncesi masaya baskı gibi olur" diyor. İYİ PARTİ ise kamuoyuna doğrudan Kemal Bey karşıtı açıklama yapıyor. İYİ PARTİ umutları tüketiyor. Çok yazık…"

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