CHP ve İYİ Parti arasında 'Kemal Kılıçdaroğlu' krizi büyüyor! Cihan Paçacı'dan sonra bir bomba da Barış Yarkadaş'tan...

CHP, İYİ Parti , DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin etrafında toplandığı HDP'nin ise gölge ortak olarak destek verdiği yuvarlak masa toplantılarının 11'ncisi bugün gerçekleştiriliyor.
10 TOPLANTI YAPILDI ADAY HENÜZ YOK
5 Ocak'ta yapılan 10. toplantı sonrası aday konuşmaya yeni karar verdiklerini itiraf eden masanın bugün de aday açıklaması beklenmiyor ancak toplantı öncesi bombalar peş peşe patladı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU DAYATIYOR AKŞENER İSTEMİYOR
Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için icazet turları dahil birçok hamle yaparken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor.
Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve özellik İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin her fırsatta ön plana sürüyor.
Öyle ki Akşener'in İmamoğlu ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na çektikleri Saraçhane Operasyonu sıcaklığını korurken bir de İmamoğlu ile yer aldıkları afişleri şehirlere asarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğininin son göstergesi oldu.
Bugün yapılacak toplantı öncesi ise İYİ Parti masaya son füzeyi attı.
İYİ PARTİ'Lİ CİHAN PAÇACI'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA VETO
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gündeme getirmesi dünüşünülen toplantı öncesi Meral Akşener'in "Kazanacak aday" vurgusunun bir benzeri partinin ağır toplarından Cihan Paçacı'dan geldi.
"AKŞENER KEMAL BEY'İ ONAYLAYACAK NOKTADA DEĞİL"
Cihan Paçacı, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil" dedi. Cihan Paçacı Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında diretmesi durumunda ise, İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini söyleyerek Kemal kılıçdaroğlu'nu açıkça veto etti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak."
Alçı söz konus görüşmeyi şu ifadelerle aktardı;
"Kemal Bey son derece kararlı, partisi de yekvücut şekilde arkasında sapasağlam duruyor. Siz Kılıçdaroğlu ile ilgili sahada olumsuz bir tablo var dediniz. Ne olacak o halde? Sayın Akşener ve İYİ Parti Kemal Bey'in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak?" diye sorduğumda Cihan Bey,