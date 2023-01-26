CHP ve İYİ Parti arasında 'Kemal Kılıçdaroğlu' krizi büyüyor! Cihan Paçacı'dan sonra bir bomba da Barış Yarkadaş'tan...

"Şayet böyle bir şey olursa İYİ Parti bu konuya itirazını kayda geçirmiş olur. Ondan sonra iki ihtimal var, ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir."

"Sizce hangisi daha olası?"

"İkincisi gibi görünüyor."

"O zaman ne olur?"

"6'lı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. 2. tura kalanı destekleyin diyebilir."

"Böyle bir senaryo mümkün mü? İYİ Parti aday olarak kimi çıkarır? Ekrem İmamoğlu'nu mu?"

"Bakın partide genel hava Ekrem Bey'den yana. Ama İYİ Parti kendi adayını çıkaracaksa bu asla CHP'li bir aday olmaz. Böyle bir şey doğru da değil. Zaten Meral Hanım başından beri bu belediye başkanları için genel başkanlarının göstermesi koşulu ile sıcak bakacağını söylüyor. Ekrem Bey de böyle bir şeye sıcak bakmaz. Böyle bir durumda İYİ Parti kendi içinden bir isim çıkarır."