SON DAKİKA | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na YSK yanıtı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Bakan Bozdağ, "Hile hurda yapılması imkansız başarısızlığa bahane arıyor." dedi.

İşte Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar

(Kılıçdaroğlu'nun, YSK'ya güvenmiyorum sözleri) Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'nin güven noktasında en güvenilir kurumlarının başında gelir. Türk Seçim Kanununa göre seçimlerde hile ve hurda yapılması imkansızdır. Kim bunu söylüyorsa, şimdiden seçim yenilgisine bahane uydurmak için alt yapı oluşturuyordur. Seçimleri siyasi partiler yapar, YSK organize eder. Kılıçdaroğlu YSK'nın yapısının nasıl olduğundan da haberdar değil.

(Başörtüsü ile ilgili İYİ Parti ve CHP'nin önerisi) Onların önerisi çok farklı bir öneri. Dünyanın hiçbir anayasasında sınırsız bir kıyafet hürriyeti yoktur. Böyle bir hürriyet din ve vicdan hürriyetiyle irtibatlı olarak düzenlenemez. Muhalefet 'ret' bahanesi için önerge getirdi. Samimilerse, TBMM Genel Kurul'da desteklesinler.

(AYM'nin HDP ile ilgili kararı) Mahkeme isabetli bir karar vermiştir. Mahkeme'nin kararı kendi gündemiyle alakalı bir karardır. Doğru bir karardır.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP'nin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "YSK'ya güvenmediğimi sağır sultan duydu. YSK'ye güvenseydik özel olarak sandık güvenliği için çalışmazdık. Yargıya, Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz. Bu kadar açık" ifadelerini kullanmıştı.