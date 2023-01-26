AYM'den HDP kararı: Kararın seçim sonrasına bırakılması talebine ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin nihai kararın seçim sonrasına bırakılması talebini reddetti. HDP'nin Hazine yardımı blokesine yönelik savunması için de 15 günlük ek süre verildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin terör örgütüyle bağının bilinen bir gerçek olduğunu belirterek, "Davalı parti, terör örgütünün sözde askere alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir. Bunun en önemli delili olarak yıllardır zorla ya da kandırılarak örgüte götürülen çocukların ve gençlerin annelerinin 3 yılı aşkın süredir Diyarbakır il binası ve bazı illerde tuttukları evlat nöbetleri gösterilebilir." ifadelerini kullanmıştı.