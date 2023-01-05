Anayasa Mahkemesi HDP kararını verdi: Hazine yardımına bloke! Karara ilk tepki tabi ki ortağı CHP'den! Sezgin Tanrıkulu HDP'yi savundu

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, partinin hazine yardımının bulunduğu banka hesabına bloke konulması talebi karara bağlandı.

539 MİLYON TL HAZİNE YARDIMI YAPILACAKTI

Buna göre, HDP'nin Hazine yardımı hesaplarına bloke konuldu. HDP'ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak'a kadar olmak üzere 539 milyon TL hazine yardımı yapılacaktı.

ANAYASA MAHKEMESİ DAHA ÖNCE GEREKÇE SUNULMAMASI NEDENİYLE REDDETMİŞTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, Hazine yardımının bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmiş, Anayasa Mahkemesi bu talebi herhangi bir gerekçe sunulmaması nedeniyle reddetmişti.

Ceza yargılaması davası prosedürü işlenen süreçte, HDP'nin iddianameye ve ek delillere karşı savunmalarını sunmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak 2023 günü belirlenmişti.