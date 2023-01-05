HDP'den Hazine hesaplarına bloke tehdidi! HDP'li vekil Filiz Kerestecioğlu yargı ve iktidarı hedef aldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin temelli kapatılması istemli davada, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in bu istemini görüştü.
HDP'NİN HAZİNE YARDIMLARINA GEÇİCİ BLOKE
Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, davanın bu aşamasında, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini kabul ederek HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konulmasına karar verdi.
Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.
HDP'DEN 'HAZİNE' TEHDİDİ: "BUNU KENDİNİZ YARGILANIRKEN ANLAYACAKSINIZ"
HDP vekili Filiz Kerestecioğlu, gelişmeye ilişkin TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada, iktidar ve yargı mensuplarına tehditler savurdu. Hesaplarına konulan blokenin mücadelelerini engellemeyeceğini belirterek "Bunu kendiniz yargılanırken anlayacaksınız" dedi.
"Siz ne zannediyorsunuz? Bizim hesaplarımıza bloke konunca bizim mücadelemize de bloke konulabileceğini mi zannediyorsunuz?" diyen Kerestecioğlu, şu ifadeleri kullandı:
"BİZLE BAŞ EDEMEZSİNİZ"
"Bu halk gerçekten HDP'yi bırakacak, HDP'den vazgeçecek mi sanıyorsunuz? Biz mücadeleye aynı şekilde devam edeceğiz, hiçbir blokaj bizim önümüzde duramaz. Siyasi zekayla baş edemediğiniz için bugün yargı kararıyla bizle baş etmeye çalışıyorsunuz. Baş edemezsiniz. Bu yol, yol değil. Gerçekten bunu anlayacaksınız. Kendiniz yargılanırken de bunu anlayacaksınız."