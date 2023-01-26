2023 yılının ilk kandili bu akşam akşam idrak edilecek. Diyanet tarafından yayımlanan kandil takvimine göre üç ayların başlangıcıyla birlikte yarın gece ne kandili merak konusu oldu. Bu noktada 'BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 26 Ocak'ta hangi kandil var?' soruları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Diyanet kandil TAKVİMİ ve listesi 2023!
BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
Bugün yani 26 Ocak 2023 tarihinde Regaip Kandili idrak edilecek. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.