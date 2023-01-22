DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dokunacağı SİHA'lar 2023 yılının çığır açan teknolojileri arasında gösterildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne ait olan ve dünyanın en önemli teknoloji mecralarından biri olan 'MIT Technology Review' Bayraktar TB2'leri 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterdi.
İnceleme yazısında Bayraktar TB2 gibi kitlesel pazara yönelik askeri dronların, dronların savaştaki rolünü önemli ölçüde genişlettiğine dikkat çekilerek, bu tür dronların bu yılki '10 Çığır Açan Teknoloji' listesine dahil edildiği belirtildi.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı bilgilendirmede "Dünyanın en önemli teknoloji mecralarından biri olan @techreview (MIT Technology Review), milli SİHA'larımız Bayraktar TB2'leri 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterdi" ifadelerini kullandı.