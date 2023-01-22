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    • 22.01.2023 16:54
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    • 22.01.2023 17:12
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    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dokunacağı SİHA'lar 2023 yılının çığır açan teknolojileri arasında gösterildi

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın SİHA’ları hedef aldığı bugünlerde gururlandıran bir haber geldi. Bayraktar TB2 Taktik S/İHA Sistemi, 'MIT Technology Review' tarafından 2023 yılının çığır açılan teknolojileri arasında gösterildi.

    2023 yılının çığır açan teknolojileri arasında gösterildi

    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne ait olan ve dünyanın en önemli teknoloji mecralarından biri olan 'MIT Technology Review' Bayraktar TB2'leri 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterdi.

    İnceleme yazısında Bayraktar TB2 gibi kitlesel pazara yönelik askeri dronların, dronların savaştaki rolünü önemli ölçüde genişlettiğine dikkat çekilerek, bu tür dronların bu yılki '10 Çığır Açan Teknoloji' listesine dahil edildiği belirtildi.

    Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı bilgilendirmede "Dünyanın en önemli teknoloji mecralarından biri olan @techreview (MIT Technology Review), milli SİHA'larımız Bayraktar TB2'leri 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterdi" ifadelerini kullandı.

        Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kıran Bayraktar TB2 bugüne kadar 28 ülke ile ihracaat sözleşmesi imzalanmıştı.

        Türkiye, seçim sath-ı mailine girilen kritik süreçte muhalefetin, yalan, manipülasyon ve kara propagandaya dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor. Bunun son örneği 6'lı masanın henüz seçim tartısına girmemiş küçük ortağı Ali Babacan'ın skandal açıklamalarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

        Babacan'ın Anayasa'daki Türklük maddesinden rahatsızlığının ardından "SİHA'lara dokunacağız" açıklamalarına Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

        Dünyanın önünde saygıyla eğildiği SİHA'lar için skandal sözlere tepki açıklamaları peş peşe gelirken günler sonra Ali Babacan'dan geri vites geldi.

            CANLI YAYINDA SÖYLEDİKLERİ ÇARPTILIYORMUŞ
            Babacan, açıklamalarının çarpıtıldığını iddia ederek "Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz" dedi.

            Babacan sözlerine şöyle devam etti:

            Savunma sanayi de dahil ülkemizdeki mevcut her projenin doğru olanlarını devam ettiririz, yanlış olanlarını düzeltiriz, eksik olanlarını tamamlarız. Savunma sanayinde de ülkemize gururlar yaşatacak pek çok şirkete destek oluruz. Bizim Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Kocaeli ve diğer pek çok ilde yüksek teknolojiyle dünyaya üretim yapan muazzam firmalarımız var. Bizim dünya çapında mühendisler yetiştiren üniversitelerimiz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Biz, eşitlik, hakkaniyet ve şeffaflıktan hiçbir koşulda vazgeçmeyiz. Tüm sanayicilerimizle ilişkimiz aynı yakınlıktadır. Ne torpil ne kayırma ne de nepotizme geçit veririz. Ülkemizin sanayicilerine, mühendislerine, bilim insanlarına eşit şekilde destek olmaya, herkese fırsat tanımaya, Türkiye'nin yıldızını tıpkı 2002-2014 arasında olduğu gibi parlatmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

            ÖZÜR YOK

            Canlı yayında alenen kullandığı "SİHA'lara dokunacağız" sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Babacan'ın özür dilememesi ise dikkatlerden kaçmadı.

            "BUNU DA AÇIKLAYIN SAYIN BAŞKAN"
            Babacan'ın inkar açıklaması sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç inandırıcı bulunmadı. Çünkü çarpıtıldı dediği sözler dün partisinin ilçe başkanı Celalettin Bulunmaz tarafından yeniden sarf edildi.

            Babacan'a Bulunmaz'ın tweetini alıntılayarak "O zaman bunu da açıklayın sayın başkan" ifadelerini kullanan sosyal medya kullanıcıları "3 oy devşireceğim diye neler söylediniz şimdi tepki gelince mi fark ettiniz?" diye sordular.

            BABACAN'DAN ALENEN İFTİRA
            DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu kez de özgün olarak ürettiği İHA, SİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma ile dünyada büyük yankı uyandıran Baykar şirketini hedef aldı.

            Babacan, İHA ve SİHA üreticisi Baykar'a ilişkin soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yanıtını vermişti.

                Türkiye'nin bütün imkanlarını BAYKAR'A aktarıldığını iddia ederek algı operasyonuna soyunan Ali Babacan "Devletin hemen hemen bütün imkanları neredeyse tek şirkete aktarılıyor; rekabetten korkmasınlar. Bizim iktidarımızda tam tersine, fırsat eşitliği içerisinde ama, fırsat eşitliği içerisinde iyi iş yapan firmaların önü açılır ama biraz da rekabet gelir. Muhtemelen bu arkadaşlar rekabetten korkuyor olabilir. Ya işte güzel güzel para kazanıyorduk bu iktidar değişirse rekabet olacak, başka firmaların da önünü açacaklar diye korkuyor olabilirler." iddiasında bulundu.

                HALUK BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ
                Babacan'ın açıklamalarına BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar sert bir yanıt verdi.

                Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Haluk Bayraktar, "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz." dedi.

                Bayraktar, "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

                DÜNYADA BÖYLE BİR FİRMA YOK
                Bayraktar'ın açıklamalarının tamamı ise şöyle:

                "Sn. Babacan,

                BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz.

                Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz.

                Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız.

                Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık.

                Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik...

                ERDEMLİ OLMAYI DENEYİN
                Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz.

                Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SiHNIarın farkını TEKNOFEST'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı Sağlar.

                Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin..."

                ALDIĞI CEVAP YETMEDİ YİNE SALDIRDI: DOKUNACAĞIZ
                Haluk Bayraktar'ın bilgili ve belgeli cevaplarına karşın Babacan, çirkin saldırılarını durdurmak bir yerine rezaleti bir üst perdeye taşıdı. Babacan, katıldığı bir canlı yayında, "SİHA'lar hükümetin en önemli propaganda projesi. Bunu kutsal hale getirdiler ama biz buna dokunacağız." ifadelerini kullandı.

                    SELÇUK BAYRAKTAR'DAN TEPKİ
                    Babacan'a bir tepki de Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" ifadelerini kullandı.

                    BABACAN'A TEPKİLER YÜKSELDİ
                    Ali Babacan'ın skandal ifadelerine tepki yağdı. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Dokundurtmayız" ifadeleriyle Babacan'ın skandallarını sıraladı.

                    Çelebi şunları söyledi;

                    "Ali Babacan… -Anayasadan Türklüğü kaldıracak… -Kumpas davaları yeniden açacak… -Fetöcülerin tamamını tekrar devlete dolduracak… Ve şimdi de son rezilliği SİHA programına dokunacak… Ordu düşmanı Şebnem Korur Fincancı mı söyledi son görüşmende! Başka kapıya!Dokundurtmayız!

                    Fetönün sümüklü mendili Babacan… Hadi dokunsana Milli Savunma Sanayimizin gururlarına..."

                    AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Çelebi, "6'lı masanın GÜL'ü Ali Babacan! Bunlarla yol yürüyene sadece ACINIR!" dedi. Çelebi, " -Anayasa ilk 4 maddeye(Resmi dil,Atatürk) dokunacak... -Anayasadan Türklüğü kaldıracak... -Kumpas davaları yeniden açacak... -Fetöcülerin tamamını tekrar devlete dolduracak... -SİHA'lara dokunacak..." ifadelerini kullandı.

                    6'lı masanın GÜL'ü Ali Babacan!

                    -Anayasa ilk 4 maddeye(Resmi dil,Atatürk) dokunacak… -Anayasadan Türklüğü kaldıracak… -Kumpas davaları yeniden açacak… -Fetöcülerin tamamını tekrar devlete dolduracak… -SİHA'lara dokunacak… 6'lı masanın GÜL'ü Ali Babacan! Bunlarla yol yürüyene sadece ACINIR!

                    İSMAİL OK: BABACAN HDP'Yİ GERİDE BIRAKTI
                    SİHA'ları hedef alan Babacan'ı sert sözlerle eleştiren AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "PKK'nın, SİHA'lardan rahatsız olduğunu biliyoruz. HDP'nin yine bundan rahatsız olduğunu biliyoruz. HDP de aynı şeyleri söylüyor. Son zamanlarda Ali Babacan HDP'yi geride bıraktı. Bu da neyi gösteriyor? Ali Babacan'ın Türk Milleti'nin menfaatine olan bu SİHA'lardan rahatsız olduğunu... Özerklik, ikinci dil gibi söylemler. HDP'nin söylemlerini geçtiler. Milletimiz bunların gerçek yüzünü görüyor ve değerlendiriyor. Millet İttifakı'nın ne olduğu artık ortaya çıktı. İYİ Parti de keyif alarak seyrediyor. Bu masayı terk ediyorum diyemiyor. Hepsi koltuk kapma derdindeler. Seçimlerde milletimiz bunlara haddini bildirecektir." dedi.

                        "BİZİ ABD'NİN VE AVRUPA'NIN ÇÖPE ATACAKLARI SAVUNMA ÜRÜNLERİNE MAHKUM EDECEKLER

                        Ok, olası bir 6'lı masa iktidarında yaşanacakları da özetledi, "Bunlar SİHA'ları, diğer savunma sanayii ürünlerini yok ederler. Hiç şüpheniz olmasın. Daha önce CHP'den de Sezgin Tanrıkulu benzer açıklamalar yapmıştı. Allah muhafaza bunlar gelirse İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayiinde başa döneriz. Emperyalistlerin istediğini yapıyorlar. ABD ve Avrupa'nın demode olmuş, çöpe atacakları ürünlerine bizi mahkum edecekler. Savunma sanayiindeki gelişmeler ile kurulan oyunları bozan, yeni oyunlar kuran bir ülke olduk. Bunu biz değil, yabancılar söylüyor. Bizim içimizdekiler bundan daha fazla rahatsız oluyorlar. HDP'yi, PKK'yı biliyorduk da, Ali Babacan'ı bilmiyorduk! Millet bunlara fırsat vermeyecek." ifadelerini kullandı.

                        AKÇAY: BUNLAR DÜŞMANA ASKERLİK YAPIYOR

                        Ali Babacan'ın, Türkiye aleyhindeki sözlerle sık sık gündeme geldiğini hatırlatan MP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise şu sert ifadeleri kullandı:

                        Utanç verici. Babacan, her gün çirkin yüzüne bir yüz ekliyor. Tamamen yabancıların, Türkiye düşmanlarının sözcülüğünü yapan bölücü bir dil kullanmaya başladı. Bu sözleri Türkiye ve Türklük düşmanı kişiler söyleyebilir. Zillet İttifakı dediğimiz, CHP'si, HDP'si, İP'i, DEVA'sı bunların hepsi savunma sanayiinin gelişmesinden rahatsız. Bunlar artık düşmana askerlik yapıyor. Düşmanın kılıcını sallıyorlar.

                        "YAZIKLAR OLSUN, REZALET"

                        Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

                        Bunların yaptığı ne siyaset ne muhalefet. Böyle bir şey olamaz. Türkiye yeniden bir Ergenekon'dan çıkışı gerçekleştiriyor. Türkiye'nin düşmanları bundan çok rahatsız. Ama bunlar neden rahatsız, anlamıyorum. Bunlar yabancı ülkelere aidiyet besleyen işbirlikçiler. Artık bu da net şekilde görülüyor. Vallahi yazıklar olsun diyorum. Rezalet!

                        SARIGÜL: EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK BUDUR

                        Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de, sabah.com.tr'ye bir değerlendirmede bulundu.

                        Sarıgül, "İHA/SİHA'ları ve bunları yapan Bayraktar ailesini hedef alan açıklamaları doğru bulmuyorum.Türkiye dışarıdan bu araçları almak zorunda kalmıyor, üstelik satarak döviz kazanıyor. Ekonomik milliyetçilik tam olarak budur. TDP ekonomik milliyetçilik yapan bir partidir. Bu araçlar Türkiye'nin dünyadaki gururudur. Türk savunma sanayini bugünkü önemli noktaya taşıyan da Bayraktar ailesidir. Türkiye için taş üstüne taş koyanların ellerini soğutmak değil desteklemek gerekir." dedi.

                            TURAN: BU BİLE KİMLERİN ELİNDE OYUNCAK OLDUKLARINI GÖSTERİYOR

                            AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada Babacan'a sert tepki gösterenler arasında yer aldı.

                            Turan, şu ifadeleri kullandı:

                            Deva Partisi Başkanı Ali Babacan durduk yerde Bayraktar'ı eleştirmedi veya hedef almadı. İlk önce bildiğiniz gibi Tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin'in Baykar'a yaptırım çağrısı yaptı. Arkasından kaçak FETÖ'cü hesaplar sosyal medya üzerinden saldırdılar sonra da Ali Babacan ve yardımcılarının iftiralarına başladı.

                            Bu bile "proje" partilerinin, proje adamlarının kimlerin elinde nasıl bir oyuncak olduğunu, kukla olduklarını göstermektedir.

                            MELİH GÖKÇEK: TALEP ABD'DEN Mİ, İNGİLTERE'DEN Mİ, PKK'DAN MI GELDİ?

                            ALİ BABACAN SİHALARI HEDEF ALDI; "Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. ALİ, TALEP ABD'DEN Mİ, İNGİLTERE'DEN Mİ, PKK'DAN MI GELDİ?

                            ALPAY ÖZALAN: GÖZÜ DÖNMÜŞ DÜŞMAN ORDUSU
                            CHP ve İyi Parti'nin beslemesi Ali Babacan, "Kusura bakmayın, SİHA'lara da dokunacağız." diyerek tehditler savuruyor. Altılı Masa, Türkiye'yi işgal ve istila etmek isteyen gözü dönmüş bir düşman ordusuna benziyor. Tek planları yakmak, yıkmak, yok etmek.

                                MUHARREM İNCE: BU SİYASET ÜSTÜ MİLLİ BİR KONUDUR
                                6'lı masanın ortağı olan Babacan "SİHA'lara dokunacakmış." Hayır kardeşim. Biz Memleket Partisi olarak İHA ve SİHA'ları doğru buluyoruz. Cumhurbaşkanı olduğumda savunma sanayi yatırımlarını artırarak devam ettireceğiz. Bu siyaset üstü milli bir konudur.

                                MURAT TÜRKYILMAZ: BATI'YA SELAM VERENLER

                                Sandığa değil Batı'ya selam verenler: PKK'lılar için başsağlığı, Türklük tanımına itiraz, Anadilde eğitim, İHA/SİHA'lardan rahatsızlık Sizce kim ? Baş harfleri projesi olduğu topluluğu temsil ediyor : AB

                                BAYKAR'A KARŞI ŞER CEPHESİ
                                Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki nokta operasyonlarında önemli görevleri başarıyla yerine getiren Bayraktar SİHA'lar HDPKK'nın hedefi haline geldi. Hem Meclis'te terör destekçileri, hem de Kandil'de terörist başları açıklamalarıyla Baykar'ı hedef haline getirdi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'da yerli ve milli savunma sanayii başta olmak üzere özel olarak Baykar'a saldırmaktan çekinmedi.

                                    Son olarak FETÖ başta olmak üzere Türkiye karşıtı her harekete can siparene destek veren ABD'li Michael Rubin, "Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yaptırım düşünülmeli" diyerek nefretini kusmuştu. Babacan açıklamalarıyla bu kirli cepheyle aynı yerde buluştu.

                                    BABACAN HDP'YE GÖZ KIRPIYOR!
                                    Babacan'ın İHA ve SİHA üreticisi BAYKAR'ı hedef alması, "Babacan HDP' göz kırpıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Öyle ki bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'li vekillerin seçime DEVA Partisi saflarından gireceğini iddia etmişti.

                                    Sevigen, iddiasının kaynağı olarak da Doğu ve Güney Doğu'daki aşiret liderlerini işaret etmişti.

                                    Ali Babacan geçtiğimiz hafta açıkladığı eylem planında ise vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıklamıştı.

                                    BABACAN PKK'YA NEDEN GÖZ KIRPIYOR?
                                    Sabah gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas da Babacan'ın HDP'ye yönelik sıcak mesajlarını köşesine taşıdı.

                                    Barlas'ın dikkat çeken değerlendirmeleri şu şekilde:
                                    Geçtiğimiz günlerde "HDP ve DEVA Partisi seçime birlikte mi giriyor?" diye sormuştum. Bildiğiniz gibi HDP teşkilatı sahada DEVA ve Babacan'a çalışıyor. Babacan da bu ilgiyi karşılıksız bırakmıyor. Önce "Anayasa'dan Türklük tanımını çıkaralım" diyen Babacan daha sonra "TSK kimyasal silah kullanıyor" iftirasını atan Şebnem Fincancı Korur'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

                                        Şimdi de terörle mücadelede destan yazan Selçuk Bayraktar imzalı SİHA'ları hedef aldı. Babacan'a göre devlet tüm imkanları ile SİHA'lara destek oluyormuş.

                                        PKK'nın SİHA'lardan rahatsız olmasını anlayabiliyoruz. Peki Ali Babacan'a ne oluyor? Seçimlerde PKK sempatizanlarının iki tane oyunu almak için bunlara gerek var mı?

                                        Babacan'ın bu tuhaf çıkışına Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar "Devletten tek kuruş almadık, banka kredisi bile kullanmadık" diyerek cevap vermiş. "27 ülkeye ihracat yapıyoruz" sözleriyle ekonomiye katkıda bulunduklarına vurgu yapan Bayraktar "Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz" diyerek sözlerini tamamlamış.

                                        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bayraktar SİHA, dünyanın önünde selam durduğun oyun değiştiricidir. Saldıranlar ya ajandır, ya haindir, ya da embesildir." diyerek Babacan'a cevap vermiş.

                                        Aynı saatlerde FETÖ ve Ermeni lobisinin en büyük destekçisi Michael Rubin de SİHA'lara yaptırım çağrısında bulundu. İlginç bir zamanlama değil mi?

                                            Babacan ve Davutoğlu'nun siyasi hırsları aklının önüne geçmiş durumda. Seçimler yaklaştıkça daha da şok edici açıklamalarına şahit olacağız. Kılıçdaroğlu bunlardan kurtulmadan rahat yüzü göremeyecek.

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                                            6'LI MASANIN ANLAŞTIĞI 2 KONU VAR!
                                            Öte yandan Babacan'ın ve 6'lı masayı destekleyen odakların SİHA düşmanlığı sosyal medyada da eleştirildi. "6'lı masa 2 konuda anlaştı 1) Metinlerde kullanılacak punto 2) SİHA'Llara çökmek" yorumları yapıldı.

                                            Öyle ki Ali Babacan geçtiğimiz aylarda 6'lı masanın amaçsız toplantılarına ilişkin "Ortak çalışma grubumuzu kurduk. O arkadaşlar ayın 8'inde ilk toplantısı yaptılar. Çalışma esas usullerini belirlediler. Yazılacak metinlerin ve kullanılacak font, punto, satır aralığı metinlerin dili belirlendi." ifadelerini kullanmıştı.

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                                            Haberler Güncel DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dokunacağı SİHA'lar 2023 yılının çığır açan teknolojileri arasında gösterildi
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