Bir ülke daha SİHA alacak! Kuzey Makedonya kolları sıvadı Yunan basını rahatsız oldu! İşte Türkiye’den SİHA alan ülkeler!

Pendarovski, iki ülke arasındaki askeri ortaklığın yıllar önce başladığını ve Kuzey Makedonya Ordusu'ndaki birçok üst düzey askerin, Türk askeri okullarında eğitildiğini hatırlattı.

"HERKESİN ÖNÜNDE KONUŞAMAM"

Türkiye'den SİHA alımının Üsküp'ün gündeminde olup olmadığı sorulan Pendarovski, son bir buçuk yılda Türkiye'den bazı askeri teçhizat ve silah alımı için yeni düzenlemeler yaptıklarını söyledi ve ekledi: