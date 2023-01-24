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    İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ’nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı

    Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün Polis Akademisi yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve doküman ele geçirildi.

    FETÖ’nün Polis Akademisi yapılanmasına operasyon

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Bu çerçevede, kapatılan Polis Akademisinde öğrenci olduğu dönemde FETÖ ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrası YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edilen kişiler ve bu kişilerden sorumlu mahrem imamlara yönelik İstanbul merkezli, Ankara ve Diyarbakır'da 24 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

    20 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda zanlılardan 17'si gözaltına alındı. 2 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilirken 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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        Haberler Güncel İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ’nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı
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