Önce BAYKAR şimdi de TOGG! Ateşi Ali Babacan yaktı fondaşlar sürdürdü: Enver Aysever'den tepki çeken rezil sözler

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6'lı masa ve bileşenlerinin çeşitli kirli manipülasyon ve kara propagandasına maruz kalıyor.
Hakkında "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA Partisi listelerinden seçime girecek" iddiaları çıkan ve HDP ile yakın diyalog içerisinde olduklarını itiraf eden Ali Babacan, BAYKAR'ı mesnetsiz iddialar üzerinden hedef almış ve iktidara gelmeleri durumunda 'dokunacak'larını söylemişti.
Babacan'ın infial uyandıran bu sözleri toplumun her kesiminince tepkiyle karşılanmıştı.
CAN 'ATAK' GEÇİRDİ: İHA, SİHA ve KIZILELMA'YI KARALADI
Ali Babacan'ın karalamaya kalkltığı BAYKAR, CHP yandaşı Can Ataklı tarafından da hedef tahtasına kondu!
İHA, SİHA ve KIZILELMA'yı "Uçak uçak diyorlar, uzmanına sordum maket bunlar." sözleriyle küçümseyen Ataklı "Abartma kardeşim, yaptığı maketten öte bir şey değil" dedi.
Can Ataklı'nın Ali Babacan'la eşgüdümlü olarak BAYKAR'ı dillerine dolamasının etkileri sürerken fondaş Enver Aysever de yerli ve milli gururumuz TOGG üzerinden büyük bir hazımsızlık örneği sergiledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A, AK PARTİ'YE NEFRET KUSTU TOGG'U HEDEF ALDI
Başkan Erdoğan'ın 'Yeter söz milletindir" sözleriyle 14 Mayıs'ı işaret ettiği seçim çağrısı üzerinden AK Parti'ye ve seçmenine nefret kusan fondaş Enver Aysever, Togg'u da hedef aldı.