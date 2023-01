Önce BAYKAR şimdi de TOGG! Ateşi Ali Babacan yaktı fondaşlar sürdürdü: Enver Aysever'den tepki çeken rezil sözler

TEPKİ ÇEKEN ALAYCI SÖZLER: "NEDEN HER ŞEYİ ALLAH'A BAĞLAMAK ZORUNDALAR?"

CHP fondaşı Aysever'in skandalı bununla da sınırlı kalmadı.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs ile ilgili "Sandığa gideceğiz, Allah'ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız" paylaşımını yorumlayan Enver Aysever, "Kılıçdaroğlu'nu ancak bir camii imamı yapsak bu kadar konuşabilir. Neden her şeyi Allah'a bağlamak zorunda olduklarını anlamıyorum. Elbette ki Allah'ın mı izni olur, ne olur onu bilemem ama her lafta "Allah'ın izniyle falan devam ediyor..." dedi.