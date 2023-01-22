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    • Güncel
    • 22.01.2023 18:05
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    • 22.01.2023 18:27
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    Önce BAYKAR şimdi de TOGG! Ateşi Ali Babacan yaktı fondaşlar sürdürdü: Enver Aysever'den tepki çeken rezil sözler

    Ali Babacan'ın savunma sanayiinin göz bebeği İHA ve SİHA'ların üreticisi BAYKAR'ı hedef göstermesinin etkileri sürerken CHP yandaşı fondaşlar da Babacan'la eşgüdümlü olarak harekete geçti. Fondaş Can Ataklı, İHA, SİHA ve KIZILELMA'yı "Abartmayın kardeşim, yapılanlar maketten öte bir şey değil" sözleriyle karaladı. Bir başka fondaş Enver Aysever de TOGG'u diline doladı. Aysever, "Erdoğan'ın aleni yaptığı espri 'Togg'u durduramazsınız...' Togg meselesi ayrı, yüzde kaçı yerli yüzde kaçı değil falan" dedi. Öte yandan Enver Aysever, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı üzerinden "Neden her şeyi Allah'a bağlamak zorunda olduklarını anlamıyorum. Elbette ki Allah'ın mı izni olur, ne olur onu bilemem" şeklinde alaycı üslubu tepki çekti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    BAYKAR’dan sonra şimdi de TOGG hedefte!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6'lı masa ve bileşenlerinin çeşitli kirli manipülasyon ve kara propagandasına maruz kalıyor.

    Hakkında "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA Partisi listelerinden seçime girecek" iddiaları çıkan ve HDP ile yakın diyalog içerisinde olduklarını itiraf eden Ali Babacan, BAYKAR'ı mesnetsiz iddialar üzerinden hedef almış ve iktidara gelmeleri durumunda 'dokunacak'larını söylemişti.

    Babacan'ın infial uyandıran bu sözleri toplumun her kesiminince tepkiyle karşılanmıştı.


    CAN 'ATAK' GEÇİRDİ: İHA, SİHA ve KIZILELMA'YI KARALADI
    Ali Babacan'ın karalamaya kalkltığı BAYKAR, CHP yandaşı Can Ataklı tarafından da hedef tahtasına kondu!

    İHA, SİHA ve KIZILELMA'yı "Uçak uçak diyorlar, uzmanına sordum maket bunlar." sözleriyle küçümseyen Ataklı "Abartma kardeşim, yaptığı maketten öte bir şey değil" dedi.



    Can Ataklı'nın Ali Babacan'la eşgüdümlü olarak BAYKAR'ı dillerine dolamasının etkileri sürerken fondaş Enver Aysever de yerli ve milli gururumuz TOGG üzerinden büyük bir hazımsızlık örneği sergiledi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A, AK PARTİ'YE NEFRET KUSTU TOGG'U HEDEF ALDI
    Başkan Erdoğan'ın 'Yeter söz milletindir" sözleriyle 14 Mayıs'ı işaret ettiği seçim çağrısı üzerinden AK Parti'ye ve seçmenine nefret kusan fondaş Enver Aysever, Togg'u da hedef aldı.



        Togg'un yerliliğinin sorgulanır olduğunu iddia ederek hazımsızlığını gözler önüne seren Aysever, "Erdoğan'ın aleni yaptığı espri 'Togg'u durduramazsınız...' Togg meselesi ayrı, yüzde kaçı yerli yüzde kaçı değil falan" ifadelerini kullandı.



        TEPKİ ÇEKEN ALAYCI SÖZLER: "NEDEN HER ŞEYİ ALLAH'A BAĞLAMAK ZORUNDALAR?"
        CHP fondaşı Aysever'in skandalı bununla da sınırlı kalmadı.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs ile ilgili "Sandığa gideceğiz, Allah'ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız" paylaşımını yorumlayan Enver Aysever, "Kılıçdaroğlu'nu ancak bir camii imamı yapsak bu kadar konuşabilir. Neden her şeyi Allah'a bağlamak zorunda olduklarını anlamıyorum. Elbette ki Allah'ın mı izni olur, ne olur onu bilemem ama her lafta "Allah'ın izniyle falan devam ediyor..." dedi.



        Aysever'in "Neden her şeyi Allah'a bağlamak zorunda olduklarını anlamıyorum. Elbette ki Allah'ın mı izni olur, ne olur onu bilemem" şeklinde alaycı sözleri büyük tepkiyle karşılandı.

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        Haberler Güncel Önce BAYKAR şimdi de TOGG! Ateşi Ali Babacan yaktı fondaşlar sürdürdü: Enver Aysever'den tepki çeken rezil sözler
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