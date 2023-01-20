CHP yandaşı Can Ataklı, BAYKAR'a saldırmaya devam ediyor! "Ulan maket tabii..."

Terör örgütü PKK'ya ağır darbeler indiren İHA ve SİHA'lar Libya'da Karabağ'da Ukrayna'da da dengeleri değiştirdi.

Savunma sanayinde büyük işlere imza atan İHA-SİHA üreticisi BAYKAR muhalefetin hedefi haline geldi.

Son günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın hedef aldığı BAYKAR'a CHP yandaşı Can Ataklı da peş peşe saldırdı.

CHP yandaşı Can Ataklı da BAYKAR'a saldırdı!

Geçtiğimiz gün "Uçak uçak diyorlar, uzmanına sordum maket bunlar." diyerek kin kusan Can Ataklı bugün de BAYKAR'ı hedef aldı.

CAN ATAKLI'DAN HAKARET!

Yaptığı canlı yayında, haddini aşarak, AK Parti seçmenini "gerizekalı" diyerek hakaret eden Ataklı, "Baykar diye bir şirket var biliyorsunuz, Bayraktarlar... Deli gibi bir kesim var, zannediyorlar ki onu savununca sanki memleket savunuluyor. Bir özel şirket SİHA-İHA yapıyor, devletin kendisi de yapıyori, çok var bunları yapan. Bu çocuk iyi bir mühendis yetenekli belli ki ama abartma kardeşim, yaptığı maketten öte bir şey değil." dedi.

"BU NUMARALARINIZ TUTMAYACAK BU SEFER"

Ataklı, "Ulan maket tabi anlamıyor musun? Madem senin uçağın var ABD'ye neden yalvarıyorsun. Sizin Kızılema'nız yok muydu. Niye F-16 diye yalvarıyorsunuz. Yapmadınız mı kardeşim işte Kızılelma var. Silah sistemi yüklenmedi, henüz maket halinde dediğim için linç eden tayfa duruyor orada. Hadi yapın, niye kandırıyorsunuz milleti. Bütün bu numaralar tutmayacak bu sefer olmayacak." şeklinde skandal ifadeler kullandı.