BAYKAR TB2 SİHA ile ihracatta dünya lideri! Ali Babacan'ı rahatsız eden rakamlar: Çin, ABD ve İsrail'i geride bıraktı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda, "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor. SİHA'lara dokunacağız" diyerek Baykar'ı hedef almıştı. Babacan'ın ifadelerine tepki yağmıştı.
SİHA'LARIN BAŞARISI RRAHATSIZ ETTİ
SİHA ihracatında BAYKAR'ın son 3 yıldaki rakamlarla dünya birincisi olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Alın Ali Babacan'ın rezil olmayı göze alarak saldırdığı Baykar örneğini. Nesine "dokunacak" bilmiyorum ama herhalde SİHA'ların bu başarısı onu rahatsız etti." ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün bugünkü yazısı:
BABACAN'I BU RAKAMLAR MI RAHATSIZ ETTİ?
Bir dönem moda olan "Ağzı olan konuşuyor" misali muhalefet partileriyle kendilerine "muhalif" diye paye veren birileri, sürekli liyakate önem verilmediğinden ve katma değeri yüksek ürün üretilmediğinden söz edip duruyor. İkisi de doğru değil. Milli savunmadan güneş ve nükleer enerjiye, yazılımdan devasa köprülere kadar her alanda dünya çapında iş yapan binlerce kadın-erkek mühendisimiz var ve katma değeri yüksek ürün üretiliyor. Geç kaldığımız doğru ama hızlanmadığımızı da kimse söyleyemez.