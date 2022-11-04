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    • 04.11.2022 16:59
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    • 04.11.2022 17:09
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    Ali Babacan 6'lı masanın yeni çalışmasını duyurdu: Yazılacak metinlerin font ve puntosu belirlendi

    Muhalefet liderlerinin 8 aydır yaptığı ancak henüz adayı belirleyemediği yuvarlak masa toplantılarına bir yenisi daha eklenecek. DEVA Partisinin ev sahipliğinde yapılacak toplantı öncesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 6'lı masa tarafından oluşturulan çalışma grubunun yazılacak metinlerde kullanılacak font, punto, satır aralığı belirlendiğini duyururarak bunu bir icraat gibi aktardı.

    6’lı masanın icraatına bakın

    Muhalefet 8 aydır bir araya geldiği ancak henüz bir sonuca varıp adayı belirleyemedikleri yuvarlak masa toplantılarına bir yenisini daha eklemenin hazırlığını yapıyor.

    6'LI MASA 8.KEZ TOPLANACAK
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde sekizinci kez bir araya gelecek.

    DEVA Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki toplantı, 14 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de başlayacak.

    ALİ BABACAN 6'LI MASANIN ÇALIŞMASINI DUYURDU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığında birleşen 6'lı masanın liderleri katıldıkları programlarla birbirlerine göndermede bulunurken masanın çalışmalarına ilişkin de bilgi veriyor.

    "YAZILACAK METİNLERİN FONT VE PUNTOSU BELİRLENDİ"
    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar TV'ye katılarak 6'lı masaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    6'lı masanın ortak bir çalışma grubu kurduğunu belirten Babacan partilerin bir araya gelen üyeleri tarafından 'yazılacak metinlerin kullanılacak font, punto, satır aralığının belirlendiğini' açıkladı.

        Babacan şunları söyledi;

        "Ortak çalışma grubumuzu kurduk. O arkadaşlar ayın 8'inde ilk toplantısı yaptılar. Çalışma esas usullerini belirlediler. Yazılacak metinlerin ve kullanılacak font, punto, satır aralığı metinlerin dili belirlendi."

        ALTIN GÜNÜNE DÖNDÜ
        Ali Babacan'ın bu ifadeleri de 6'lı masanın bir amaca varamadığını altın günü gibi toplanıp toplanıp dağıldıklarını kanıtlar nitelikte oldu.

        Daha önce yedi kez toplanan liderlerin birebir görüşmeleriyle birlikte 40'tan fazla temasa denk gelen görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı.

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