Ali Babacan 6'lı masanın yeni çalışmasını duyurdu: Yazılacak metinlerin font ve puntosu belirlendi

Muhalefet 8 aydır bir araya geldiği ancak henüz bir sonuca varıp adayı belirleyemedikleri yuvarlak masa toplantılarına bir yenisini daha eklemenin hazırlığını yapıyor.

6'LI MASA 8.KEZ TOPLANACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde sekizinci kez bir araya gelecek.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki toplantı, 14 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de başlayacak.