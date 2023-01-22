Son dakika: Kayserispor - Beşiktaş - CANLI ANLATIM

10' Hızlı gelişen hücumda Mensah, Gökhan Sazdağı'nı savunma arkasına kaçırmak istedi ancak bayrak havada.
8' Muleka'nın uzun pasında Cenk Tosun topu topukla önüne almak istedi ancak başarılı olamadı. Top savunmada kaldı.
7' Sol kanatta topla buluşan Masuaku kale ağzına ortaladı. Muleka'nın vuruşu kaleci Cenk'te kaldı.
4' Orta alanda Mensah'ı düşüren Romain Saiss sarı kart gördü ve Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.
3' Ceza alanı önünde topla buluşan Nathan Redmond uzak köşeye müthiş bir plase vurarak takımını 1-0 öne geçirdi.
2' Gol… Kayserispor 0-1 Beşiktaş (Redmond)
2' Lionel Carole'ün kaleci Cenk Gönen'e göndermek isterken top kaleye yöneldi. Son anda Cenk topu uzaklaştırdı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Kayserispor'un ev sahipliğinde saat 16.00'da başlayan müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
Kayserispor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy.
İLK 11'LER
Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kemen, Cardoso, Mensah, Campanharo, Mane, Gökhan
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Tayfur, Gedson, Redmond, Muleka, Cenk Tosun