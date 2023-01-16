Eşgalsiz masanın buluşabildiği tek ortak nokta tehdit dili! Öğretmenden, çiftçiye, memurdan vatandaşa! Şimdi de hedef savunma sanayii

2023 seçimlerine artık kısa bir süre kalırken Millet İttifakı içinde yaşanan fikir ayrılıkları politika gündeminde yerini alıyor. Son dönemde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak söylemlerde bulunan Ali Babacan'ın sözleri ve HDP ile DEVA Partisi arasında yaşanan yakınlık dikkat çekiyor.
TEHDİT DİLİNDE UZMAN İSİM KILIÇDAROĞLU
Özellikle geçmiş dönemlerde farklı meslek gruplarındaki vatandaşları tehdit etmesiyle gündeme gelen Kılıçdaroğlu bu yola sık sık başvurmakta kararlı gözüküyor.
SANDIKTAN UMUTLARINI KESENLERİN ORTAK NOKTASI: TEHDİT
Tehdit demokrasilerin er meydanından yani sandıktan umudunu kesenlerin çıkış noktası olarak görülürken Kılıçdaroğlu'nun sık sık bu yola başvurması dikkat çekiyor.