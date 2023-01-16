Eşgalsiz masanın buluşabildiği tek ortak nokta tehdit dili! Öğretmenden, çiftçiye, memurdan vatandaşa! Şimdi de hedef savunma sanayii





SANATÇI VE SPORCULAR DA TEHDİT LİSTESİNDE

Daha sonra kendisine hedef olarak sanatçı ve sporcuları belirleyen Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Bir ülkenin sanatçıları egemen güce teslim olmazlar. Hakkı hukuku adaleti savunurlar. Sanatçılar zalimden yana değil mazlumsan yana yer alırlar. Diktatörün karşısında asla ve asla soyun eğmezler" sözleriyle binlerce ismi hedef tahtasına koydu.

Sanatçılara yalaka tanımlamasını yapan Kılıçdaroğlu yine hakaretler savurarak "Yalakadan sanatçı olmaz arkadaşlar! Yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorunda. Sanatçı dik durur sanatçı gücün karşısında eğilmez gücün karşısında eğine kişiye sanatçı denmez." ifadelerini kullandı.