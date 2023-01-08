Rus basını SİHA’ların başarısını manşetlerine taşıdı: Küresel ilgi odağı

'Röportajda, şirketin her şeyden önce sadece Türkiye ile yakın ilişkisi veya stratejik ittifakı olan ülkelere savaş uçağı sattığını ve böylece sırtından bıçaklanmayı beklemiyor.'

RT haberinde Ukrayna'nın elindeki drone'ların büyük bölümünün imha edildiği iddiasına da yer verdi

Haberde 'Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın askeri operasyonuna başlamasından bu yana Ukrayna'nın TB2 filosunun çoğunun imha edildiğini iddia etti' ifadelerine yer verildi.