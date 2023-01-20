Son dakika: Afrin'de saldırı hazırlığı son anda önledi!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Afrin'de toprağa gömülü halde 1.6 kg C4 ve 1.5 kg TNT ile hazırlanan EYP ele geçirildiğini açıkladı.
KANLI SALDIRIYA GEÇİT YOK!
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Afrin Suriye Görev Gücü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin'e gönderildiği tespit edilen 1.6 kilogram C4 ve 1.5 kilogram TNT ile hazırlanan EYP ele geçirilerek olası eylemlerin önüne geçildi.
PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin'e gönderildiği tespit edilen EYP'nin, Afrin/Mahmudiye Mahallesi Racu Yolu zeytinlik arazisi içerisinde toprağa gömülü vaziyette ve patlamaya hazır halde olduğu tespit edildi.
Yapılan aramalar sonucu ele geçirilen EYP'nin;
1.6 kg C4 patlayıcı,
1.5 kg TNT patlayıcı,
1 adet Alfa Fire uzaktan komutalı anahtar sistemi ve kumanda,
2 adet elektrikli kapsül,
1 adet pil ile hazırlandığı tespit edildi.
ÖRGÜTE NOKTA OPERASYONLAR
Sınır içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne nefes aldırılmıyor.
İşte MİT'in yakaladığı ya da etkisiz hale getirdiği hainlerden bazıları;
2 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan
19 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli
24 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu
4 Temmuz 2022 Gara
Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir
4 Temmuz 2022 Suriye
YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim
17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan