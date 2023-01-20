İçişleri Bakanlığı eş zamanlı denetimi açıkladı: 909 aranan şahıs yakalandı 15 kayıp çocuk bulundu

İçişleri Bakanlığı, bakanlık koordinesinde eş zamanlı olarak okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve okul servis araçlarında yapılan uygulamaların verilerini aktardı.
34 BİN 393 PERSONEL KATILDI
Ülke genelinde eş zamanlı olarak 10 bin 818 karma ekip ile 34 bin 393 Emniyet ve Jandarma personelinin katılımı ile uygulamalar gerçekleştirildi.
Uygulamalarda 24 bin 723 okul servis aracı, 30 bin 333 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan yerler denetlendi.