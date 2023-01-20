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    • 20.01.2023 10:38
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    • 20.01.2023 10:41
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    İçişleri Bakanlığı eş zamanlı denetimi açıkladı: 909 aranan şahıs yakalandı 15 kayıp çocuk bulundu

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, bakanlık koordinesinde eş zamanlı olarak okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve okul servis araçlarında yapılan uygulamaların verilerini aktardı. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan toplam 909 aranan şahıs yakalanırken 15 kayıp çocuğun bulunduğu bildirildi.

    takvim.com.tr
    909 aranan şahıs yakalandı 15 kayıp çocuk bulundu

    İçişleri Bakanlığı, bakanlık koordinesinde eş zamanlı olarak okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve okul servis araçlarında yapılan uygulamaların verilerini aktardı.



    34 BİN 393 PERSONEL KATILDI
    Ülke genelinde eş zamanlı olarak 10 bin 818 karma ekip ile 34 bin 393 Emniyet ve Jandarma personelinin katılımı ile uygulamalar gerçekleştirildi.

    Uygulamalarda 24 bin 723 okul servis aracı, 30 bin 333 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan yerler denetlendi.



        15 KAYIP ÇOCUK BULUNDU
        Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan toplam 909 aranan şahsın yakalandığı ve 15 kayıp çocuğun bulunduğu bildirildi.

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        Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı eş zamanlı denetimi açıkladı: 909 aranan şahıs yakalandı 15 kayıp çocuk bulundu
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