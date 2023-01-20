SİHA düşmanı 0.9 Ali'ye bir gönderme daha: Bazı karanlık mahfillerin bitmek bilmeyen yalanlarının aksine...

Savunma sanayide devrim niteliğinde adımlar atan Baykar'ı hazmedemeyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan skandal söylemlere imza atmıştı. Babacan, katıldığı bir programda "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor" demişti. Babacan'ın ifadelerine tepki yağmıştı.
Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı üreticisi Baykar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağlı şirketlerden 20 yıldan bu yana bir kişinin dahi istihdam edilmediğini bildirdi.
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şirketin 3 bin 500 çalışanı, 27 yaş ortalamasıyla daima genç ve dinamik olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Baykar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağlı şirketlerden 20 yıldan bu yana bir kişi dahi istihdam etmemiştir. Her yıl 1200 üniversiteli stajyer alımı yapıp gençleri yetiştiriyoruz. Baykar, prensibi ve etik değerleri gereği dünyada pek örneği olmayan bir şekilde halihazırda çalışan bir kişiyi, çalıştığı kurum veya firmadan izin almadan hiçbir şekilde işe almamaktadır."
SELÇUK BAYRAKTAR: HAKKI'I VE HAKİKATİ MERAK EDENLER İÇİN
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İftiralarını suratlarına çarpınca utanıp vazgeçeceklerini maalesef düşünmediğimiz bazı karanlık mahfillerin bitmek bilmeyen yalanlarının aksine, kainattaki en güçlü olgu olan Hakk'ı ve hakikati merak edenler için…" ifadeleri ile Baykar'ın açıklamasına yer verdi.
BABACAN R YAPMIŞTI
Türkiye, seçim sath-ı mailine girilen kritik süreçte muhalefetin, yalan, manipülasyon ve kara propagandaya dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor. Bunun son örneği 6'lı masanın henüz seçim tartısına girmemiş küçük ortağı Ali Babacan'ın skandal açıklamalarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.