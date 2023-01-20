SİHA düşmanı 0.9 Ali'ye bir gönderme daha: Bazı karanlık mahfillerin bitmek bilmeyen yalanlarının aksine...





SELÇUK BAYRAKTAR: HAKKI'I VE HAKİKATİ MERAK EDENLER İÇİN

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İftiralarını suratlarına çarpınca utanıp vazgeçeceklerini maalesef düşünmediğimiz bazı karanlık mahfillerin bitmek bilmeyen yalanlarının aksine, kainattaki en güçlü olgu olan Hakk'ı ve hakikati merak edenler için…" ifadeleri ile Baykar'ın açıklamasına yer verdi.

BABACAN R YAPMIŞTI

Türkiye, seçim sath-ı mailine girilen kritik süreçte muhalefetin, yalan, manipülasyon ve kara propagandaya dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor. Bunun son örneği 6'lı masanın henüz seçim tartısına girmemiş küçük ortağı Ali Babacan'ın skandal açıklamalarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.