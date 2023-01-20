İsveç'te Kur’an-ı Kerim'e alçak saldırı! Türkiye'den skandala peş peşe tepkiler: "İnsanlık suçudur"

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları geçtiğimiz hafta Başkan Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir cansız mankeni başkent Stockholm'deki belediye binasının önünde astı.
Görüntüler Türkiye'de büyük tepkilere neden olurken, İsveç'ten bir skandal hareket daha geldi. İsveç polisi, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-I Kerim yakılak eyleme onay verdi.
İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı. Skandal eyleme verilen izin kınandı.
Diplomatik kaynaklar, İsveç'te, Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç'in Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti.
ÜÇLÜ AHİTNAME'NİN AÇIK İHLALİ
PKK iltisaklı çevrelerin Stokholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları; terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname'nin açık ihlali olduğu belirtildi.