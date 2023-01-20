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    • Güncel
    • 20.01.2023 22:35
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    • 20.01.2023 22:35
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    Uyuşturucu müptelası Rapçi Ezhel'den PKK propagandası: Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır

    Daha öncede küstah söylemlere imza atarak Başkan Erdoğan'ı hedef alan uyuşturucu müptelası Rapçi Ezhel, PKK propagandasına soyundu. Sosyal medyada canlı sohbete katılan Ezhel, "Kürdistan'ı savunuyorum" diyen İpekçioğlu, PKK'nın propagandasını yaparak, "Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur" ifadelerini kullandı.

    Sözde rapçi Ezhel’den Kürdistan söylemi

    Bir süredir Almanya'da yaşadığı belirtilen ve 'Ezhel' adıyla bilinen rapçi Serkan İpekçioğlu, Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyundu.



    PKK'NIN BORAZANI EZHEL: "KÜRDİSTAN'IN BAŞKENTİ ANKARA'DIR"
    "Kürdistan'ı savunuyorum" diyen İpekçioğlu, PKK'nın propagandasını yaparak, "Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur" ifadelerini kullandı.



    "Zaten Rumlar gitmiş, zaten Ermeniler gitmiş. Ben bir de Kürtler giderse benim kalbim artık dayanmaz. Kürdistan'ı ve Kürt halkını savunuyorum ama bence zaten Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur. Bir şekilde bu meselenin çözüleceğine inanıyorum. Ben de zamanında bir faşisttim. Otobüste iki kişi arasında Kürtçe konuşunca uyuz oluyordum. Çünkü bana böyle öğretildi. Güzel günler göreceğimize inanıyorum."



        BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTI
        Sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan rapçi Ezhel, geçtiğimiz yıllarda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak sözlerle hedef almıştı. Özellikle gençlerin hedef kitlesinde olduğu rapçi Ezhel, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda "F.ck You Mr. Erdoğan" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.



        "PKK'NIN KARA PARALARI AVRUPA'DA RAPÇİLER İLE AKLADIĞI" İDDİASI
        Geçtiğimiz aylarda, gençleri uyuşturucuya özendiren sözde sanatçıların PKK bağlantısı olduğu iddia edilmişti. Örgütle bağlantılı aşiretlerin, uyuşturucu yoluyla devşirdiği kara paraları, Almanya'da bulunan 'Xatar' takma adlı rapçi üzerinden akladığı öne sürülmüştü. Ezhel dahil son dönemde popüler olan birçok yeni nesil rapçinin akıl hocası olarak bilinen Xatar'ın, müzik platformu Spotify üzerinden dinlenme oranlarını manipüle ettiği ve bu yolla ün oluşturduğu iddia edilmişti.

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        Sözde rapçi Ezhel’den Kürdistan söylemi
        Haberler Güncel Uyuşturucu müptelası Rapçi Ezhel'den PKK propagandası: Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır
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