Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin en büyük eğitim kampüsünün temel atma töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye'nin en büyük lise kampüsü olan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nün temel atma törenini gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sevginiz ve meydanlara sığmayan aşınız için teşekkür ederim. Emniyetten katılım sayısı için bilgi istedim. Dediler ki 30 bin. Siz kardeşlerimizle attığımız bu adımla 20023'e sinyal veriyorsunuz. Yetmez 2024'e de sinyal veriyorsunuz. Burada neden toplandık.
Biliyorsunuz ben pek temel atma trenlerine gitmem. Bay Kemal musluk açma törenlerine gidiyor. Bizim işimiz çok farklı. Karne sevinci yaşayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum.
Eğitim ordusuna kazandırdığımız 20 bin yeni öğretmenden 10 bininin atamasını İstanbul'a gerçekleştirdik. İstanbul'a ayrı bir önem veriyoruz. Öğretmen atamalarımızla sınıf mevcudu ortalamasını çok daha aşağıya çektik.
Bugün Esenyurt'umuzun marka değerini arttıracak modern bir külliyenin inşaatına başlıyoruz