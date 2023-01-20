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    • 20.01.2023 15:38
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    Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin en büyük eğitim kampüsünün temel atma töreninde önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en büyük lise kampüsü olan Esenyurt Eğitim Kampüsü’nün temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. 20 yılda İstanbul'a eğitimde 90 milyar TL yatırım yaptıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Sadece bu yıl 17 milyar liralık eğitim yatırımı yapıyoruz." dedi. Pazar günü ilklerin ve enlerin eseri olacak Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattını açacaklarını belirten Erdoğan, muhalefetin sürücüsüz metro cehaletiyle ilgili de konuştu. Erdoğan, "Biz bunları yapalı çok oldu, unuttuk siz neredesiniz? Bizim ulaştığımız yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz." ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsünün temeli atılıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye'nin en büyük lise kampüsü olan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nün temel atma törenini gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Sevginiz ve meydanlara sığmayan aşınız için teşekkür ederim. Emniyetten katılım sayısı için bilgi istedim. Dediler ki 30 bin. Siz kardeşlerimizle attığımız bu adımla 20023'e sinyal veriyorsunuz. Yetmez 2024'e de sinyal veriyorsunuz. Burada neden toplandık.

    Biliyorsunuz ben pek temel atma trenlerine gitmem. Bay Kemal musluk açma törenlerine gidiyor. Bizim işimiz çok farklı. Karne sevinci yaşayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum.

    Her türlü fedakarlığı gösterme pahasına evlatlarının eğitim öğretiminden taviz vermeyen ebe beyinlerimizi tebrik ediyorum. Eğitimde kalitenin arttırabilmesi için canla başla çalışıyoruz. Ülke genelinde birçok projeyi hayata geçirdik.

    Eğitim ordusuna kazandırdığımız 20 bin yeni öğretmenden 10 bininin atamasını İstanbul'a gerçekleştirdik. İstanbul'a ayrı bir önem veriyoruz. Öğretmen atamalarımızla sınıf mevcudu ortalamasını çok daha aşağıya çektik.

    Bugün Esenyurt'umuzun marka değerini arttıracak modern bir külliyenin inşaatına başlıyoruz


        20 YILDA 90 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK
        20 yılda İstanbul'a eğitimde 90 milyar TL yatırım yaptık. Sadece bu yıl 17 milyar liralık eğitim yatırımı yapıyoruz.

        Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir hükümetiz.

        HOKKABAZLIK SİYASETİNİN BİZİM KİTABIMIZDA DA TASAVVUFUMUZDA DA YERİ YOKTUR
        Siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında millete hizmetten asla sapmadık, taviz verdik.Vatandaşımıza ne taahhüt verdiysek göreve geldiğimizde onu yerine getirmeye dikkat ettik. Habbeyi kubbe gibi gösteren, hokkabazlık siyasetinin bizim kitabımızda da tasavvufumuzda da yeri yoktur.

        Pazar günü ilklerin ve enlerin eseri olacak Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattını açacağız.

        SÜRÜCÜSÜZ METRO
        Biz bunları yapalı çok oldu, unuttuk siz neredesiniz? Bizim ulaştığımız yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz.

        Bütçede en büyük payı eğitime ayırdık. Bu yıl eğitim bütçemiz 651 milyar TL'ye ulaştı.



        TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EĞİTİM KAMPÜSÜNÜN ÖZELLİKLERİ


        Başkan Erdoğan'ın destekleriyle hayata geçirilecek Türkiye'nin en büyük lise kampüsü içerisinde 337 derslikten oluşan 5 anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik lisesi ve 1 imam hatip lisesi yer alacak.


            11 BİN 450 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRECEK
            Esenyurt Eğitim Kampüsü'nde faaliyet gösterecek eğitim kurumlarında toplamda 850 öğretmen eğitim verecek, 11 bin 450 öğrenci eğitim görecek.

            68 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek kampüste 8 liseye ek olarak 1 bilim ve sanat merkezi, 1 kız öğrenci yurdu, 1 erkek öğrenci yurdu, 1 uygulama cami, 1 anaokulu, 2 kapalı spor salonu, 1 konferans salonu ve kütüphane, 1 planeteryum, 88 laboratuvar, 1 idari hizmet binası ve 500 araçlık kapalı otopark bulunacak.

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            Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
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