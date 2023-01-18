Türkiye'nin savunma sanayisi nereden nereye geldi? Başkan Erdoğan paylaştı

ALİ BABACAN'A: SEN GİT ÇOCUK BEZİ SAT

Başkan Erdoğan, Ali Babancan'a, "Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya, home tekstil üretmeye devam et. Senin işin değil bu. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı." ifadeleriyle yanıt verdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA: BAŞ KOMUTAN KONUŞUYOR BAY KEMAL!

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, komutanların kendisini alkışlamasına yönelik eleştirisiyle ilgili, "Alkışladıkları şey, dünyayı titreten bu Fırtına Öbüslerinin teslim töreni. Konuşan kim? Anayasa'mızın amir hükmüne göre Başkomutan konuşuyor Bay Kemal. Sen ne Savunma Bakanı'mıza ne Kuvvet Komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin, önce haddini bil." dedi.

SAVUNMA SANAYİMİZ NEREDEN NEREYE GELDİ?

Başkan Erdoğan söz konusu konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayisinin nereden nereye geldiğini anlatan bir de video izletti. Erdoğan daha sonra o videoyu sosyal medya üzerinden de paylaştı.