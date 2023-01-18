Türkiye'nin savunma sanayisi nereden nereye geldi? Başkan Erdoğan paylaştı

Terör örgütü PKK ile mücadeleden Libya'ya Karabağ'dan Ukrayna'ya kadar birçok bölgede kendini ispatlayan ve dengeleri değiştiren İHA-SİHA üreticisi BAYKAR belli odaklar tarafından hedef alındı.
ALİ BABACAN BAYKAR'I KEMAL KILIÇDAROĞLU TSK'YI HEDEF ALDI
HDP'nin her fırsatta saldırdığı CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun dilinden düşürmediği son olarak ABD'li Türkiye düşmanı ve FETÖ savunucusu Michael Rubin'in hedef aldığı BAYKAR'a DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da saldırdı.
Türkiye'nin savunma alanındaki hamleler Türkiye düşmanlarını ve muhalefeti rahatsız ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Fırtına Öbüslerinin teslim töreninde Başkan Erdoğan'ın konuşmasını alkışlayan komutanlar üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN SERT YANIT VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMMM'de yaptığı konuşmada hem Ali Babacan'a hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi.
ALİ BABACAN'A: SEN GİT ÇOCUK BEZİ SAT
Başkan Erdoğan, Ali Babancan'a, "Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya, home tekstil üretmeye devam et. Senin işin değil bu. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı." ifadeleriyle yanıt verdi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA: BAŞ KOMUTAN KONUŞUYOR BAY KEMAL!
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, komutanların kendisini alkışlamasına yönelik eleştirisiyle ilgili, "Alkışladıkları şey, dünyayı titreten bu Fırtına Öbüslerinin teslim töreni. Konuşan kim? Anayasa'mızın amir hükmüne göre Başkomutan konuşuyor Bay Kemal. Sen ne Savunma Bakanı'mıza ne Kuvvet Komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin, önce haddini bil." dedi.
SAVUNMA SANAYİMİZ NEREDEN NEREYE GELDİ?
Başkan Erdoğan söz konusu konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayisinin nereden nereye geldiğini anlatan bir de video izletti. Erdoğan daha sonra o videoyu sosyal medya üzerinden de paylaştı.