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    • 18.01.2023 19:54
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    • 18.01.2023 20:00
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    Türkiye'nin savunma sanayisi nereden nereye geldi? Başkan Erdoğan paylaştı

    Türkiye'nin savunma sanayisi son günlerde peş peşe hedef alındı! ABD'li Türkiye düşmanı ve FETÖ savunucusu Michael Rubin ile eş zamanlı olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İHA-SİHA üreticisi BAYKAR'a saldırarak "Dokunacağız" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da TSK'yı hedef alarak Fırtına Öbüslerinin teslim törenine gölge düşürmeye çalıştı. Başkan Erdoğan bugün hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Ali Babacan'a sert sözlerle yüklenirken Türkiye'nin savunma sanayisi nereden nereye geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Savunmamız nereden nereye geldi?

    Terör örgütü PKK ile mücadeleden Libya'ya Karabağ'dan Ukrayna'ya kadar birçok bölgede kendini ispatlayan ve dengeleri değiştiren İHA-SİHA üreticisi BAYKAR belli odaklar tarafından hedef alındı.

    ALİ BABACAN BAYKAR'I KEMAL KILIÇDAROĞLU TSK'YI HEDEF ALDI
    HDP'nin her fırsatta saldırdığı CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun dilinden düşürmediği son olarak ABD'li Türkiye düşmanı ve FETÖ savunucusu Michael Rubin'in hedef aldığı BAYKAR'a DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da saldırdı.

    Türkiye'nin savunma alanındaki hamleler Türkiye düşmanlarını ve muhalefeti rahatsız ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Fırtına Öbüslerinin teslim töreninde Başkan Erdoğan'ın konuşmasını alkışlayan komutanlar üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef aldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN SERT YANIT VERDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMMM'de yaptığı konuşmada hem Ali Babacan'a hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi.

    ALİ BABACAN'A: SEN GİT ÇOCUK BEZİ SAT
    Başkan Erdoğan, Ali Babancan'a, "Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya, home tekstil üretmeye devam et. Senin işin değil bu. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı." ifadeleriyle yanıt verdi.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA: BAŞ KOMUTAN KONUŞUYOR BAY KEMAL!
    Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, komutanların kendisini alkışlamasına yönelik eleştirisiyle ilgili, "Alkışladıkları şey, dünyayı titreten bu Fırtına Öbüslerinin teslim töreni. Konuşan kim? Anayasa'mızın amir hükmüne göre Başkomutan konuşuyor Bay Kemal. Sen ne Savunma Bakanı'mıza ne Kuvvet Komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin, önce haddini bil." dedi.

    SAVUNMA SANAYİMİZ NEREDEN NEREYE GELDİ?
    Başkan Erdoğan söz konusu konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayisinin nereden nereye geldiğini anlatan bir de video izletti. Erdoğan daha sonra o videoyu sosyal medya üzerinden de paylaştı.

        Erdoğan paylaşımında, "Türkiye'nin hedef alınan savunma sanayisi nedir, nereden nereye gelmiştir; kısaca bir hatırlayalım…" ifadelerine yer verdi.

        Videoda Türkiye'nin savunma alanında attığı adımlar tek tek gösterilirken elde edilen başarı rakamlarla yansıtıldı.

        Başkan Erdoğan'ın "İHA'larımızla SİHA'larımızla evelallah her yerde varız" ifadelerinin duyulduğu videoda rakamlar yine Başkan Erdoğan'ın ifadeleriyle şöyle yer aldı;

        FAALİYET GÖSTEREN FİRMA SAYISI
        "2002'de savunma sanayi sektöründe sadece 56 firma faaliyet gösterirken, bugün bu sayı 2 bini aştı.

        PROJE SAYISI
        62 olan proje sayısı 750'yi geçti.

        PROJE BÜTÇELERİ
        Toplam 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken, bugün bu rakam 60 milyar doların üzerine çıktı. İhale sürecinde olan projeleri dahil ettiğimizde bütçe büyüklüğümüz 75 milyar doları buluyor.

        "Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımız geçen sene ne oldu biliyor musunuz? 4 milyar 400 milyon dolarla rekor kırdık. "

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