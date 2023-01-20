Başkan Erdoğan Esenyurt Eğitim Kampüsü’nün temel atma töreninde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en büyük lise kampüsü olan Esenyurt Eğitim Kampüsü’nün temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. 20 yılda İstanbul'a eğitimde 90 milyar TL yatırım yaptıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Sadece bu yıl 17 milyar liralık eğitim yatırımı yapıyoruz." dedi. Pazar günü ilklerin ve enlerin eseri olacak Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattını açacaklarını belirten Erdoğan, muhalefetin sürücüsüz metro cehaletiyle ilgili de konuştu. Erdoğan, "Biz bunları yapalı çok oldu, unuttuk siz neredesiniz? Bizim ulaştığımız yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz." ifadelerini kullandı. The Economist'in skandal kapağına tepki gösteren Erdoğan Miçotakis'i bir kez uyararak, "Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Akıllı uslu durursan seninle işimiz yok." şeklinde konuştu.