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İstanbul Havalimanı metrosundan ilk görüntüler geldi! İşte geçeceği duraklar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Beşiktaş (Gayrettepe) - Kâğıthane - Eyüpsultan (Göktürk) - İstanbul Havalimanı Metrosu'ndan ilk fotoğraflar geldi. Pazar günü Başkan Erdoğan tarafından açılacak olan metro hattı ile birlikte açılmasıyla yurtiçi ve yurtdışı hava ulaşımında önemli bir terminal olan İstanbul Havalimanı'na doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

20.01.2023 07:02 - Son Güncelleme: 20.01.2023 07:13
İstanbul Havalimanı metrosundan ilk görüntüler geldi! İşte geçeceği duraklar

İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Türkiye'de bir ilk olan yolculara 'hızlı tren konforunda sürüş' imkânı sunan prekast panel kullanılarak kusursuz demiryolu altyapısı ile inşa edildi. Metro hattında ortalama hız saatte 120 kilometre hıza ulaşabilecek.

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İstanbul Havalimanı metrosundan ilk görüntüler geldi! İşte geçeceği duraklar

Diğer metro hatlarında ise ortama 35, azami ise 80 kilometre hıza ulaşılabiliyor. Bu açıdan İstanbul Havalimanı metro hattı oldukça hızlı bir ulaşım sağlayacak. Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kâğıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek.

İstanbul Havalimanı metrosundan ilk görüntüler geldi! İşte geçeceği duraklar

Toplam uzunluğu 37.5 kilometre olan Beşiktaş (Gayrettepe)- Kağıthane - Eyüpsultan (Göktürk) - İstanbul Havalimanı metro hattı toplam 9 istasyondan oluşuyor.

İstanbul Havalimanı metrosundan ilk görüntüler geldi! İşte geçeceği duraklar

Sabah'ta yer alan habere göre, Açılışı yapılacak 34 kilometrelik kesim Kâğıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek ve 8 istasyonla günlük 600 bin yolcuya hizmet edecek. Hat ilk aşamada Mahmutbey metrosu ile Kâğıthane'de entegre olacak.

İstanbul Havalimanı metrosundan ilk görüntüler geldi! İşte geçeceği duraklar

Hattın uzunluğu, mart-mayıs arasında Zincirlikuyu metrobüs durağı ile birleştirecek olan 3.5 kilometrelik bir etabın da tamamlanmasıyla 37.5 kilometreye çıkarılacak. Böylece hat, günlük 800 bin yolcu kapasitesi ile hizmet verecek.

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