NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutası bir yıl süreyle Türkiye'ye geçti

Programda konuşan Harp Filosu ve TURMARFOR Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra NATO'da bu kabiliyette 5 karargah bulunduğunu ve TURMARFOR'un bu 5 karargahtan biri olduğunu söyledi.

Bu kapsamda TURMARFOR'un büyük bir yetenek olduğunu vurgulayan Tığlı, "Böylesine kapsamlı bir harekatı planlayıp koordine edebilen, komuta koordinesini yapabilen geniş bir karargahla TURMARFOR, ülkesine, birikimine ve muhabere edebilme altyapısına sahip büyük bir kuvvet çarpanıdır." dedi.