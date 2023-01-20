NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutası bir yıl süreyle Türkiye'ye geçti

Komuta görevi, Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR) tarafından 31 Ocak 2023'e kadar icra edilecek. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığında TCG Sancaktar gemisinde gerçekleştirilen brifingte, sürdürülecek görev hakkında sunum yapıldı.
Programda konuşan Harp Filosu ve TURMARFOR Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra NATO'da bu kabiliyette 5 karargah bulunduğunu ve TURMARFOR'un bu 5 karargahtan biri olduğunu söyledi.
Bu kapsamda TURMARFOR'un büyük bir yetenek olduğunu vurgulayan Tığlı, "Böylesine kapsamlı bir harekatı planlayıp koordine edebilen, komuta koordinesini yapabilen geniş bir karargahla TURMARFOR, ülkesine, birikimine ve muhabere edebilme altyapısına sahip büyük bir kuvvet çarpanıdır." dedi.
Bu görevle Türkiye'nin NATO'ya yapmış olduğu katkının da önemli olduğunu belirten Tığlı, "Türkiye'nin böylesine yetenekli bir karargah yapısını NATO'nun hizmet yapısına vermesi de Türkiye'nin NATO'ya verdiği önemi gösteriyor." diye konuştu.
TURMARFOR ve görevleri hakkında sunum yapan TURMARFOR Genel Sekreteri Deniz Albay Cüneyt Talayman ise NATO yüksek hazırlıklı deniz unsur komutanlıklarının kriz ve harp durumunda NATO harekatlarına komuta etmek için oluşturulduğunu söyledi.