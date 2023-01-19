Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan VAR kayıtlarıyla ilgili flaş açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Kasapoğlu, 'VAR kayıtları açıklanmalı mı? Yabancı hakem müsabakalarda görevlendirilmeli mi?' sorularına çarpıcı yanıtlar verdi. Kasapoğlu, "Hakem konusunda da yeni bir takım açılımlar yapmalıyız. Federasyonun bu doğrultuda çalışmaları var. Yetenekli hakemlerin keşfedilmesi, süreçlere kanalize edilmesi süreçlerdeki tartışmaları da minimize edecektir." dedi.

"SPORDA TÜRKİYE'NİN YÜZYILI OLACAK"

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Sporda nasıl bir yıl geçirdik?

Sporda branşlaşma ve bu yelpazenin genişlemesini izliyoruz. Türkiye önceden birkaç branşta başarı vardı. Bazı branşlarda temsilci bile gönderemiyorduk. Artık Türkiye 51 farklı branş ve 6 bin 127 madalya ile geniş bir yelpazeye ulaştı. 2023, Türkiye Yüzyılı, tesisleşme, altyapı, müthiş bir insan kaynağı ile Türkiye Yüzyılı Türkiye sporunun yüzyılı olacak.

"BUNU BAŞARABİLEN BAŞKA BİR ÜLKE YOK"

Biz artık şu organizasyonu alalım, almayalım gibi kıstaslarımız var. Biz seçici durumdayız artık. Ülkemizin dört bir yanına yayılmış tesislerimiz var. Bu kadar modern stadı 20 yılda inşa eden bir ülke yok.

"BU BİR VİZYON MESELESİ"

Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Türkiye'de olabilir mi?

Avrupa ve Dünya Şampiyonası için çalışmalarımız var. Türkiye'ye organizasyonu vermediklerinde kaybettiklerini söylemiştim. Türkiye en modern ve gerçekleştirecek güce sahip ülkedir. Bu bir vizyon meselesidir. Ülkemizin neresine gidersek gidelim, köyünden, beldesine kadar mükemmel bir tesis altyapısı var.

VAR KAYITLARI VE YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Futbol maçlarından kaynaklanan bir güven ortamı sorunu var. VAR kayıtları üzerinden tartışma var. VAR kayıtları açıklanmalı mı?

Güven ortamı futbolda da hayatidir. Güveni tesis etmeden, adaleti ortaya koymadan mesafe alınamaz. VAR da bununla ilişkilidir. Spor iki takımı ilgilendiren bir konu değil. Spor artık global, devasa bir endüstri. Sporda güven ortamını tesis etmek zorundayız. Herkes elini taşın altına koyacak. Taraftarı, medyası, oyuncusu, ekipler, tüm paydaşların sorumluluğu var. Teknoloji de artık sporun bir unsuru. VAR da onlardan biri. Hataları minimize etmek için atılmış bir adımdır. Şeffaflığı, adaleti ortaya koymak için getirilen bir uygulamadır. Süreçler oturdukça güven düzeyi, tatmin düzeyi artacaktır. Kayıtların açıklanması ve sistemin oturması için birbirimize inanmamız aslolandır. Kararı veren teknoloji olsa da insandır. Bu çok önemli bir konu. Yeteneklerle dolu bir ülkeyiz. Hakem konusunda da yeni bir takım açılımlar yapmalıyız. Federasyonun bu doğrultuda çalışmaları var. Yetenekli hakemlerin keşfedilmesi, süreçlere kanalize edilmesi süreçlerdeki tartışmaları da minimize edecektir. Türkiye, her alanda yetenekli insanlar ülkesidir. Sağlıkta, finansta, sporda en tepede nereye giderseniz gidin bir Türk'ü mutlaka görürsünüz Yeni isimler bu camiaya kazandırıldıkça yerli ve yabancı hakem tartışmaları da azalacaktır. Ben bu ülkenin evlatlarına güveniyorum.

"BU YIL YURTLARA ZAM YAPMADIK"

Yurtlar ile ilgili şikayetler varsa bunlar neler? Yapımı devam eden yurtlarda son durum ne?

Yurtlar, Türkiye'nin yüz akı alanlarındandır. 850 bin kapasitemiz var.

Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, ülkemizin öncelikli olarak barınma ihtiyacını biz karşılıyoruz. 20 yıllık süreci Cumhurbaşkanımız ilmek ilmek ördü. Yurtların ücretlerinden, gelişimine kadar büyük bir özveriyi ortaya koyduk. Bakanlık olarak bu yıl yurtlara zam yapmadık. Ortalama 350 TL'lik bir ücret alıyoruz. Ülke olarak fiyat, erişilebilirlik ve çıta noktasında farklı bir yerdeyiz. Bakınız, 2002 yılında Türkiye'de 180 bin yatak kapasitesi vardı. Şimdi 850 bin. Bu bahsedilen yatakların yüzde 80'ini de yeniledik. Tüm vilayetlerde kampüs odaklı çalışmalarımız var. Kampüslerde pek çok yurdummuz var. Kültür alanları ile, spor alanları ile, çamaşırhanesi ile, interneti ile kompleksler... Belediyeler kaç yurt yapmış? İzmir kaç senedir CHP'de kaç kapasiteli yurt yapmış? İstanbul, AK Parti'nin başlattığı yurtları bile bitiremediler. Toplasan 1000 yatak etmez.

SEYAHATSEVER UYGULAMASI 2023'TE DE DEVAM EDECEK

Tatil yapan gençlerin ücretsiz olarak yurtta konaklaması 2023'te de devam edecek. Bu alanda devam edeceğiz. Seyahatsever Genç Projesi 2022'nin yıldız projelerinden biri olmuştur. Biz şuraya gideceğiz, şurada konaklayacağız, şuraya gideceğiz dediler. 3 gün konaklama sınırı vardı. Bazı şehirlere 3 gün yetmiyor dediler, 5'e çıkardık. Öğrenci şartını da kaldırdık. Belli yaş aralığında herkesi kabul ediyoruz. Yurtlarda hiç kalmamış insanlardan, Türkiye'nin böyle yurtları mı var sözlerini duyuyoruz. Pandemi döneminde 150 binden fazla insanımızı ağırladık.

"GURUR TABLOSUNU SİYASET DE YAPSANIZ KİRLETMEYE HAKKINIZ YOK"

Bu gurur tablosudur. İstismar alanı değildir. Siyaset de yapsanız bu özveriyi kirletmeye hakkınız yok. Bu ülkenin çocuklarına aile hasreti yaşatmayacak bir ortamı sunma gayretindeyiz. Bu gurur tablosu artık Türkiye'nin talebine göre dinamik bir süreç olarak ortaya koyduğumuz bir çabadır. Talebe göre çalışmalarımızı anlık revize ediyoruz. Karşılama oranında rekora imza attık.

Bu süreci öyle masa başı senaryolar ile yönetemezsiniz. Birebir yürettiğimiz bir süreç var. Sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin pozitif gündemlerinden bir tanesi.