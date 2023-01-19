Başkan Erdoğan'dan Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden videokonferans katıldığı Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Badal Tünelimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 3,6 km'yi bulan bağlantı yolları ve 4 adet köprü de yer alıyor. Kış mevsiminde bu yolun çilesini bilenler için Badal Tüneli çok daha büyük anlam ifade etmektedir. Bu projeyi 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik.

Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksiklikleri tamamlayarak yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yaıtırımlardır. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye tüm başlıklarda gerçekleştirdiğimiz atılımların meyvelerini toplamaya başladık.