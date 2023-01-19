Başkan Erdoğan'dan Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden videokonferans katıldığı Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Badal Tünelimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 3,6 km'yi bulan bağlantı yolları ve 4 adet köprü de yer alıyor. Kış mevsiminde bu yolun çilesini bilenler için Badal Tüneli çok daha büyük anlam ifade etmektedir. Bu projeyi 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik.
Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksiklikleri tamamlayarak yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yaıtırımlardır. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye tüm başlıklarda gerçekleştirdiğimiz atılımların meyvelerini toplamaya başladık.
Ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapı ihtiyacının önemli bir oranını tamamlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gençlerimizin ülkemizi ve dünyayı kucaklayan geniş muhayelerine tanık oldukça, hayata geçirdiğimiz projelerle ne kadar önemli bir iş yaptığımızı tekrar görüyoruz. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Küresel yönetim ve ekonomi, krizle savaşla sarsılırken ülkemizi sahip olduğu güçlü altyapı ile büyük bir atılım için çok mücadele verdik. Kurulan tuzakları birer birer bozarak bölgesinde ve dünyada söz shibi bir ülke konumuna yükseldik. Geçmişte kendi krizlerine boğulan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata çeviren bir ülke olarak gıpta ile takip ediliyoruz. Pek çok büyük projemizin, emeğimizin hayırlı neticelerini alacağımız 2023'ü tarihe gururla kaydedeceğiz.
Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetiyle geldiği seviye bizleri sevindirdiği kadar üzerimize yeni sorumluluklar yüklüyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin küresel düzeyde söz ve karar siyasetini güçlendirmeliyiyiz. Önce dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeli ardından sıralamamızı yükseltmeliyiz. Hiçbir günlük tartışma bu temel önceliğin önüne geçemez. Evlatlarımızı bu anlayışla geleceğe hazırlamak zorundayız. Açılışını yaptığımız tünel gibi projelerin bu tarihi yürüyüşün son eksiklerini tamamlamak olarak görüyoruz. Bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz.
TÜNELİN ÖZELLİKLERİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amasya'nın yükselen turizm merkezleri arasında yer aldığı belirtilerek, ilin kuzey-güney yönünde Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere bağladığı, doğu-batı yönünde de İran sınırından Bulgaristan sınırına kadar Anadolu'yu kateden kuzey hattında bulunduğu ifade edildi.