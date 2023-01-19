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    • 19.01.2023 14:27
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    Başkan Erdoğan'dan Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden videokonferans ile katıldığı Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu projeyi 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik. 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz." dedi. Badal Tüneli, kış aylarında karla mücadelenin güçleşmesi ve yağışlı havalarda vadi içinde kalan mevcut güzergahta meydana gelen buzlanmalar sebebiyle yaşanan kazaların önüne geçerek, trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanmasına öncülük edecek.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden videokonferans katıldığı Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Badal Tünelimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 3,6 km'yi bulan bağlantı yolları ve 4 adet köprü de yer alıyor. Kış mevsiminde bu yolun çilesini bilenler için Badal Tüneli çok daha büyük anlam ifade etmektedir. Bu projeyi 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik.

    Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksiklikleri tamamlayarak yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yaıtırımlardır. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye tüm başlıklarda gerçekleştirdiğimiz atılımların meyvelerini toplamaya başladık.

    Ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapı ihtiyacının önemli bir oranını tamamlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gençlerimizin ülkemizi ve dünyayı kucaklayan geniş muhayelerine tanık oldukça, hayata geçirdiğimiz projelerle ne kadar önemli bir iş yaptığımızı tekrar görüyoruz. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Küresel yönetim ve ekonomi, krizle savaşla sarsılırken ülkemizi sahip olduğu güçlü altyapı ile büyük bir atılım için çok mücadele verdik. Kurulan tuzakları birer birer bozarak bölgesinde ve dünyada söz shibi bir ülke konumuna yükseldik. Geçmişte kendi krizlerine boğulan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata çeviren bir ülke olarak gıpta ile takip ediliyoruz. Pek çok büyük projemizin, emeğimizin hayırlı neticelerini alacağımız 2023'ü tarihe gururla kaydedeceğiz.

    Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetiyle geldiği seviye bizleri sevindirdiği kadar üzerimize yeni sorumluluklar yüklüyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin küresel düzeyde söz ve karar siyasetini güçlendirmeliyiyiz. Önce dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeli ardından sıralamamızı yükseltmeliyiz. Hiçbir günlük tartışma bu temel önceliğin önüne geçemez. Evlatlarımızı bu anlayışla geleceğe hazırlamak zorundayız. Açılışını yaptığımız tünel gibi projelerin bu tarihi yürüyüşün son eksiklerini tamamlamak olarak görüyoruz. Bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

    2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz.

    TÜNELİN ÖZELLİKLERİ
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amasya'nın yükselen turizm merkezleri arasında yer aldığı belirtilerek, ilin kuzey-güney yönünde Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere bağladığı, doğu-batı yönünde de İran sınırından Bulgaristan sınırına kadar Anadolu'yu kateden kuzey hattında bulunduğu ifade edildi.

        Açıklamada, Badal Tüneli ve bağlantı yollarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

        "Trafiğe 921 metre uzunluğunda, çift tüplü olarak hizmet verecek Badal Tüneli Projesi'nin toplam uzunluğu, bağlantı yollarıyla, 4,5 kilometreye ulaşıyor. Proje kapsamında ayrıca, toplam 345 metre uzunluğunda 4 adet köprü yer alıyor.

        Kuzey hattının Amasya geçişinde yol standardının artırılması amacıyla hizmete sunulan Badal Tüneli'yle keskin virajlarla geçilen apik arazi yapısına sahip kesimde tünelli geçiş imkanı tesis edildi.

        Ayrıca, dağ yamaçlarından taş düşmelerinin önüne geçilerek trafikte can ve mal güvenliği sağlandı. Tünel sayesinde kış aylarında karla mücadelenin güçleşmesi ve yağışlı havalarda vadi içerisinde kalan mevcut güzergahta meydana gelen buzlanmalar nedeniyle yaşanan kazaların da önüne geçildi."

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