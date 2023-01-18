Başkan Erdoğan 6'lı masayı sıraya dizdi! Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na salvolar

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından o bölümler

KILIÇDAROĞLU'NA: HADDİNİ BİL! SENİN ÇAPIN YETMEZ

Arifiye'de ne yaptık biz? Fırtına obüslerinin teslim törenine gittik. Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız, milletvekillerimiz orada oldu. Muhalefetin başındaki adam, 'Siz siyasetçi değilsiniz' diyor. Tamam da neden alkışlıyorlar? Alkışladıkları şey dünyayı titreten fırtına obüslerinin teslim töreni. Konuşan kim? Anayasamıza göre Başkomutan konuşuyor. Sen kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin önce haddini bil. Şanlı ordumuzun komutanlarına saldıramazsın. Hukuk karşısında bunun hesabını verecekler.

Yüzde 20'lerde aldığımız sektördeki yerlilik oranını yüzde 80'lere ulaştırdık. Savunma sanayimizin her bir projesinin hangi badirelerden geçerek bu seviyeye geldiğini bilseniz hayretten hayrete düşersiniz. Adım adım savunma sanayimizi büyüttük, geliştirdik. Kimlerin ülkesini sattığını gördük.

Bütün bunlarla beraber biz İHA'ya, SİHA'ya, AKINCI'ya, hepsinden öte Kızılötesi denilen adımı nasıl attık, şu anda bir de onun çalışmaları yapılıyor. Bush'a dedik ki bize İHA verecektiniz ama vermediniz. Ve sözümüz var, hala siz bunları vermediniz, süratle vereceksiniz dedi. Biz bunlardan İHA'yı aldık ama İHA'yı bize 2 günlüğüne verdiler. Bu 2 günlük bir iş değil dedik, bizim terörle mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Bu ziyaretimin ardından Özdemir Bey hemen çocuklarıyla beraber bu adımı attı ve süratle İHA'yı onlar ürettiler. Ardından SİHA'yı da ürettiler ve çocuklar AKINCI'yı da ürettiler. Savaş uçağı noktasında da çalışmalarını sürdürüyorlar. Olay sadece savaş aracı değil, bunun ürünlerini de üreteceksin. Ülkemiz bu mühimmatı da üretmeye başladı. Biz Türkiye'deki maalesef bu muhalefetle çok uğraştığımız için adım atmakta zorlanıyoruz.