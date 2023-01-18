Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.01.2023 13:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.01.2023 13:51
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan 6'lı masayı sıraya dizdi! Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na salvolar

    Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 6'lı masa ortaklarına çok sert mesajlar gönderdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na BAYKAR iftirası ve komuta kademesine hakaretleri nedeniyle tepki gösteren Erdoğan, "Haddini bil. Senin çapın yetmez." dedi. Ali Babacan'a da BAYKAR açıklamaları nedeniyle yüklenen Erdoğan, "Sen git çocuk bezi satmaya devam et, senin işin değil bu." ifadelerini kullandı. 6'lının ortaklarından Ahmet Davutoğlu ile ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Bizim ah ettiğimiz husus ise bunları adam yerine koyup görev vermemizdir." dedi. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başörtüsü üzerinden sarfettiği sözlere de tepki gösteren Erdoğan, "Sen ortağın LGBT'lilerle yürüyebilirsin." dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan 6’lı masayı sıraya dizdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde gündemde olan konulara değinen Erdoğan, 6'lı masa ortaklarını adeta topa tuttu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na sırasıyla yüklenen Erdoğan, dikkat çeken mesajlar verdi.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından o bölümler
    KILIÇDAROĞLU'NA: HADDİNİ BİL! SENİN ÇAPIN YETMEZ
    Arifiye'de ne yaptık biz? Fırtına obüslerinin teslim törenine gittik. Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız, milletvekillerimiz orada oldu. Muhalefetin başındaki adam, 'Siz siyasetçi değilsiniz' diyor. Tamam da neden alkışlıyorlar? Alkışladıkları şey dünyayı titreten fırtına obüslerinin teslim töreni. Konuşan kim? Anayasamıza göre Başkomutan konuşuyor. Sen kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin önce haddini bil. Şanlı ordumuzun komutanlarına saldıramazsın. Hukuk karşısında bunun hesabını verecekler.

    Yüzde 20'lerde aldığımız sektördeki yerlilik oranını yüzde 80'lere ulaştırdık. Savunma sanayimizin her bir projesinin hangi badirelerden geçerek bu seviyeye geldiğini bilseniz hayretten hayrete düşersiniz. Adım adım savunma sanayimizi büyüttük, geliştirdik. Kimlerin ülkesini sattığını gördük.

    Bütün bunlarla beraber biz İHA'ya, SİHA'ya, AKINCI'ya, hepsinden öte Kızılötesi denilen adımı nasıl attık, şu anda bir de onun çalışmaları yapılıyor. Bush'a dedik ki bize İHA verecektiniz ama vermediniz. Ve sözümüz var, hala siz bunları vermediniz, süratle vereceksiniz dedi. Biz bunlardan İHA'yı aldık ama İHA'yı bize 2 günlüğüne verdiler. Bu 2 günlük bir iş değil dedik, bizim terörle mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Bu ziyaretimin ardından Özdemir Bey hemen çocuklarıyla beraber bu adımı attı ve süratle İHA'yı onlar ürettiler. Ardından SİHA'yı da ürettiler ve çocuklar AKINCI'yı da ürettiler. Savaş uçağı noktasında da çalışmalarını sürdürüyorlar. Olay sadece savaş aracı değil, bunun ürünlerini de üreteceksin. Ülkemiz bu mühimmatı da üretmeye başladı. Biz Türkiye'deki maalesef bu muhalefetle çok uğraştığımız için adım atmakta zorlanıyoruz.

    ALİ BABACAN'A: SEN GİT ÇOCUK BEZİ SAT
    Bay Kemal sen tanımazsın ama sana ben edebi alemde olan Özdemir Bey'i bir tanıtayım. Biz tahsisleri yaparken biliyorsunuz onlara bu tahsisi yaptıkları üretime göre yaparız. Nedir bu tahsis? Bugüne kadar nice firmalara bu verildi fakat Özdemir bey öyle bir insan ki; 'Hayır almam' Yahu hadi ben sana bir lütufta bulunmuyorum, bu devletin aldığı bir karar. Bu kararla firmalara bunu veriyoruz, bu bir hak. 'Hayır almam, ben paramı veririm, paramla satın alırım' Böyle bir insan. Bu ahlaksız çıkmış hala 'Geleceklermiş de geldikleri zaman bunlara hesabını soracaklarmış'

    Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Senin işin değil bu... 15 sene yanımda bulundu ama benden bir şey alamadı.

    Partisini ajanlarla, hainlerle dolduranları başka bir vasıfla sıfatlandırmak, ederinden fazlasını vermek olur. Bir lafa bakmak lazım laf mı diye, bir de söyleyene bakmak lazım adam mı diye. Evet lafı da sahibini de milletimizin vicdanına havale etmek iyi olacak. Bu ifadelerini söyleyen CHP'li, HDP'li tipleri de biliyoruz. Cezaevinden söyleyenleri de biliyoruz. Milletimiz bunlara zaten iktidar yüzünü göstermez.

        DAVUTOĞLU'NA: AH ETTİĞİMİZ HUSUS BUNLARI ADAM YERİNE KOYMAMIZDIR
        Yanında bir tanesi daha var o da çöyle. Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Kendisi ne zamanki başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri vakfına mülk edindi. Türkiye'de bunun başka örneği yok. O vakıftaki yöneticiler bunu nasıl izah edeceksiniz. Mülk edinme hakkı yok. Ama bunlar bunu yaptı.

        Biz de bu üniveristeyi bunların bu yolsuzlukları sebebiyle aldık devletimize mal ettik. Devletimizin Marmara Üniversitesi'nin mülkü olarak hizmete devam ediyor. Verdiğimiz imkanlar çok çok daha iyi.

        Biz bu milletin evlatlarına yakışan eserler inşa ediyoruz sen ne yapıyorsun onu söyle? Bizim ah ettiğimiz husus ise bunları adam yerine koyup görev vermemizdir.

        AKŞENER'E: SEN ORTAĞIN LGBT'LİLERLE YÜRÜYEBİLİRSİN
        Altılı masadaki hanımefendi, bizim başörtüsü konusunu istismar ettiğimizden bahsediyor. Hanımefendi, Erdoğan ve arkadaşlarının istismarcı olup olmayacağını milletim gayet iyi bilir. Dürüstsen, haysiyet sahibiysen... Bay Kemal'den farkın yok. Saraçhane'de verdiğin görüntüyle hangi istikamette gittiğini ortaya koyuyorsun.

        AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu işin gerçeğini yapıyoruz. Biz şu anda yola çıktık, milletimize de aile olayını, başörtüsü konusunu anlatacağız. Bu konuda sizinle bu işin mukayesini yapacak konumda değiliz.

        Sizin birlikte yürüdükleriniz bu ülkede başörtülü milletvekilini 'Meclis'ten atın' diyecek kadar sınırsız tiplerdir. Siz onlarla yürüyorsunuz. Bu işin istismarıyla yargılamak istiyorsunuz. Varsa projeniz bize gönderirsiniz, ona göre çalışır adım atarız. Aile bizim kutsalımızdır.

        Siz ortağınızla birlikte LGBT'cilerle yürüyebilirsiniz, bizim onlarla da işimiz yok. Çünkü aile kurumumuzu çok sağlam zemine oturmanın adresi AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kiev’de helikopter kazası! Ukrayna İçişleri Bakanı öldü
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan 6'lı masayı sıraya dizdi! Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na salvolar
            SON DAKİKA