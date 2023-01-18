Başkan Erdoğan 6'lı masayı sıraya dizdi! Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na salvolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde gündemde olan konulara değinen Erdoğan, 6'lı masa ortaklarını adeta topa tuttu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na sırasıyla yüklenen Erdoğan, dikkat çeken mesajlar verdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından o bölümler
KILIÇDAROĞLU'NA: HADDİNİ BİL! SENİN ÇAPIN YETMEZ
Arifiye'de ne yaptık biz? Fırtına obüslerinin teslim törenine gittik. Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız, milletvekillerimiz orada oldu. Muhalefetin başındaki adam, 'Siz siyasetçi değilsiniz' diyor. Tamam da neden alkışlıyorlar? Alkışladıkları şey dünyayı titreten fırtına obüslerinin teslim töreni. Konuşan kim? Anayasamıza göre Başkomutan konuşuyor. Sen kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin önce haddini bil. Şanlı ordumuzun komutanlarına saldıramazsın. Hukuk karşısında bunun hesabını verecekler.
Yüzde 20'lerde aldığımız sektördeki yerlilik oranını yüzde 80'lere ulaştırdık. Savunma sanayimizin her bir projesinin hangi badirelerden geçerek bu seviyeye geldiğini bilseniz hayretten hayrete düşersiniz. Adım adım savunma sanayimizi büyüttük, geliştirdik. Kimlerin ülkesini sattığını gördük.
Bütün bunlarla beraber biz İHA'ya, SİHA'ya, AKINCI'ya, hepsinden öte Kızılötesi denilen adımı nasıl attık, şu anda bir de onun çalışmaları yapılıyor. Bush'a dedik ki bize İHA verecektiniz ama vermediniz. Ve sözümüz var, hala siz bunları vermediniz, süratle vereceksiniz dedi. Biz bunlardan İHA'yı aldık ama İHA'yı bize 2 günlüğüne verdiler. Bu 2 günlük bir iş değil dedik, bizim terörle mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Bu ziyaretimin ardından Özdemir Bey hemen çocuklarıyla beraber bu adımı attı ve süratle İHA'yı onlar ürettiler. Ardından SİHA'yı da ürettiler ve çocuklar AKINCI'yı da ürettiler. Savaş uçağı noktasında da çalışmalarını sürdürüyorlar. Olay sadece savaş aracı değil, bunun ürünlerini de üreteceksin. Ülkemiz bu mühimmatı da üretmeye başladı. Biz Türkiye'deki maalesef bu muhalefetle çok uğraştığımız için adım atmakta zorlanıyoruz.
ALİ BABACAN'A: SEN GİT ÇOCUK BEZİ SAT
Bay Kemal sen tanımazsın ama sana ben edebi alemde olan Özdemir Bey'i bir tanıtayım. Biz tahsisleri yaparken biliyorsunuz onlara bu tahsisi yaptıkları üretime göre yaparız. Nedir bu tahsis? Bugüne kadar nice firmalara bu verildi fakat Özdemir bey öyle bir insan ki; 'Hayır almam' Yahu hadi ben sana bir lütufta bulunmuyorum, bu devletin aldığı bir karar. Bu kararla firmalara bunu veriyoruz, bu bir hak. 'Hayır almam, ben paramı veririm, paramla satın alırım' Böyle bir insan. Bu ahlaksız çıkmış hala 'Geleceklermiş de geldikleri zaman bunlara hesabını soracaklarmış'
Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Senin işin değil bu... 15 sene yanımda bulundu ama benden bir şey alamadı.
Partisini ajanlarla, hainlerle dolduranları başka bir vasıfla sıfatlandırmak, ederinden fazlasını vermek olur. Bir lafa bakmak lazım laf mı diye, bir de söyleyene bakmak lazım adam mı diye. Evet lafı da sahibini de milletimizin vicdanına havale etmek iyi olacak. Bu ifadelerini söyleyen CHP'li, HDP'li tipleri de biliyoruz. Cezaevinden söyleyenleri de biliyoruz. Milletimiz bunlara zaten iktidar yüzünü göstermez.