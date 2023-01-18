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Selçuk Bayraktar'dan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a "dokunacağız" göndermesi: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Türkiye'nin milli gururu olan İHA ve SİHA'larla ilgili yaptığı skandal açıklamaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Bayraktar paylaşımında Babacan'ın "dokunacağız" sözlerine gönderme yaparak "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr
18.01.2023 10:05 - Son Güncelleme: 18.01.2023 10:12
Selçuk Bayraktar’dan DEVA Partisi lideri Ali Babacan’a dokunacağız göndermesi: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yerli üretim İHA ve SİHA'ları hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a fotoğraflarla yanıt verdi.

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Selçuk Bayraktar’dan DEVA Partisi lideri Ali Babacan’a dokunacağız göndermesi: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Baykar çalışmalarının, çocukların ve vatandaşların TEKNOFEST'te Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA (MİUS), ile çekilen fotoğraflarına yer veren Bayraktar, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." dedi.

Selçuk Bayraktar’dan DEVA Partisi lideri Ali Babacan’a dokunacağız göndermesi: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

İşte Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı

Selçuk Bayraktar’dan DEVA Partisi lideri Ali Babacan’a dokunacağız göndermesi: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

NE OLMUŞTU?
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dünyaca tanınmış İHA ve SİHA üreticisi Baykar'a yönelik "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Selçuk Bayraktar’dan DEVA Partisi lideri Ali Babacan’a dokunacağız göndermesi: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

Babacan, "Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki." sözleri tepki çekmişti

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