Selçuk Bayraktar'dan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a "dokunacağız" göndermesi: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir
Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Türkiye'nin milli gururu olan İHA ve SİHA'larla ilgili yaptığı skandal açıklamaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Bayraktar paylaşımında Babacan'ın "dokunacağız" sözlerine gönderme yaparak "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." ifadelerini kullandı.
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yerli üretim İHA ve SİHA'ları hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a fotoğraflarla yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Baykar çalışmalarının, çocukların ve vatandaşların TEKNOFEST'te Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA (MİUS), ile çekilen fotoğraflarına yer veren Bayraktar, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." dedi.
NE OLMUŞTU?
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dünyaca tanınmış İHA ve SİHA üreticisi Baykar'a yönelik "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor." ifadelerini kullanmıştı.