Selçuk Bayraktar'dan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a "dokunacağız" göndermesi: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Baykar çalışmalarının, çocukların ve vatandaşların TEKNOFEST'te Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA (MİUS), ile çekilen fotoğraflarına yer veren Bayraktar, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." dedi.