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Başkan Erdoğan paylaştı: Türkiye’nin hedef alınan savunma sanayisi nedir, nereden nereye gelmiştir; kısaca bir hatırlayalım

Başkan Erdoğan paylaştı: Türkiye’nin hedef alınan savunma sanayisi nedir, nereden nereye gelmiştir; kısaca bir hatırlayalım
18.01.2023 19:55 - Son Güncelleme: 18.01.2023 19:56

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Türkiye'nin savunma sanayisi son günlerde peş peşe hedef alındı! ABD'li Türkiye düşmanı ve FETÖ savunucusu Michael Rubin ile eş zamanlı olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İHA-SİHA üreticisi BAYKAR'a saldırarak "Dokunacağız" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da TSK'yı hedef alarak Fırtına Öbüslerinin teslim törenine gölge düşürmeye çalıştı. Başkan Erdoğan bugün hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Ali Babacan'a sert sözlerle yüklenirken Türkiye'nin savunma sanayisi nereden nereye geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı.

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