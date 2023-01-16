Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'tan Ali Babacan'ın kirli iftiralarına net yanıt!





Bir firma jet motorlu bir savaş uçağı ürütüyor, bunu kendi imkanlarıyla yapıyor. Dünyada böyle bir şey duydunuz mu? Dünyada bütün ülkeler savunma sanayi yapanları fonluyor. Biz bu konuda hassasız, kendi yağımızda kavrulmak istiyoruz. Biz devlete yük olmak istemiyoruz. Bizim zaten ihtiyacımız yok. Türkiye'de hiç almamamıza rağmen bu iftiralarla karşı karşıya kalıyorsak, aynı kişiler o destekleri aldığımızda ne derlerdi?

Baykar'ın 1000'e yakın tedarikçisi var. Her kesimden insanın liyakata dayalı olarak çalıştığı bir firma. Uçak yapıyorsunuz, hazırcılıkla olmuyor bu işler. Liyakatı var mı, ülkesine, milletine bağı var mı? Dünyanın en ileri teknolojisinde kayırmacılık olabilir mi? Her yıl 1200 stajyer alıyor Baykar. Kimse 'şu kişi torpille girmiş' diyemez. Bu tesiste çalışmak için şu kriterlere sahip olmak gerekiyor diye herkes biliyor bunu. Bize iftira eden şahıs 11 yıllık ekonomi bakanlığı yapmış, 8 yıllık MGK üyesi birisi. Bir gün kapımızı çalıp, sormadı. Duyarsız olabilir. Ama biz böyle iftiralarla karşılaşacağımızı beklemezdik. Türkiye'nin en katmerli ihracatı yapan firmaya 'rekabetten yoksun, kayrılıyor' dememesi gerektiğini bilmez mi? Son yıllarda dış politikanın en önemli kaldıraçlardan bir tanesi Bayraktar TB2 değil mi? Bu başarıların bir tanesi dile geçirilmez mi? Kızıelma uçmuş, tebrik edilmez mi? Onlarca ülkenin büyükelçisi bizi arayıp, tebrik etmez. Genel başkan yardımcısı bir belge yayınlıyor, belgeyi okumaktan aciz. Bir ülkenin geleceğine talipsiniz, bir belge sunmanız lazım.

Yatırım teşviklerde devlet, Türkiye'nin proje teşviği var. Türkiye'de 55 firmaya yatırım teşvik belgesi düzenlemiş. 'Biz kendi öz kaynaklarımızla şu kadar yatırım yapacağız' demişiz. Herkes nakit hibeleri kullanmış. Faiz desteği, enerji desteği almış. Biz sadece herkesin kullandığı, kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız yaptığımızda o vergiden düşürme imkanı. Bu devletin verdiği teşvik. Sütçülük yapan, hayvancılık yapan, otomotiv yapan, savunma sanayi alıyor bu teşviği. Biz yatırımlarımızı kendi kaynaklarımızla yaptık. Bir tane belge gösteremezler. Hiçbir zaman nakit hibe ve ARGE desteği kullanmadık.

Teslim ettiğimiz SİHA'lar askerimizin, güvenlik güçlerimizin. Vatandaşlarımızı korumak için görev yapıyor. Buradan aldığımız güçle milyonların katıldığı TEKNOFEST'i düzenliyoruz. Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun. Milletin oraya teveccühü. Burada herhangi siyasi bir şey göremezsiniz. Herşeye açığız. Bu tehditvari ifadeler. Kendisi ailesinin ticare işletmesi olduğunu söylüyor. Böyle bir iftira hakkı nereden geliyor? 80'li yılların öncesinde Hacı Murat arabasına benzetme. Bu ürünlerin satışları devletin onayına tabidir. Devlete imzalı formla başvurmak zorunda ülkeler. Direk bizden satın alamazlar. Ülkeler sıraya giriyorlar bunu almak için. Başvurudan sonra devlet izin veriyor. Esas olan devletin izin vermesi. İzin verirse satma hakkınız var.

Amerika'da Ermeni lobisi, Yunan lobisi bizim büyük düşmanımız. Aynı gün kaçak FETÖ'cüler büyük iftira yapıyorlar yurt dışından. Aynı gün Ali Babacan inanılmaz iftiralar atıyor. Bu kadar gerçekten siyaset üstü görmemiz gerekirken. Bizim siyasi polemiğin içinde olma gibi derdimiz yok. İftira atılırsa kusura bakmayın onun altında paspas olacak halimiz yok. Kapımız herkese açıktı. Bir gün arayıp, sorsa gelebilirdi. İngiliz bakan geliyor, Afrika'dan bakan geliyor. 8 yıl MGK üyesi yapan bir kişi neden gelmiyor? Kızılelma bu ülkeyi gerçekten süper güç kılacak proje. Bu işler bu kadar kurban edilebilir mi?

Bu işler Türk Silahlı Kuvvetleri ve kurumların sahip çıkmasıyla olan işler. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Bir ürün geliştirdiniz, hangarda duruyor, olmaz. Onu uçuracaksınız. Bunlar uçarak gelişiyor. Uçurursanız daha ileri taşıyorsunuz. Bu da askerimizle yanyana, omuz omuza çalışarak oluyor. Akıncı 2021 yılında envantere girdi. 16 bin saati geçti. Yeni yeni alanlar açılmaya başlıyor. Bu harp alanı çok dinamik. Mücadele ettiğiniz terör örgütleri ve ülkeler sizin düşmanlarınıza çok büyük destekler veriyor. Bunların hepsiyle baş etmeniz lazım. Her gün yeni bir şey geliştirmeniz lazım. Türk ordusunun başarısı, savunma sanayi ve ordunun bu kadar iç içe çalışabilmesinden.

Şu an dünyada en son harplerde insansız, akıllı sistemler, uzay teknolojileri, radar teknolojileri gibi alanda maliyet etkin ve çok hızlı, geliştirme süreleri 5-10 yıllık sürede olmaması lazım. Bizim ülkemizin bunlara çok hızlı ihtiyacı var. SİHA, İHA konusunda en iyiyiz şu anda. Akıncı stratejik sınıf en iyisi performans olarak. Savaş uçağı konseptiyle en üst lige çıkıyoruz. Bağımsız ve istediğiniz adette üretecek şekilde yapıyoruz. Aselsan, Roketsan'da, TÜBİTAK'ta çok güzel akıllı roketler, seyir füzeleri, güdümlü roketler geliştiriliyor. F-35 programı geliştirme sadece 50 milyar dolar. Aynı zamanda farklı üretim üsleri açarak. Türkiye'de parçalarını yaptırıyordu. O kadar adet üretmesi için size ihtiyacı var. Biz bu kadar roketler yetiştiriyoruz, onlardan bir tanesini bu uçağa takalım deseniz yüzlerce milyon dolar sizden para talep ediliyor.

2004 yılında daha Baykar 5 kişilik firma iken, o dönem Türkiye'ye İHA satmak isteyen İsrail firmasının iş geliştirme müdürü bizi tanıyan bir kişiyi araya sokarak bizle buluşmak istiyor. Bize iftiralar atan Ali Babacan'ın ziyaret etmediği Baykar'la İsrail firması buluşuyor. İsrail 'sizinle ortak olmak istiyoruz, isterseniz gizli ortağınız, isterseniz iş ortağı olalım' diyorlar. Biz de 'biz küçük firmayız neden biz?' diyoruz, teklifi reddediyoruz. Baykar'ı en başlarda ufak görüyorlardı. Kale Grubu bu alana çok emek vermiş özel sektör firmamız. Onlarla biraraya gelmeden önce başka firmalar da oldu. Sonra Bayrak kendi başına devam etti.

Biz 2016 yılında kulunduk. Milli teknoloji hamlesi vizyonuna sahip çıkan genç bir kuşak. Yazılım, üretim, tasarım, kodlama, elektronik programlar için başlattığımız programlar var. DNA teknoloji atelyeleri ortaokul, liseli gençleri öğrenerek eğitim veren program. Buna 240 bin kişi başvurdu bu yıl Türkiye'den. Sınavları var. Uygulamalı sınav var. O aşamaları geçen kişiler burada yer alıyor. Burs programlarımız var. 4 bin öğrencimize burs veriyoruz. Bilim merkezlerimiz var. Girişim programı var. TEKNOFEST organizasyonuna vakıf ve Baykar olarak destek veriyoruz. Rekabetten korkuyorsak TEKNOFEST gibi organizasyon yapıp, yarışmaya davet edip, onlara destek verir miyiz? Türkiye gerçeklerinden ne kadar uzak olduğunu bu iftiralarla ortaya koyuyorlar.