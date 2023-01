Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'tan Ali Babacan'ın kirli iftiralarına net yanıt!

Bizim tarzımız var. Kredi kullanmayan, devlet desteği kullanmayan, kendi birikimlerini yatırın. Savunma ekosisteminde böyle bulamazsınız. Biz hiçbir zaman bu firmanın gelirini maksimize etmek üzere kurulu bir anlayışımız olmadı. Her zaman hedeflerimiz oldu. Borsaya açılma konusunda çok soru geliyor. Halka açılma konusunda. Şu anda buna çok açık bakmıyoruz. Açıkçası spekülasyona açık olmamak lazım. Şu an böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Ukrayna'da tesis açma planımız var. Azerbaycan'da teknoparkta teknoloji firması Selçuk Bey açtı. Farklı ülkelerde bakım merkezleri gibi ihtiyaçlar oluyor.



Bizim Bayraktar TB3 Anadolu gemisine iniş kalkış yapacak şekilde düşünülüyor. Bayraktar Kızılelma şu an yurt dışından sipariş verilmek istenen bir uçak. Şu anda ürün olmadığı için ne Türkiye'de ne yurt dışında bir sipariş almıyoruz. Bu ürün 2 sene içerisinde bizim geliştirdiğimiz havuzlu gemiye iniş çıkış yapabilecek. 2023'te ilk uçuşunu yapacak. 2023 sonunda seri hatta girecek. Dünyada büyük firmalar uçan mobiliteye büyük paralar yatırıyor. Biz de ekip olarak bu alanda yatırım yapıyoruz. Yeni geliştirdiğimiz Bayraktar DİHA var. Uçan araba sivil alanda uçacak. Hayatında havacılıkla ilişkisi olmayan bir insanı güvenilir şekilde bir noktadan bir noktaya taşıyacak. Biz bu yarışta varız.