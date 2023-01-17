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    • 17.01.2023 20:02
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    6'lı masada 'kazanamayacağız' tedirginliği! CHP'den 'HDP'ye mecburuz' açıklaması: İmamoğlu'na 'Umre' tepkisi

    Adaylık için henüz isim dahi belirleyemeyen 6'lı masada 'kazanamayacağız' tedirginliği baş gösterdi. "Millet İttifakı'nın oyu %45-50 arası görünüyor" iddiasında bulunan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, bu oranın riskli bir bant olduğunu ifade ederek HDP'ye mecbur olduklarını itiraf etti. Öte yandan Atıcı, Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunun gölgesinde Umre'ye giden Ekrem İmamoğlu'nu da bombaladı. Aytuğ Atıcı, "Umre'ye gitmiştir, resim vermiştir, paylaşılmıştır... Eğer siyasi amaçla yaptığı ortaya çıkarsa bu İmamoğlu'na kaybettirir" ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    6’lı masada ’kazanamayacağız’ tedirginliği!

    Türkiye seçim sath-ı mailine girdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.

    ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eylem ve söylemleriyle aday olacağını vurgulasa da İYİ Parti vetosunu aşamıyor.

    CHP'den 'HDP'ye mecburuz' açıklaması! İmamoğlu'na 'Umre' tepkisi...



    Meral Akşener 'Kazanacak bir aday' söylemine sığınıp CHP'ye darbeyi içten vurarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor. İmamoğlu da 2023 emelleri doğrultusunda hareket etmekten imtina etmiyor.




    CHP'DE 'UMRE' RAHATSIZLIĞI: İMAMOĞLU'NA TEPKİ
    Akşener ile el ele verip Saraçhane tiyatrosunu sahneleyen CHP'li İBB Başkanı, adaylık tartışmalarının gölgesinde 12 Ocak 2023'te Umre'ye gitti. Bu ziyaret sonrası İmamoğlu'nun Umre fotoğrafları servis edildi.

    İmamoğlu'nun bu hamlesi, CHP Genel Merkezince tepkiyle karşılandı.

    CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Ekrem İmamoğlu'nun Umre ziyaretinde servis edilen fotoğraflarına ilişkin "Umre'ye gitmiştir, resim vermiştir, paylaşılmıştır... Eğer siyasi amaçla yaptığı ortaya çıkarsa bu İmamoğlu'na kaybettirir" ifadelerini kullandı.

    Atıcı, geride bıraktığımız günlerde "HDP, CHP içerisinden çıkmış bir partidir" diyerek kirli ittifakı gözler önüne seren bir açıklama yapmıştı. Bu sözleri sonrası Atıcı adeta vites yükseltti ve yine HDP'ye selam çaktı.



    "Millet İttifakı'nın oyu %45-50 arası görünüyor" iddiasında bulunan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu, bu oranın riskli bir bant olduğunu ifade ederek HDP seçmeninin oyuna ihtiyaç duyduklarını bir kez daha dile getirdi.



        CHP: "HDP'YE MECBURUZ"
        CHP'li Atıcı konuya ilişkin, "Bizim HDP seçmeninin oyuna ihtiyacımız var. Bu çok açık bu çok net. Biz HDP seçmenine mutlaka ama mutlaka elimizi uzatmak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

        Böylelikle Millet İttifakı ve 6'lı masadaki 'kazanamayacağız' tedirginliği bir kez daha açığa çıktı.

        Öte yandan bu yaşananlar 2019 yerel seçimlerinde CHP ve HDPKK arasında yapılan kirli ittifakı da akıllara getirdi.

        YEREL SEÇİMLERDE YAPILAN KİRLİ İTTİFAK
        HDP'li Sezai Temelli o dönem İstanbul ve Ankara'da ittifak yapıldığını doğrulamış, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na üst perdeden göz dağı vermişti.



        Temelli, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir" demişti.



        CHP'DEN HDP'YE BAKANLIK VAADİ
        CHP - HDP yakınlaşması sadece yerel seçimlerde yapılan kirli ittifakla değil, CHP'nin vites yükseltip HDP'ye Bakanlık vadetmesiyle gözler önüne serilmişti.

        CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" sözleri siyaset gündeminin bir numaralı konusu olmuş, çokça tartışılmıştı. Yerel seçimlerde HDP ile iş birliği yapan İYİ Parti, "HDP ile iş yaparım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosunu sahnelemişti.

        CHP'Lİ NEVAF BİLEK'TEN BÖLÜCÜ SÖZLER: TÜRKİYE KÜRDİSTAN'I
        CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, "Türkiye Kürdistan'ı" ifadesini kullanarak tartışmalarda ateşi yükseltmiş, aleni bir şekilde bölücülük yapmıştı.

            "HDP'YE BİR DEĞİL BİRDEN FAZLA BAKANLIK VERİLEBİLİR"
            CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin bir değil birden fazla Bakanlık alabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı;

            "Gürsel Tekin'nin yaptığı açıklama kendi görüşü, bu partimizin öngörüsü veya düşüncesi değildir ama HDP bakanlık alabilir. HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli bir oy alır ve hükümeti kurma yetkisini alırsa tabii ki 1 değil, 1'den fazla da bakanlığı olabilir"

            CHP'Lİ KARAYALÇIN: HDP İLE BİRLİKTE OLMAMIZ GEREKİYOR
            HDP'ye bir destek de bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP'li Murat Karayalçın'dan gelmiş, Karayalçın, "HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu" demişti.

            KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI NUŞİREVAN ELÇİ'DEN 'ÖZERKLİK' İTİRAFI
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini kuvvetlendirmek için eski Şırnak Barosu Başkanı terör destekçisi Nuşirevan Elçi'yi partiye katmıştı.

            Daha önce terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkan Nuşirevan Elçi bu kez 'özerklik' itirafı yaptı.

            CHP Genel Merkezi'nde Rudaw'a Kürtçe bir röportaj veren Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerkliğin de olduğunu itiraf etti. "Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı." diyen Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi.

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            Haberler Güncel 6'lı masada 'kazanamayacağız' tedirginliği! CHP'den 'HDP'ye mecburuz' açıklaması: İmamoğlu'na 'Umre' tepkisi
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