6'lı masada 'kazanamayacağız' tedirginliği! CHP'den 'HDP'ye mecburuz' açıklaması: İmamoğlu'na 'Umre' tepkisi





CHP: "HDP'YE MECBURUZ"

CHP'li Atıcı konuya ilişkin, "Bizim HDP seçmeninin oyuna ihtiyacımız var. Bu çok açık bu çok net. Biz HDP seçmenine mutlaka ama mutlaka elimizi uzatmak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.



Böylelikle Millet İttifakı ve 6'lı masadaki 'kazanamayacağız' tedirginliği bir kez daha açığa çıktı.



Öte yandan bu yaşananlar 2019 yerel seçimlerinde CHP ve HDPKK arasında yapılan kirli ittifakı da akıllara getirdi.



YEREL SEÇİMLERDE YAPILAN KİRLİ İTTİFAK

HDP'li Sezai Temelli o dönem İstanbul ve Ankara'da ittifak yapıldığını doğrulamış, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na üst perdeden göz dağı vermişti.





Temelli, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir" demişti.