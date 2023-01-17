6'lı masada 'kazanamayacağız' tedirginliği! CHP'den 'HDP'ye mecburuz' açıklaması: İmamoğlu'na 'Umre' tepkisi

Türkiye seçim sath-ı mailine girdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.
ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eylem ve söylemleriyle aday olacağını vurgulasa da İYİ Parti vetosunu aşamıyor.
Meral Akşener 'Kazanacak bir aday' söylemine sığınıp CHP'ye darbeyi içten vurarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor. İmamoğlu da 2023 emelleri doğrultusunda hareket etmekten imtina etmiyor.
CHP'DE 'UMRE' RAHATSIZLIĞI: İMAMOĞLU'NA TEPKİ
Akşener ile el ele verip Saraçhane tiyatrosunu sahneleyen CHP'li İBB Başkanı, adaylık tartışmalarının gölgesinde 12 Ocak 2023'te Umre'ye gitti. Bu ziyaret sonrası İmamoğlu'nun Umre fotoğrafları servis edildi.
İmamoğlu'nun bu hamlesi, CHP Genel Merkezince tepkiyle karşılandı.
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Ekrem İmamoğlu'nun Umre ziyaretinde servis edilen fotoğraflarına ilişkin "Umre'ye gitmiştir, resim vermiştir, paylaşılmıştır... Eğer siyasi amaçla yaptığı ortaya çıkarsa bu İmamoğlu'na kaybettirir" ifadelerini kullandı.
Atıcı, geride bıraktığımız günlerde "HDP, CHP içerisinden çıkmış bir partidir" diyerek kirli ittifakı gözler önüne seren bir açıklama yapmıştı. Bu sözleri sonrası Atıcı adeta vites yükseltti ve yine HDP'ye selam çaktı.
"Millet İttifakı'nın oyu %45-50 arası görünüyor" iddiasında bulunan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu, bu oranın riskli bir bant olduğunu ifade ederek HDP seçmeninin oyuna ihtiyaç duyduklarını bir kez daha dile getirdi.