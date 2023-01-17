Ankara - Washington hattında kritik temas! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye resmi ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17-20 Ocak 2023 tarihleri arasında ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la 18 Ocak 2023 tarihinde Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında ikili bir görüşme yapacak Çavuşoğlu'nun ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişi yapması beklleniyor.
Bakan Çavuşoğlu, ziyaretinin son gününde New York'ta çeşitli temaslarda bulunacak, bu çerçevede BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayımlandı.
İşte o açıklama;
17 Ocak 2023, Sayın Bakanımızın ABD Ziyareti Hk.
Sayın Bakanımız, 17-20 Ocak 2023 tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Sayın Bakanımız, ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la 18 Ocak 2023 tarihinde Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Vaşington'da ikili bir görüşme yapacaktır. Görüşmede, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.