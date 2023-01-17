Ankara - Washington hattında kritik temas! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye resmi ziyaret





Sayın Bakanımızın ziyareti kapsamında, ayrıca, Vaşington ve Houston'da düşünce kuruluşları temsilcileriyle ve vatandaşlarımızla biraraya gelmesi, Houston Başkonsolosluğumuzun yeni kançılarya ofisinin açılışını gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Sayın Bakanımız, ziyaretinin son gününde New York'ta çeşitli temaslarda bulunacak, bu çerçevede BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile bir görüşme gerçekleştirecektir.

Öte yandan, Sayın Bakanımızın ziyareti öncesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland başkanlığındaki heyetler arasında 17 Ocak 2023 tarihinde Vaşington'da istişareler gerçekleştirilecektir.