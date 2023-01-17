Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.01.2023 18:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.01.2023 19:09
    ABONE OL

    Ankara - Washington hattında kritik temas! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye resmi ziyaret

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında ABD'ye gidiyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la bir araya gelecek olan Çavuşoğlu, BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile de bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

    takvim.com.tr
    Ankara - Washington hattında kritik ziyaret!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17-20 Ocak 2023 tarihleri arasında ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la 18 Ocak 2023 tarihinde Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında ikili bir görüşme yapacak Çavuşoğlu'nun ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişi yapması beklleniyor.



    Bakan Çavuşoğlu, ziyaretinin son gününde New York'ta çeşitli temaslarda bulunacak, bu çerçevede BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile bir görüşme gerçekleştirecek.

    Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayımlandı.



    İşte o açıklama;

    17 Ocak 2023, Sayın Bakanımızın ABD Ziyareti Hk.

    Sayın Bakanımız, 17-20 Ocak 2023 tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

    Sayın Bakanımız, ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la 18 Ocak 2023 tarihinde Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Vaşington'da ikili bir görüşme yapacaktır. Görüşmede, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.



        Sayın Bakanımızın ziyareti kapsamında, ayrıca, Vaşington ve Houston'da düşünce kuruluşları temsilcileriyle ve vatandaşlarımızla biraraya gelmesi, Houston Başkonsolosluğumuzun yeni kançılarya ofisinin açılışını gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Sayın Bakanımız, ziyaretinin son gününde New York'ta çeşitli temaslarda bulunacak, bu çerçevede BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile bir görüşme gerçekleştirecektir.

        Öte yandan, Sayın Bakanımızın ziyareti öncesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland başkanlığındaki heyetler arasında 17 Ocak 2023 tarihinde Vaşington'da istişareler gerçekleştirilecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nun üstünü çizecek
        Haberler Güncel Ankara - Washington hattında kritik temas! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye resmi ziyaret
            SON DAKİKA