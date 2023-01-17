Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan "Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık" programında önemli çağrı





Türkiye'nin sevdiği ve sevildiği topraklar için "gönül coğrafyası" tanımını kullandığına işaret eden Emine Erdoğan, "Her biriniz, sınır çizilmeyen gönül coğrafyamızdaki ülkelerin temsilcilerisiniz ve bugün burada büyük bir kardeşliğin timsali olarak bulunuyorsunuz." ifadesini kullandı.

"YAŞADIĞIMIZ HER BİR KRİZ, İNSANLIĞI TEK YÜREK OLMAYA DAHA ÇOK ÇAĞIRIYOR"

Emine Erdoğan, dünyanın artan çatışmalar, göçler, salgın hastalıklar, sınırsız tüketimin neden olduğu iklim ve gıda krizi gibi çetin sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Ancak bugün insanlığın önündeki en büyük sınavın, merhamet, karşılıksız iyilik, ötekine karşı sorumluluk gibi erdemlerin uğratıldığı erozyondan kurtarılması olduğunu görüyoruz. Yaşadığımız her bir kriz, insanlığı tek yürek olmaya daha çok çağırırken, uluslararası düzeyde dayanışmanın giderek aşındığını, işbirliği yerine benmerkezci yaklaşımların değer kazandığını üzülerek müşahede ediyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının "diğerinin yarasına merhem olmadan asla tam anlamıyla iyileşilemeyeceğini" yaşattığı tecrübeyle gösterdiğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Dili, dini, ırkı ne olursa olsun; savaş ve yıkımdan kaçarak evini terk eden her bir insanın hikayesi, hepimizin yüreğini, aynı şekilde sızlatıyor." dedi.