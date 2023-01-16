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    • 16.01.2023 12:54
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    • 16.01.2023 12:54
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    İsveç'te PKK provokasyonu! Bakan Bozdağ: Türkiye'den vize alamazlar

    İsveç'teki PKK provokasyonuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İsveç hükümeti gereğini yapmalı, eyleme katılanlar yakalanmalı." dedi. Bakan Bozdağ, "İsveç sözlerini yerine getirmezlerse Türkiye'den vize alamazlar." ifadelerini kullandı.

    İsveç’te PKK provokasyonu: Türkiye’den vize alamazlar
    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

    İsveç verdiği sözleri yerine getirmedi. Cumhurbaşkanımızın maketini asan teröristler İsveç polisinin gözü önünde yaptı. İğrenç bir gösteri yapılıyor. İsveç polisi bunu seyrediyor. Eyleme katılan teröristler yakalanıp, yargıya teslim edilmeli. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Türkiye de konunun takipçisi olacak.

    İsveç NATO'ya girmek istiyorsa sözünde durmalı. Sözlerini yerine getirmezlerse Türkiye'den vize alamazlar. Polisin gözetiminde eylem yapanlar Türkiye'den izin beklememeli.

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    Haberler Güncel İsveç'te PKK provokasyonu! Bakan Bozdağ: Türkiye'den vize alamazlar
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