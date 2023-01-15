CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhalifleri bile çıldırttı! Aday yok kaos var
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaştıkça 6'lı masadaki aday bilmecesi daha da karmaşık bir hal almaya başladı. Bugüne kadar 10 kez toplanan 6'lı masa ortaklarının aday çıkarmak bir yana dursun henüz adaylık konuşması bile yapmadığı ortaya çıktı. Bir televizyon kanalına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorulara yanıt vermek yerine, 6'lı masada bu konunun hiç konuşulmadığını söylemesi üzerine muhaliflerden tepki yağdı. "Adayım" da diyemeyen Kılıçdaroğlu, bu konudaki sorulara ise yol haritası oluşturma çabası ve genel başkan yardımcılarından söz ederek yanıt verdi. Aynı programda Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun "Kaos çıkar" açıklamaları hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "E doğru, yanlış mı? Kriz çıkar." dedi.
6'lı masanın en büyük ortağı olmasına rağmen adaylığını kabul ettiremediği gibi ortaklarının kendi partisinden gösterdiği adaylarla mücadele eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün bir TV programına daha katıldı.
KILIÇDAROĞLU'NA "ADAY OLACAK MISINIZ?" SORUSU
Programdaki kaçamak cevaplarından sıkılan moderatörün kendisine direkt olarak yönelttiği "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız" sorusuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtan bir cevap verdi.
KONUŞMAMIŞLAR BİLE!
Kılıçdaroğlu "Adayım" ya da "değilim" demek yerine uzun ancak cevap içermeyen cümleler tercih etti. Aylardır bir araya gelmelerine rağmen Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyemeyen ve kendi taraftarlarını bile isyan ettiren 6'lı masada son toplantıda bu konunun gündeme dahi gelmediğini aktardı.