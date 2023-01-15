CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhalifleri bile çıldırttı! Aday yok kaos var

KONUŞMAMIŞLAR BİLE!

Kılıçdaroğlu "Adayım" ya da "değilim" demek yerine uzun ancak cevap içermeyen cümleler tercih etti. Aylardır bir araya gelmelerine rağmen Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyemeyen ve kendi taraftarlarını bile isyan ettiren 6'lı masada son toplantıda bu konunun gündeme dahi gelmediğini aktardı.