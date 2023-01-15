Vav TV İzle
Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhalifleri bile çıldırttı! Aday yok kaos var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhalifleri bile çıldırttı! Aday yok kaos var

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaştıkça 6'lı masadaki aday bilmecesi daha da karmaşık bir hal almaya başladı. Bugüne kadar 10 kez toplanan 6'lı masa ortaklarının aday çıkarmak bir yana dursun henüz adaylık konuşması bile yapmadığı ortaya çıktı. Bir televizyon kanalına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorulara yanıt vermek yerine, 6'lı masada bu konunun hiç konuşulmadığını söylemesi üzerine muhaliflerden tepki yağdı. "Adayım" da diyemeyen Kılıçdaroğlu, bu konudaki sorulara ise yol haritası oluşturma çabası ve genel başkan yardımcılarından söz ederek yanıt verdi. Aynı programda Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun "Kaos çıkar" açıklamaları hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "E doğru, yanlış mı? Kriz çıkar." dedi.

15.01.2023 11:33 - Son Güncelleme: 15.01.2023 11:33
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhalifleri bile çıldırttı! Aday yok kaos var

6'lı masanın en büyük ortağı olmasına rağmen adaylığını kabul ettiremediği gibi ortaklarının kendi partisinden gösterdiği adaylarla mücadele eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün bir TV programına daha katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhalifleri bile çıldırttı! Aday yok kaos var

"SORULARI YANITLAYACAK" DENDİ AMA...
Kılıçdaroğlu'nun katılacağı TV programı için adaylık konusunda "soruları yanıtlayacak" şeklinde reklamları yapılmasına rağmen Kılıçdaroğlu elle tutulur hiçbir açıklamada bulunmayınca yine tepkileri üzerinde topladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhalifleri bile çıldırttı! Aday yok kaos var

KILIÇDAROĞLU'NA "ADAY OLACAK MISINIZ?" SORUSU
Programdaki kaçamak cevaplarından sıkılan moderatörün kendisine direkt olarak yönelttiği "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız" sorusuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtan bir cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhalifleri bile çıldırttı! Aday yok kaos var

KONUŞMAMIŞLAR BİLE!
Kılıçdaroğlu "Adayım" ya da "değilim" demek yerine uzun ancak cevap içermeyen cümleler tercih etti. Aylardır bir araya gelmelerine rağmen Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyemeyen ve kendi taraftarlarını bile isyan ettiren 6'lı masada son toplantıda bu konunun gündeme dahi gelmediğini aktardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhalifleri bile çıldırttı! Aday yok kaos var

ADAYLIK MI?
Kılıçdaroğlu "Adaylık konuşulmadı, önce görüş birliğinin sağlandığı bir metin olması lazım" dedi.

SON DAKİKA