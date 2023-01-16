İstanbul Haliç'teki mafya hesaplaşmasında flaş gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da 20 gün önce girdikleri karşılıklı silahlı çatışmada bir Kur'an Kursu hocasının ölümüne neden olan 2 hasım çete üyeleri, önceki gün sabaha karşı Haliç Köprüsü üzerinde karşı karşıya gelmiş, trafikte çıkan çatışmada 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı.
Geçtiğimiz ay düzenlenen bir operasyonda 25 mensubu yakalanıp gözaltına alınan 'Anucurlar' ve 'Gündoğmuş' adlı iki husumetli çeteden "ev hapsi" kararıyla serbest kalan Doğukan K., yanında bulunan aynı suç ağının üyesiyle birlikte karşı çeteden Cuma A.'nın içinde olduğu otomobile Haliç Köprüsü üzerinde silahlı saldırı düzenlemişti. Trafikte meydana gelen çatışmada Anucurlar çetesinden Cuma A. yaşamını yitirirken, Gündoğmuş çetesine mensup Doğukan K. ise yaralanmıştı.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR
Çatışmaya karıştıkları ileri sürülen çıkar amaçlı suç ağının firari mensuplarının yakalanması için başlatılan çalışma derinleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, olay günü 50 metre ileride köprü bariyerlerine çarparak duran otomobildeki yaralı Doğukan K. gözaltına alınmıştı.