İstanbul Haliç'teki mafya hesaplaşmasında flaş gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi

Gündoğmuş grubundan olduğu söylenen Musa K. ile birlikte 6 şüphelinin daha yapılan operasyonlarla yakalandıkları belirtildi. Gözaltına alınan toplam 7 şüphelinin 6'sının polisteki ifade işlemleri devam ettiği aktarılırken, yaralı durumdaki Doğukan K.'nin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.