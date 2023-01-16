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    • 16.01.2023 12:14
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    Aynılar aynı yere! Baykar düşmanlığında buluştular: HDPKK, SİHA Sezgin, Michael Rubin ve Ali Babacan

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, başarılarıyla yeni yüzyılın savaş anlayışını kökünden değiştiren ve yerli savunma sanayiinin gözbebeği Bayraktar SİHA'ları hedef aldı. Yurt dışında Yunanistan, içeride SİHA Sezgin ve HDPKK çizgisindeki siyasetçilerin hedefindeki Baykar'a yüklenen Babacan, "SİHA'lar hükümetin en önemli propaganda projesi. Bunu kutsal hale getirdiler ama biz buna dokunacağız." açıklamasında bulundu. Tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin de, "Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yaptırım düşünülmeli" diyerek şer cephesinde yerini almıştı.

    takvim.com.tr
    Baykar düşmanlığında buluştular

    Yerli ve milli savunma sanayiinin gözbebeği Bayraktar İHA ve SİHA'lar; hem sahada hem uluslararası savunma tartışmalarında başarılarıyla Türkiye'nin göğüsünü kabartıyor. Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna'da başarısını kanıtlayan ve onlarca ülkeye ihraç edilen Bayraktar SİHA'lar, Türkiye düşmanlarının neredeyse 1 numaralı hedefi haline geldi.

    BABACAN'DAN ALENEN İFTİRA
    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu kez de özgün olarak ürettiği İHA, SİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma ile dünyada büyük yankı uyandıran Baykar şirketini hedef aldı.

    Babacan, İHA ve SİHA üreticisi Baykar'a ilişkin soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yanıtını vermişti.

    Türkiye'nin bütün imkanlarını BAYKAR'A aktarıldığını iddia ederek algı operasyonuna soyunan Ali Babacan "Devletin hemen hemen bütün imkanları neredeyse tek şirkete aktarılıyor; rekabetten korkmasınlar. Bizim iktidarımızda tam tersine, fırsat eşitliği içerisinde ama, fırsat eşitliği içerisinde iyi iş yapan firmaların önü açılır ama biraz da rekabet gelir. Muhtemelen bu arkadaşlar rekabetten korkuyor olabilir. Ya işte güzel güzel para kazanıyorduk bu iktidar değişirse rekabet olacak, başka firmaların da önünü açacaklar diye korkuyor olabilirler." iddiasında bulundu.

    HALUK BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ
    Babacan'ın açıklamalarına BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar sert bir yanıt verdi.

    Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Haluk Bayraktar, "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz." dedi.

    Bayraktar, "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

    DÜNYADA BÖYLE BİR FİRMA YOK
    Bayraktar'ın açıklamalarının tamamı ise şöyle:

    "Sn. Babacan,

    BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz.

    Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz.

    Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız.

    Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık.

    Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik...

    ERDEMLİ OLMAYI DENEYİN
    Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz.

    Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SiHNIarın farkını TEKNOFEST'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı Sağlar.

    Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin..."

        ALDIĞI CEVAP YETMEDİ
        Haluk Bayraktar'ın bilgili ve belgeli cevaplarına karşın Babacan, çirkin saldırılarını durdurmak bir yerine rezaleti bir üst perdeye taşıdı. Babacan, katıldığı bir canlı yayında, "SİHA'lar hükümetin en önemli propaganda projesi. Bunu kutsal hale getirdiler ama biz buna dokunacağız." ifadelerini kullandı.

        BAYKAR'A KARŞI ŞER CEPHESİ
        Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki nokta operasyonlarında önemli görevleri başarıyla yerine getiren Bayraktar SİHA'lar HDPKK'nın hedefi haline geldi. Hem Meclis'te terör destekçileri, hem de Kandil'de terörist başları açıklamalarıyla Baykar'ı hedef haline getirdi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'da yerli ve milli savunma sanayii başta olmak üzere özel olarak Baykar'a saldırmaktan çekinmedi.

        Son olarak FETÖ başta olmak üzere Türkiye karşıtı her harekete can siparene destek veren ABD'li Michael Rubin, "Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yaptırım düşünülmeli" diyerek nefretini kusmuştu. Babacan açıklamalarıyla bu kirli cepheyle aynı yerde buluştu.

            BABACAN HDP'YE GÖZ KIRPIYOR!
            Babacan'ın İHA ve SİHA üreticisi BAYKAR'ı hedef alması, "Babacan HDP' göz kırpıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Öyle ki bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'li vekillerin seçime DEVA Partisi saflarından gireceğini iddia etmişti.

            Sevigen, iddiasının kaynağı olarak da Doğu ve Güney Doğu'daki aşiret liderlerini işaret etmişti.

            Ali Babacan geçtiğimiz hafta açıkladığı eylem planında ise vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıklamıştı.

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            Haberler Güncel Aynılar aynı yere! Baykar düşmanlığında buluştular: HDPKK, SİHA Sezgin, Michael Rubin ve Ali Babacan
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