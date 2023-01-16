Aynılar aynı yere! Baykar düşmanlığında buluştular: HDPKK, SİHA Sezgin, Michael Rubin ve Ali Babacan

Yerli ve milli savunma sanayiinin gözbebeği Bayraktar İHA ve SİHA'lar; hem sahada hem uluslararası savunma tartışmalarında başarılarıyla Türkiye'nin göğüsünü kabartıyor. Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna'da başarısını kanıtlayan ve onlarca ülkeye ihraç edilen Bayraktar SİHA'lar, Türkiye düşmanlarının neredeyse 1 numaralı hedefi haline geldi.

BABACAN'DAN ALENEN İFTİRA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu kez de özgün olarak ürettiği İHA, SİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma ile dünyada büyük yankı uyandıran Baykar şirketini hedef aldı.

Babacan, İHA ve SİHA üreticisi Baykar'a ilişkin soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yanıtını vermişti.