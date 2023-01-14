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    • 14.01.2023 18:49
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    İsveç'teki terör rezaleti sonrası ikinci skandal! İsveç'te bir profesör NATO üyeliğinin reddedildiği gerekçesiyle Türk öğrencinin staj başvurusunu kabul etmedi

    Son dakika haberi! İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK'nın düzenlediği terör eylemi sonrası bir skandal daha ortaya çıktı. İsveç'te bir profesör, Türk öğrencinin staj başvurusunu reddetti. Gerekçe olarak Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişini engellediğini öne sürdü.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Terör rezaleti sonrası ikinci skandal!

    İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK'nın düzenlediği terör eylemi sonrası bir skandal daha ortaya çıktı.

    TERÖR REZALETİ SONRASI İKİNCİ SKANDAL! VİDEO İZLE

    İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S, Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+ kapsamında 2023 yazında Avrupa'da bir okulda staj yapmaya hak kazandı.

    Öğrenci, 23 Kasım 2022'de Stockholm Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Per Carlbring'in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair akademisyene e-posta gönderdi.

    Carlbring, staj başvurusuna "Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm." şeklinde cevap verdi.

    "BU CEVABI ALDIKTAN SONRA ŞOKE OLDUM"
    Konuya ilişkin konuşan Fatma, yaşadıklarının "buz dağının görünen kısmı" olabileceğini ve üniversiteye başvuran diğer öğrencilerin de benzer yanıtı almış olabileceğini ifade ederek, "Bu cevabı aldıktan sonra şoke oldum. Bunu sindirmem uzun zamanımı aldı." dedi.

        Profesör Per Carlbring'den henüz resmi bir özür almadığını ve bu önlemlerin yeterli olmadığını vurgulayan Fatma, "Bu noktada bana bir özür göndereceğini umuyorum ama göndermedi ve bu konuda hayal kırıklığına uğradım. Bence bu davranış çocukça, ırkçı ve gerçekten uygunsuz." değerlendirmesinde bulundu.

        Fatma, yaşadığı olumsuz deneyime rağmen başvurusunun aynı üniversitenin psikoloji bölümünde farklı bir hoca tarafından kabul edildiğini ve bu yaz staja devam etmeyi planladığını söyledi.

        ÜNİVERSİTEYE AYRIMCILIK ŞİKAYETİNDE BULUNDU
        Söz konusu üniversiteye 5 Aralık'ta ayrımcılık şikayetinde bulunan öğrenci, raporda profesörün cevabının "politik düşüncelere dayandırıldığını" ve "ayrımcı bir tutum sergilediğini hatta tamamen ırkçı olduğunu" belirtti. TRT World'de yer alan habere göre, Stockholm Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Torun Lindholm Ojmyr, Fatma'ya olayla ilgili özür mektubu gönderdi.

        İsveç'in NATO üyeliği nedeniyle Türk öğrenciyi cezalandıran Profesör Carlbring

        Ojmyr, mektupta Profesör Carlbring'in davranışının uygunsuz ve yanlış olduğunu kabul ettiğini ve "eşit koşullarda eğitim ve İsveç Ayrımcılık Yasası" da dahil olmak üzere "bölümde ileriye dönük birkaç aktif önlemin planlandığını" aktardı.

        Olaya ilişkin konuşan Stockholm Üniversitesi Psikoloji Departmanı Bölüm Başkanı Fredrik Jonsson da "Araştırma stajyeri olarak bizimle çalışmak isteyen öğrencilerden birçok başvuru alıyoruz. Bu başvuruların hepsini kabul edemiyoruz ancak herhangi bir talebin profesyonel bir şekilde yanıtlanmasını umuyoruz. Bu durumda, bu konuyu öğrenir öğrenmez harekete geçtik ve rutinimize göre ele aldık." diye konuştu.

        Profesör Carlbring ise soruları yanıtsız bıraktı.

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        Haberler Güncel İsveç'teki terör rezaleti sonrası ikinci skandal! İsveç'te bir profesör NATO üyeliğinin reddedildiği gerekçesiyle Türk öğrencinin staj başvurusunu kabul etmedi
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