İsveç'teki terör rezaleti sonrası ikinci skandal! İsveç'te bir profesör NATO üyeliğinin reddedildiği gerekçesiyle Türk öğrencinin staj başvurusunu kabul etmedi

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK'nın düzenlediği terör eylemi sonrası bir skandal daha ortaya çıktı.
TERÖR REZALETİ SONRASI İKİNCİ SKANDAL! VİDEO İZLE
İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S, Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+ kapsamında 2023 yazında Avrupa'da bir okulda staj yapmaya hak kazandı.
Öğrenci, 23 Kasım 2022'de Stockholm Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Per Carlbring'in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair akademisyene e-posta gönderdi.
Carlbring, staj başvurusuna "Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm." şeklinde cevap verdi.
"BU CEVABI ALDIKTAN SONRA ŞOKE OLDUM"
Konuya ilişkin konuşan Fatma, yaşadıklarının "buz dağının görünen kısmı" olabileceğini ve üniversiteye başvuran diğer öğrencilerin de benzer yanıtı almış olabileceğini ifade ederek, "Bu cevabı aldıktan sonra şoke oldum. Bunu sindirmem uzun zamanımı aldı." dedi.