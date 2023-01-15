İşte yeni cezaevi yönetmeliğinin detayları! Annesiyle kalan çocuklara ücretsiz mama, bez, beşik desteği

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüleri ilgilendiren yeni bir genelge hazırladıkları, yönetmelikte değişikliğe gidecekleri müjdesini vermişti. Bakan Bozdağ'ın ipuçlarını verdiği yönetmeliğin detayları ortaya çıktı. Yönetmelikte; tutuklu ve hükümlülerin elektrik faturalarından koğuşlarında bulundurabilecekleri giyim eşyası miktarına, sağlık haklarının güçlendirilmesinden mama desteğine kadar birçok düzenleme yer alıyor. İşte SABAH'ın edindiği detaylar:
REFORM GİBİ...
- Yeni düzenleme ile hükümlü ve tutukluların aydınlatma, su ve ısınma giderleri Adalet Bakanlığı'nca karşılanacak. Bunların dışında tutuklu ve hükümlülerin kendi talepleriyle kullandığı elektrikli eşyanın elektrik giderleri ise daha önce olduğu gibi "ticarethane" tarifesinden değil, "mesken" tarifisi üzerinden faturalandırılacak.
- Ayrıca hassas gruplar içeresinde yer alan çocuk ve kadın hükümlülere pozitif ayrımcılık yapılarak tüm elektrik giderlerinin ceza infaz kurumu bütçesinden karşılanacağı düzenleniyor.