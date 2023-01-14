Gültekin Uysal'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a veto! Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti... Meral Akşener düşünsün!

Muhalefetin adaylık kavgası yine alevlenniyor...
5 Ocak'ta 10. kez bir araya gelen ve 'aday konuşmaya başlayacağız' açıklamasını yaptı.
Toplantı sonrası 6'lı masa Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kukla cumhurbaşkanı seçeceklerini, cumhurbaşkanının kendilerini dinlememesi halinde kriz çıkacağını itiraf etmesi ile sallanırken bir bomba da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal patlattı.
GÜLTEKİN UYSAL'DAN ADAYLIK BOMBASI!
Habertürk yayınına katılan Gültekin Uysal'a Meral Akşener'in "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olursa hayır demeyiz." söylemi hatırlatılarak adayın kim olacağı soruldu.
Uysal'ın verdiği yanıt masadaki kavganın daha da şiddetleneceğinin kanıtı oldu.
AKŞENER'İN SÖYLEMİ SORULDU KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET ETTİ
"Meral Akşener 'masaya Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş ismi gelirse biz hayır demeyiz' dedi. Siz Kemal Kılıçdaroğlu gelirse hayır der misiniz?" sorusuna Uysal şu yanıtı verdi;