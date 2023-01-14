Gültekin Uysal'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a veto! Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti... Meral Akşener düşünsün!

"EN KUVVETLİ ADAYLARDAN BİRİSİ KEMAL KILIÇDAROĞLU"

"Türkiye'de ana muhalefet liderinin bu potansiyeli taşımasından doğal ne olabilir. Bunu ifade ederken de bir özel angajmanımız da yok. En kuvvetli adaylardan birisidir Kemal Kılıçdaroğlu."

Gültekin Uysal "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ne dersiniz?" sorusuna verdiği yanıtla iki ismi veto etti.

Uysal, "Siyasi parti liderlerinin aday olması birinci öncelikli tercihimizdir. Doğru olandır. Aday masadan çıkmalıdır. Bu düşüncemi de bugün söylemiyorum. Doğru olduğu kanaatindeyim." dedi.