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    • 14.01.2023 21:23
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    Gültekin Uysal'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a veto! Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti... Meral Akşener düşünsün!

    6'lı masa Ahmet Davutoğlu'nun 'yetki' çıkışıyla sallanırken masanın küçük ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal yeniden adaylık meselesini kaşıdı. Meral Akşener'in "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a hayır demeyiz." söylemi hatırlatılan Gültekin Uysal adaylık için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Uysal, "Doğal olan adayın masadan çıkmasıdır. Parti liderleri birinci tercihimizdir. Bu bağlamda en kuvvetli adaylardan biri de Sayın Kılıçdaroğlu olur." dedi. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu bilinirken masadaki savaşın son virajda daha da alevleneceği anlaşıldı.

    takvim.com.tr
    Yeni kavga başlıyor!

    Muhalefetin adaylık kavgası yine alevlenniyor...

    5 Ocak'ta 10. kez bir araya gelen ve 'aday konuşmaya başlayacağız' açıklamasını yaptı.

    Toplantı sonrası 6'lı masa Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kukla cumhurbaşkanı seçeceklerini, cumhurbaşkanının kendilerini dinlememesi halinde kriz çıkacağını itiraf etmesi ile sallanırken bir bomba da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal patlattı.

    GÜLTEKİN UYSAL'DAN ADAYLIK BOMBASI!
    Habertürk yayınına katılan Gültekin Uysal'a Meral Akşener'in "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olursa hayır demeyiz." söylemi hatırlatılarak adayın kim olacağı soruldu.

    Uysal'ın verdiği yanıt masadaki kavganın daha da şiddetleneceğinin kanıtı oldu.

    AKŞENER'İN SÖYLEMİ SORULDU KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET ETTİ
    "Meral Akşener 'masaya Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş ismi gelirse biz hayır demeyiz' dedi. Siz Kemal Kılıçdaroğlu gelirse hayır der misiniz?" sorusuna Uysal şu yanıtı verdi;

        "EN KUVVETLİ ADAYLARDAN BİRİSİ KEMAL KILIÇDAROĞLU"

        "Türkiye'de ana muhalefet liderinin bu potansiyeli taşımasından doğal ne olabilir. Bunu ifade ederken de bir özel angajmanımız da yok. En kuvvetli adaylardan birisidir Kemal Kılıçdaroğlu."

        Gültekin Uysal "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ne dersiniz?" sorusuna verdiği yanıtla iki ismi veto etti.

        Uysal, "Siyasi parti liderlerinin aday olması birinci öncelikli tercihimizdir. Doğru olandır. Aday masadan çıkmalıdır. Bu düşüncemi de bugün söylemiyorum. Doğru olduğu kanaatindeyim." dedi.

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