Son dakika: Çanakkale'de deprem! 13 Ocak az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER listesi...

AFAD, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.



ÇANAKKALE DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.06'da Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir depremin oluştuğunu açıkladı.

DEPREMİN DERİNLİĞİ YAKLAŞIK 7 KM

Çevre ilçelerden de hissedilen Ege Denizi'ndeki depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü.

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SON DAKİKA: EGE DENİZİ DEPREM!

12 Ocak bugün Saat 21.06'da meydana gelen depremin bilgileri şöyle:

Büyüklük: 3.9

Yer:Ege Denizi, Ayvacık (Çanakkale)

Deprem Aydın gibi çevre illerde de hissedildi. Ege Denizi merkezli depremler peş peşe yaşanmaya devam ediyor.