Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 11.01.2023 16:30
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    • 11.01.2023 16:49
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    TV5'teki firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama yayınına RTÜK'ten ceza

    Son dakika haberi | Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TV5'te FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün konuk olduğu yayına cezayı kesti. RTÜK tarafından verilen kararda program nedeniyle TV5'e 3 kez program durdurma cezası verildi. RTÜK, Beyaz TV ve Halk TV'ye de idari para cezası yaptırımı uyguladı.

    Firari FETÖ’cüyü aklama yayınına RTÜK’ten ceza

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) TV5 ile RS FM'e 3'er kez program durdurma cezası verdi.

    RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, haftalık olağan toplantısında izleme raporlarını görüştü.

    Yayında dilin düzeysiz ve kaba kullanımından dolayı Beyaz TV ile Halk TV'ye idari para cezası yaptırımı uygulandı.

    TV5 kanalına, "Düşünme Vakti" programına firari FETÖ sanığı Hakan Şükür'ün canlı bağlantıyla katılmasının 6112 sayılı Yasa'da geçen yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 3 kez program durdurma kararı verildi.

    HALK TV'YE "MANİPÜLASYON" CEZASI
    Üst Kurul, Halk TV'nin "Medya Mahallesi" programında sunucu Ayşenur Arslan ve konuk Emin Çapa'nın, kanal hakkında daha önce verilen yaptırım kararının, "mimik hareketlerinden alındığı"nı ifade etmelerini, manipülasyon olarak değerlendirerek, Halk TV'ye yeni bir idari para cezası yaptırımı uyguladı.

    Ayrıca Üst Kurul, Radyo Sputnik'in (RS FM) Ali Çağatay'la Seyir Hali programında "Guantanamo ve Ebu Gureyb cezaevleriyle Türkiye'deki cezaevlerinin bir tutulmasını ve gardiyanlarla jandarmanın hapishanelerde suç işlediğini söylenmesi"ni yasa ihlali olarak değerlendirildi. Yayıncı radyoya, 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesinde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz." hükmünün ihlali sebebiyle üst sınırdan idari para cezası ve 3 kez program durdurma yaptırımı uygulandı.

    Üst Kurul, Virgin Radio Türkiye'ye "Mesut Süre ile Rabarba" programında çocukların zihinsel ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek açıklamalar yapılması nedeniyle yaptırım kararı verdi.

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    Firari FETÖ’cüyü aklama yayınına RTÜK’ten ceza
    Haberler Güncel TV5'teki firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama yayınına RTÜK'ten ceza
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