CHP'den Saadet medyasına! FETÖ'cü aklayan Mehmet Ali Kayacı'nın dosyasını açtık: PKK iftirasına destek, yargıyı hedef gösterme, propaganda

Saadet Partisi'nin medya ayağı TV 5'te büyük bir skandal imza atıldı. Kanalın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, firari vatan haini Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu olarak aldı ve methiyeler düzüp teşekkür etti.
FETÖ'cü aklaması yapılan TV 5'te ise ekranda yer alan ünvan kısmına "Eski Milli Sporcu" ibaresi yazıldı.
RTÜK HAREKETE GEÇTİ
Toplum vicdanını yaralayan bu yayın sonrası RTÜK de harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TV 5 hakkında 'Hakan Şükür'ü konuk ettiği' gerekçesiyle inceleme başlatıldığını duyurdu.
Takvim.com.tr bu rezaleti "FETÖ'NÜN SAADETİ" manşetiyle okurlarıyla paylaştı. Ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hakan Şükür üzerinden kendisini temize çıkarmaya çalıştığna dikkat çekti.
Milli Görüş çizgisinin temsilcisi olduklarını iddia eden TV 5'te kayıtlara geçen bu skandal sonrası Mehmet Ali Kayacı ismi tüm dikkatleri üzerine topladı.
Firari vatan haini Hakan Şükür'ü aklayıp, övgüler saydıran Kayacı şu ifadeleri kullanmıştı;
Ben Oktay Derelioğlu hayranıydım. Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum
FETÖ'CÜ AKLAMA PROPAGANDASINA KUR'AN'I ALET ETTİ
Mehmet Ali Kayacı, skandallarla dolu FETÖ'cü aklama yayınında yürüttüğü kirli propagandaya Kur'an-ı Kerim'i de alet etti.
Yusuf Suresi'nden alıntı yapan Kayacı, "Suçlu ve suçsuz belli olur. Ama suçsuz olanı yine hapse atarlar, başkalarına suçlu algısını vermek için" ifadelerini kullanarak FETÖ'den hüküm giyenlerin 'suçsuz' olduğunu söyledi ve "2 milyon insan terörist olabilir mi?" dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden de propagandaya devam eden TV 5 sunucusu,"Ölçü, Hakikat." paylaşımıyla bir kez daha FETÖ'ye selam çaktı.