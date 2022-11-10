Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 10.11.2022 20:33
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    • 10.11.2022 20:37
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    CHP'den Saadet medyasına! FETÖ'cü aklayan Mehmet Ali Kayacı'nın dosyasını açtık: PKK iftirasına destek, yargıyı hedef gösterme, propaganda

    Saadet Partisi'nin medya ayağı TV 5'te yapılan FETÖ aklaması tüm tepkileri üzerine topladı. Kanalın Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Ali Kayacı, firari vatan haini Hakan Şükür'e methiyeler düzerek teşekkür etti. Bununla da sınırlı kalmayan Kayacı, yürüttüğü FETÖ'yü temize çıkarma propagandasına Kur'an-ı Kerim'i de alet ederek "2 milyon insan terörist olabilir mi?" dedi. TV 5 Koordinatörüne FETÖ medyası ve HDPKK'dan da destek gecikmedi. Bu gelişmeler ışığında takvim.com.tr FETÖ'cü aklayan Mehmet Ali Kayacı'nın dosyasını açtı. Kayacı'nın CHP medyasından Saadet medyasına transfer olduğu, babasının da PKK'nın Gara iftirasına destek verdiği için gözaltına alındığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    FETÖ aklayıcısının dosyasını açtık!

    Saadet Partisi'nin medya ayağı TV 5'te büyük bir skandal imza atıldı. Kanalın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, firari vatan haini Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu olarak aldı ve methiyeler düzüp teşekkür etti.

    FETÖ'cü aklaması yapılan TV 5'te ise ekranda yer alan ünvan kısmına "Eski Milli Sporcu" ibaresi yazıldı.



    RTÜK HAREKETE GEÇTİ
    Toplum vicdanını yaralayan bu yayın sonrası RTÜK de harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TV 5 hakkında 'Hakan Şükür'ü konuk ettiği' gerekçesiyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

    Takvim.com.tr bu rezaleti "FETÖ'NÜN SAADETİ" manşetiyle okurlarıyla paylaştı. Ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hakan Şükür üzerinden kendisini temize çıkarmaya çalıştığna dikkat çekti.

    Milli Görüş çizgisinin temsilcisi olduklarını iddia eden TV 5'te kayıtlara geçen bu skandal sonrası Mehmet Ali Kayacı ismi tüm dikkatleri üzerine topladı.



    Firari vatan haini Hakan Şükür'ü aklayıp, övgüler saydıran Kayacı şu ifadeleri kullanmıştı;

    Ben Oktay Derelioğlu hayranıydım. Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum

    FETÖ'CÜ AKLAMA PROPAGANDASINA KUR'AN'I ALET ETTİ
    Mehmet Ali Kayacı, skandallarla dolu FETÖ'cü aklama yayınında yürüttüğü kirli propagandaya Kur'an-ı Kerim'i de alet etti.

    Yusuf Suresi'nden alıntı yapan Kayacı, "Suçlu ve suçsuz belli olur. Ama suçsuz olanı yine hapse atarlar, başkalarına suçlu algısını vermek için" ifadelerini kullanarak FETÖ'den hüküm giyenlerin 'suçsuz' olduğunu söyledi ve "2 milyon insan terörist olabilir mi?" dedi.

    Sosyal medya hesabı üzerinden de propagandaya devam eden TV 5 sunucusu,"Ölçü, Hakikat." paylaşımıyla bir kez daha FETÖ'ye selam çaktı.



        FETÖ PLATFORMLARINDA KARTONDAN PRENS İLAN EDİLDİ
        Mehmet Ali Kayacı, bu tutumu sonrası FETÖ'nün yandaşı platformlar tarafından adeta kartondan prens ilan edildi. Haşhaşi yayınlarında merkezi olan BOLD Medya olmak üzere birçok FETÖ'cü portal destek paylaşımında bulundu.

        HDPKK'nın FETÖ iddialarına destek veren, KHK'lılara iade-i itibar verilmesi için çalışmalar yürüten vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da FETÖ'cü aklayan TV sunucusuna destek çıktı.



        "Program yayından kaldırılmış, programcı işten çıkarılmamış" ifadelerini kullanan Gergerlioğlu'nun paylaşımını Mehmet Ali Kayacı da beğendi.



        CHP MEDYASINDAN SAADET MEDYASINA
        TV 5 Genel Yayın Koordinatörü Kayacı'nın CHP yandaşı Sözcü Gazetesi ile olan bağı da dikkatlerden kaçmadı.

        Ağustos 2018 - Temmuz 2019 tarihlerini kapsayan bir yıllık süreçte Sözcü Gazetesi'nin Konya Temsilcisi olan Mehmet Ali Kayacı, daha sonra TV 5'e geçti.

            Fotoğrafta: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Mehmet Ali Kayacı yan yana

            PKK'NIN GARA İFTİRASINA DESTEK
            FETÖ'cü aklayan Mehmet Ali Kayacı'yı detaylıca mercek altına aldığımızda karşımızda çok çarpıcı bir detay daha çıkıyor.

            Kayacı'nın babası Recep Kayacı, PKK'nın Gara iftirasına destek vererek sosyal medyada paylaşımlarda bulunması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.


            Fotoğrafta: Mehmet Ali Kayacı'nın babası Recep Kayacı

            HÜKÜMETİ VE YARGIYI HEDEF GÖSTERDİ: ZULÜMKAR DÜZENİN TEMSİLCİLERİ
            TV 5 Genel Koordinatörü, 2021 yılında yaşanan bu olay sonrası, hükümeti hedef göstererek skandal açıklamalarda bulundu.

            Mehmet Ali Kayacı, "Bu zulümkâr düzenin temsilcileri bilmelidir ki adeta açık cezaevine dönüştürülen ülkemizde kapalı cezaevine alınan babamı ya teslim aldıkları gibi sağlıklı alacağız ya da omuzlarında uğurlarken karşılayacağız" dedi.
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            Haberler Güncel CHP'den Saadet medyasına! FETÖ'cü aklayan Mehmet Ali Kayacı'nın dosyasını açtık: PKK iftirasına destek, yargıyı hedef gösterme, propaganda
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