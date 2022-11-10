CHP'den Saadet medyasına! FETÖ'cü aklayan Mehmet Ali Kayacı'nın dosyasını açtık: PKK iftirasına destek, yargıyı hedef gösterme, propaganda





Firari vatan haini Hakan Şükür'ü aklayıp, övgüler saydıran Kayacı şu ifadeleri kullanmıştı;



Ben Oktay Derelioğlu hayranıydım. Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum

FETÖ'CÜ AKLAMA PROPAGANDASINA KUR'AN'I ALET ETTİ

Mehmet Ali Kayacı, skandallarla dolu FETÖ'cü aklama yayınında yürüttüğü kirli propagandaya Kur'an-ı Kerim'i de alet etti.



Yusuf Suresi'nden alıntı yapan Kayacı, "Suçlu ve suçsuz belli olur. Ama suçsuz olanı yine hapse atarlar, başkalarına suçlu algısını vermek için" ifadelerini kullanarak FETÖ'den hüküm giyenlerin 'suçsuz' olduğunu söyledi ve "2 milyon insan terörist olabilir mi?" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden de propagandaya devam eden TV 5 sunucusu,"Ölçü, Hakikat." paylaşımıyla bir kez daha FETÖ'ye selam çaktı.