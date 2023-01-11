İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başkan Erdoğan'ı İsrail'e davet etti! İlişkilerde yeni dönem: Dikkat çeken uygulama

"TÜRKİYE'NİN UKRAYNA SAVAŞINDA BUĞDAY SEVKİYATI ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ"

Herzog ayrıca, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası etkinliğinden övgüyle söz ederek, "Özellikle Ukrayna'daki savaş, esir takası ve dünyaya buğday sevkiyatı gibi önemli sorunları çözmekteki çabalarınız bağlamında Türkiye'nin politikasının ve etkisinin hissedildiğini vurgulamak isterim." dedi.

İki ülke halkı ve bölge için daha iyi ve daha umut verici bir gelecek adına karşılıklı saygı temelinde ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan İsrail Cumhurbaşkanı, güven mektubunu sunan Büyükelçi Torunlar'a görevinde başarılar diledi.

Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar da konuşmasında, son dönemde ikili ziyaretlerle Türkiye-İsrail ilişkilerinde büyük mesafe katedildiğini ve yaklaşık 4,5 yıl aradan sonra karşılıklı büyükelçilerin atandığına dikkati çekti.

Torunlar, "Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan'ın) da işaret ettikleri gibi ülkelerimiz arasında karşılıklı çıkarlara dayalı ve birbirimizin hassasiyetlerini gözetme temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılması ve geliştirilmesi ortak hedefimizdir." diye konuştu.