İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başkan Erdoğan'ı İsrail'e davet etti! İlişkilerde yeni dönem: Dikkat çeken uygulama

Türkiye ve İsrail'in Akdeniz üzerinden komşu olduğunu hatırlatan Büyükelçi Torunlar, "İsrail'de yaşayan, sayıları 100 bine yaklaşan Türkiye Yahudileri aramızdaki en güçlü köprüdür." dedi.
Türkiye'nin bölgede İsrail'i ilk tanıyan ülke olduğunu vurgulayan Torunlar, "Türkiye ve Türkler hiçbir dönemde İsrail devleti ve Yahudilerin aleyhinde bir çerçevenin içinde olmamıştır." ifadelerini kullandı.
Torunlar ayrıca İsrail ve Türkiye'nin teröre karşı aynı safta yer aldığına işaret ederek, "Geçtiğimiz yıl İsrail'de sivillere yönelik terör saldırılarını derhal kınadığımız malumunuzdur. İlkeli tutumumuz değişmezdir. Aynı şekilde İsrail'in de Türkiye'nin çıkarlarına zarar verecek tutumlardan uzak duracağına inanıyoruz." dedi.
MESCİD-İ AKSA'NIN STATÜKOSUNUN KORUNMASI VURGUSU
Büyükelçi Torunlar, konuşmasında, İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in geçen hafta Mescid-i Aksa'ya yönelik tepki çeken provokatif baskını üzerine İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'nın statükosunda herhangi bir değişiklik olmadığını açıklamasına da değindi.
Antisemitizm, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı karşıtlığının örneklerine her gün yenilerinin eklendiğini kaydeden Torunlar, "Bu vesileyle, İsrailli yetkililerin, Harem-i Şerif (Mescid-i Aksa) dahil, Kudüs'teki kutsal mekanların statükolarının korunacağını taahhüt etmelerini değerli bulduğumuzu belirtmek isterim." diye konuştu.