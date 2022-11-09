Takvim.com.tr deşifre etti! FETÖ'nün Hakan Şükür üzerinden kendini aklama girişimi: İşte ihanet değirmenine su taşıyanların listesi

Türkiye seçimlere giderayak türlü kara propaganda, algı operasyonları ve kirli iftiralara maruz kalıyor.
"Erdoğan düşmanlığı" paydasında buluşan muhalafet unsurları, FETÖ'ye ve FETÖ'cülere iade-i itibar vermeyi söylemekten çekinmiyor, haşhaşilere konuşma hakkı tanıyarak adeta alan açıyor.
FETÖ'nün kullanışlı aparatı firari vatan haini Hakan Şükür, bu durumun en somut örneklerinden biri.
SAADET'İN YAYIN ORGANI TV 5 EL YÜKSELTTİ
Oğuzhan Uğur ile başlayan Hakan Şükür'ü aklama furyası, Flu TV isimli Youtube kanalı ile devam ederken Saadet Partisi'nin yayın organı TV5 el yükseltti.
Söz konusu kanalda düzenlenen 'Düşünme Vakti' isimli programda sunucu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ/PDY firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu olarak aldı.
Rezalet bununla da sınırlı kalmadı.
Sunucu Mehmet Ali Kayacı, "Eski bir milli futbolcu Hakan Şükür'ü misafir edeceğiz. Kendisi Amerika'da. Türkiye'nin yaşamış olduğu sendromu konuşacağız" şeklinde yaptığı açılıştan sonra FETÖ'cü Hakan Şükür'ü "Hakan Bey hoşgeldiniz ifadeleriyle karşıladı.
SUNUCU METHİYELER DÜZDÜ
Kayacı, sözlerinin devamında Şükür'e methiyeler düzerek şu ifadeleri kullandı;
Ben Oktay Derelioğlu hayranıydım. Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum.
Saadet'in kanalı TV 5, teşekkür ettiği FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama girişimine soyunarak ekranda yer alan ünvan kısmını "Eski Milli Sporcu" ibaresini ekledi.
Bu durum toplum vicdanını yaralayan bir yayın olarak kayıtlara geçerken, sosyal medyada Saadet Partisi'ne ve TV 5'e sert tepkiler gösterildi.