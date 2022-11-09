Takvim.com.tr deşifre etti! FETÖ'nün Hakan Şükür üzerinden kendini aklama girişimi: İşte ihanet değirmenine su taşıyanların listesi





HAKAN ŞÜKÜR HDPKK'YA YAKIN TRANS LÜTFÜ'YE DE KONUK OLDU

Saadet Partisi'nin medya ayağı TV 5'teki FETÖ'cü aklama yayını sonrası Almanya'da yaşayan Rachel Hebun Aden isimli trans Mehmet Lütfü Özdemir de Hakan Şükür'e mikrofon uzattı.



HDPKK'ya olan yakınlığıyla bilinen Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hakan Şükür'le yaptığı programdan bir kesit paylaşarak "Akşam izleyebilirsiniz.



FETÖ'NÜN ŞÜKÜR ÜZERİNDEN KENDİNİ AKLAMA GİRİŞİMİ

Tüm bu gelişmeler detaylıca mercek altına alındığında Fetullahçı Terör Örgütü'nün 2023'e sayılı bir zaman kala kendisini aklamaya çalışması dikkatlerden kaçmıyor.



FETÖ bunu kullanışlı aparatı Hakan Şükür üzerinden yürütüyor. Son zamanlarda sosyal medya üzerinden attığı eski golleri paylaşarak sporseverlere oynamaya çalışan Şükür, gündeme gelmek için şekilde şekle giriyor taklacı güvercin gibi çırpınıyor.



Babala, FLU gibi Youtube kanalları Şükür'e övgüler düzüp mikrofon uzatıyor, FETÖ'nün kendini aklamaya çalıştığı değirmene adeta su taşıyor.



Saadet Partisi'nin kanalı TV 5 de kirli oyunun işlendiği bu çarka eklenen dişli olarak karşımıza çıkıyor, toplum vicdanını yaralıyor.



HDPKK trolleri geri durmuyor, onlar da bu ihanet sarmalına ekleniyor.