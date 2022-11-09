Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 09.11.2022 22:32
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    • 09.11.2022 22:46
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    Takvim.com.tr deşifre etti! FETÖ'nün Hakan Şükür üzerinden kendini aklama girişimi: İşte ihanet değirmenine su taşıyanların listesi

    Fetullahçı Terör Örgütü, 2023'e sayılı bir zaman kala kullanışlı piyonu Hakan Şükür üzerinden kendini aklama girişimine soyundu. Bu kirli emelin ilk adımı Oğuzhan Uğur ile başladı, FLU TV isimli Youtube kanalıyla devam etti. Saadet Partisi'nin yayın organı TV 5 ise el yükseltti. Kanalda Hakan Şükür'e methiyeler düzülüp teşekkürler edildi. FETÖ'cü aklama operasyonuna Almanya'daki HDPKK kırıntıları da dahil oldu. Rachel Hebun Aden isimli trans Mehmet Lütfü Özdemir, Şükür'e mikrofon uzattı. Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında FETÖ'nün kendini aklmaya çalıştığı değirmen ve o değirmene su taşıyanlar birer birer karşımıza çıkıyor. Takvim.com.tr konuyu detaylıca analiz etti.

    FETÖ’nün kirli girişimini deşifre ettik!

    Türkiye seçimlere giderayak türlü kara propaganda, algı operasyonları ve kirli iftiralara maruz kalıyor.

    "Erdoğan düşmanlığı" paydasında buluşan muhalafet unsurları, FETÖ'ye ve FETÖ'cülere iade-i itibar vermeyi söylemekten çekinmiyor, haşhaşilere konuşma hakkı tanıyarak adeta alan açıyor.

    FETÖ'nün kullanışlı aparatı firari vatan haini Hakan Şükür, bu durumun en somut örneklerinden biri.

    SAADET'İN YAYIN ORGANI TV 5 EL YÜKSELTTİ
    Oğuzhan Uğur ile başlayan Hakan Şükür'ü aklama furyası, Flu TV isimli Youtube kanalı ile devam ederken Saadet Partisi'nin yayın organı TV5 el yükseltti.

    Söz konusu kanalda düzenlenen 'Düşünme Vakti' isimli programda sunucu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ/PDY firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu olarak aldı.

    Rezalet bununla da sınırlı kalmadı.

    Sunucu Mehmet Ali Kayacı, "Eski bir milli futbolcu Hakan Şükür'ü misafir edeceğiz. Kendisi Amerika'da. Türkiye'nin yaşamış olduğu sendromu konuşacağız" şeklinde yaptığı açılıştan sonra FETÖ'cü Hakan Şükür'ü "Hakan Bey hoşgeldiniz ifadeleriyle karşıladı.

    SUNUCU METHİYELER DÜZDÜ
    Kayacı, sözlerinin devamında Şükür'e methiyeler düzerek şu ifadeleri kullandı;

    Ben Oktay Derelioğlu hayranıydım. Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum.




    Saadet'in kanalı TV 5, teşekkür ettiği FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama girişimine soyunarak ekranda yer alan ünvan kısmını "Eski Milli Sporcu" ibaresini ekledi.

    Bu durum toplum vicdanını yaralayan bir yayın olarak kayıtlara geçerken, sosyal medyada Saadet Partisi'ne ve TV 5'e sert tepkiler gösterildi.

        Oğuzhan Uğur'un Hakan Şükür'e methiyeler düzmesiyle başlayan süreci bir hatırlayalım;

        Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü Hakan Şükür'e bir zamanlar 'kral' dediğini dile getiren Oğuzhan Uğur, "Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi, siz mesela katılır mıydınız?" ifadelerini kullanarak vatan hainini programına davet etti.

        Daha sonrasına FETÖ'cü haini övdüğü rezil tweetlerini silen Uğur, kendisine tepki gösterenlere de 'davar' diyerek hakaret etti.

        Takvim.com.tr bu durumu "Hain aklama operasyonu" olarak manşetine taşımıştı.

        FLU TV'DE SKANDAL YAYIN
        FLU TV isimli Youtube platformu, Oğuzhan Uğur'dan sonra Hakan Şükür'e söz hakkı vermek, FETÖ'ye alan açmak için kollaraı sıvadı.

        İlker Canikligil ve Mustafa Seven, programa çağırdıkları Şükür'e ''Türkiye'nin en büyük golcüsü'' diyerek büyük bir skandala imza attılar.



        HAKAN ŞÜKÜR HDPKK'YA YAKIN TRANS LÜTFÜ'YE DE KONUK OLDU
        Saadet Partisi'nin medya ayağı TV 5'teki FETÖ'cü aklama yayını sonrası Almanya'da yaşayan Rachel Hebun Aden isimli trans Mehmet Lütfü Özdemir de Hakan Şükür'e mikrofon uzattı.

        HDPKK'ya olan yakınlığıyla bilinen Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hakan Şükür'le yaptığı programdan bir kesit paylaşarak "Akşam izleyebilirsiniz.

        FETÖ'NÜN ŞÜKÜR ÜZERİNDEN KENDİNİ AKLAMA GİRİŞİMİ
        Tüm bu gelişmeler detaylıca mercek altına alındığında Fetullahçı Terör Örgütü'nün 2023'e sayılı bir zaman kala kendisini aklamaya çalışması dikkatlerden kaçmıyor.

        FETÖ bunu kullanışlı aparatı Hakan Şükür üzerinden yürütüyor. Son zamanlarda sosyal medya üzerinden attığı eski golleri paylaşarak sporseverlere oynamaya çalışan Şükür, gündeme gelmek için şekilde şekle giriyor taklacı güvercin gibi çırpınıyor.

        Babala, FLU gibi Youtube kanalları Şükür'e övgüler düzüp mikrofon uzatıyor, FETÖ'nün kendini aklamaya çalıştığı değirmene adeta su taşıyor.

        Saadet Partisi'nin kanalı TV 5 de kirli oyunun işlendiği bu çarka eklenen dişli olarak karşımıza çıkıyor, toplum vicdanını yaralıyor.

        HDPKK trolleri geri durmuyor, onlar da bu ihanet sarmalına ekleniyor.



            PENSİLVANYA ŞEYTANININ ETEĞİNDE YAŞAM SÜRÜYOR
            Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye isimlerden biri olan Hakan Şükür, yaşamını ABD'de Pensilvanya'daki hainin gölgesinde sürdürüyor.

            Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan ve 2015 yılında ABD'ye kaçan Hakan Şükür'ün açtığı kafeyi batırınca Uber şoförlüğü ve kitap satıcılığı yaptığını söyleyerek duygu sömürüsünde bulunmuştu.

            FETÖ firarisi olarak ABD'de çeşitli işler yapan Hakan Şükür'ün ailesinin de mal varlıklarına el konulmuştu.



            HEP AYNI TAKTİK
            FETÖ'ye, darbeye, Türkiye düşmanlarına arka çıkmaktan geri durmayan Şükür, Türkiye'den ABD'ye kaçtıktan sonra kendisine lüks bir yaşam kurdu.

            2018 yılında California'da görüntülenen Şükür'ün, o dönem ailesiyle ikamet ettiği evinin bedelinin bölgedeki emlak değerleme sitelerine göre 3 milyon dolar olduğu, tespit edilmişti.

            3 milyon dolarlık evinin yanı sıra lüks arabalara düşkünlüğü dikkati çeken Şükür, evi ve işlettiği mekanının önünde beyaz renkli son model cipler ve binek aracıyla görüntülenmişti.



            Zora düşen firari vatan haini, yayınladığı algı dolu videoalara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de alet ederek tüm tepkileri üzerine toplamıştı.

                FETÖ'CÜLERE İADE-İ İTİBAR YARIŞI!
                Bir yandan da 6'lı masa bileşenlerinin FETÖ'cülere iade-i itibar yarışı da tam gaz devam ediyor.

                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK ile FETÖ nedeniyle görevinden uzaklaştırılanlara verdiği 'göreve iade' sözü tüm tepkileri üzerine çekerken konuya ilişkin İYİ Parti, Saadet ve ittifakın gölge ortağı HDP'nin açıklamaları da mevcut.



                FETÖ'DEN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILANLARA ALENİ DESTEK
                Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos 2021 tarihinde "O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim" ifadelerini kullanarak KHK'lılara selam çaktı.




                Bu açıklamasının akabinden takvim yaprakları 2 Eylül 2021 tarihini gösterdiğinde tekrar KHK'lıları gündemine alan CHP Genel Başkanı, "Ben söz verdim, hepsini görevlerine iade edeceğim" şeklinde konuştu.

                KHK'lılara her fırsatta destek sözü veren Kılıçdaroğlu, 18 Nisan 2022'de de "KHK ile insanlar görevlerinden atılmayacak. Onların haklarının tamamını teslim edeceğiz" paylaşımında bulundu.

                Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "iktidarımızda hakkı gasp edilenlerin tüm haklarını eksiksiz kendilerine iade edeceğiz!" ifadelerini kullandı.



                İYİ PARTİ'DEN 'GARİBAN' MASKESİYLE MASUMLAŞTIRMA ÇABASI
                İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de KHK ile görevinden uzaklaştırılanları masumlaştırma çabasına girişerek "Ne kadar gariban varsa içeride" şeklinde konuşmuştu.

                YARGITAY'IN TARTIŞMALI FETÖ KARARINA MUHALEFETTEN TAM DESTEK
                FETÖ'ye destek mesajlar vermekten çekinmeyen muhalefet partileri Yargıtay'ın FETÖ sanıkları ile ilgili verdiği tartışmalı karardan da memnun olmuştu.

                Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman konuya ilişkin, "Suçsuz, günahsız 71 askeri öğrencinin tahliye edilmesi vicdanını yitirmeyen herkesi memnun etmiştir" ifadelerini kullanarak tepkileri üzerine topladı.

                Yargıtay 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında müebbet hapisle cezalandırılan askeri öğrencilerin cezasını bozmuş, bunun üzerine 66 FETÖ sanığı tahliye edilmişti.



                    FETÖ'YE METHİYELER DÜZEN KADININ OĞLUNA TAHLİYE!
                    Hakkında tahliye kararı verilen askeri öğrencilerden biri de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e methiyeler düzen Melek Çetinkaya'nın oğlu Taha Furkan Çetinkaya idi.



                    Melek Çetinkaya, "Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben FETÖ teröristtir diyemiyorum" ifadelerini kullanarak Pensilvanya'daki iblise güzelleme yapmış, gerçek yüzünü ortaya dökmüştü.



                    Çetinkaya ailesi tahliye sonrası TBMM'ye giderek tutukluluğu süresince kendisine destek veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Erhan Usta ve HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile de bir araya gelmişti.




                    FETÖ İTTİFAKI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
                    Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında muhalefetteki FETÖ ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.
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                    Haberler Güncel Takvim.com.tr deşifre etti! FETÖ'nün Hakan Şükür üzerinden kendini aklama girişimi: İşte ihanet değirmenine su taşıyanların listesi
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