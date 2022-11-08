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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 09.11.2022 01:48
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    • 09.11.2022 02:07
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    Saadet'in medya ayağı TV 5'te FETÖ'ye alan açma girişimi! Firari vatan haini Hakan Şükür'e methiyeler düzüldü, teşekkür edilip aklandı

    Saadet Partisi'nin medya ayağı TV 5'te büyük bir skandal imza atıldı. Kanalın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, firari vatan haini Hakan Şükür’ü canlı yayın konuğu olarak aldı ve methiyeler düzüp teşekkür etti. FETÖ'cü aklaması yapılan TV 5'te ise ekranda yer alan ünvan kısmına "Eski Milli Sporcu" ibaresi yazıldı. Toplum vicdanını yaralayan bu yayın sonrası sosyal medyada Saadet Partisi'ne ve TV 5'e sert tepkiler gösterildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Saadet’in medyasında FETÖ’ye alan açma girişimi!

    Seçimlere giderayak Millet İttifakı, iade-i itibar vermeye çalıştığı FETÖ'ye alan açmaya, konuşma hakkı tanımaya devam ediyor.

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masanın küçük ortağı Saadet Partisi'ne yakın medya kuruluşlarından biri olan TV5 bu kapsamda büyük bir skandal imza attı.

    Saadet'in medya ayağı TV 5'te FETÖ'ye alan açma girişimi!

    Söz konusu kanalda düzenlenen 'Düşünme Vakti' isimli programda sunucu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ/PDY firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu olarak aldı.



    Rezalet bununla da sınırlı kalmadı.

    Sunucu Mehmet Ali Kayacı, "Eski bir milli futbolcu Hakan Şükür'ü misafir edeceğiz. Kendisi Amerika'da. Türkiye'nin yaşamış olduğu sendromu konuşacağız" şeklinde yaptığı açılıştan sonra FETÖ'cü Hakan Şükür'ü "Hakan Bey hoşgeldiniz ifadeleriyle karşıladı.

    SUNUCU METHİYELER DÜZDÜ
    Kayacı, sözlerinin devamında Şükür'e methiyeler düzerek şu ifadeleri kullandı;

    Ben Oktay Derelioğlu hayranıydım. Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum




    Saadet'in kanalı TV 5, teşekkür ettiği FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama girişimine soyunarak ekranda yer alan ünvan kısmını "Eski Milli Sporcu" ibaresini ekledi.

    Bu durum toplum vicdanını yaralayan bir yayın olarak kayıtlara geçerken, sosyal medyada Saadet Partisi'ne ve TV 5'e sert tepkiler gösterildi.



        PENSİLVANYA ŞEYTANININ ETEĞİNDE YAŞAM SÜRÜYOR
        Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye isimlerden biri olan Hakan Şükür, yaşamını ABD'de Pensilvanya'daki hainin gölgesinde sürdürüyor.

        Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan ve 2015 yılında ABD'ye kaçan Hakan Şükür'ün açtığı kafeyi batırınca Uber şoförlüğü ve kitap satıcılığı yaptığını söyleyerek duygu sömürüsünde bulunmuştu.

        FETÖ firarisi olarak ABD'de çeşitli işler yapan Hakan Şükür'ün ailesinin de mal varlıklarına el konulmuştu.



        HEP AYNI TAKTİK
        FETÖ'ye, darbeye, Türkiye düşmanlarına arka çıkmaktan geri durmayan Şükür, Türkiye'den ABD'ye kaçtıktan sonra kendisine lüks bir yaşam kurdu.

        2018 yılında California'da görüntülenen Şükür'ün, o dönem ailesiyle ikamet ettiği evinin bedelinin bölgedeki emlak değerleme sitelerine göre 3 milyon dolar olduğu, tespit edilmişti.

        3 milyon dolarlık evinin yanı sıra lüks arabalara düşkünlüğü dikkati çeken Şükür, evi ve işlettiği mekanının önünde beyaz renkli son model cipler ve binek aracıyla görüntülenmişti.



        Zora düşen firari vatan haini, yayınladığı algı dolu videoalara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de alet ederek tüm tepkileri üzerine toplamıştı.


        FETÖ'CÜLERE İADE-İ İTİBAR YARIŞI!
        Bir yandan da 6'lı masa bileşenlerinin FETÖ'cülere iade-i itibar yarışı da tam gaz devam ediyor.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK ile FETÖ nedeniyle görevinden uzaklaştırılanlara verdiği 'göreve iade' sözü tüm tepkileri üzerine çekerken konuya ilişkin İYİ Parti, Saadet ve ittifakın gölge ortağı HDP'nin açıklamaları da mevcut.



            FETÖ'DEN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILANLARA ALENİ DESTEK
            Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos 2021 tarihinde "O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim" ifadelerini kullanarak KHK'lılara selam çaktı.



            Bu açıklamasının akabinden takvim yaprakları 2 Eylül 2021 tarihini gösterdiğinde tekrar KHK'lıları gündemine alan CHP Genel Başkanı, "Ben söz verdim, hepsini görevlerine iade edeceğim" şeklinde konuştu.

            KHK'lılara her fırsatta destek sözü veren Kılıçdaroğlu, 18 Nisan 2022'de de "KHK ile insanlar görevlerinden atılmayacak. Onların haklarının tamamını teslim edeceğiz" paylaşımında bulundu.

            Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "iktidarımızda hakkı gasp edilenlerin tüm haklarını eksiksiz kendilerine iade edeceğiz!" ifadelerini kullandı.



            İYİ PARTİ'DEN 'GARİBAN' MASKESİYLE MASUMLAŞTIRMA ÇABASI
            İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de KHK ile görevinden uzaklaştırılanları masumlaştırma çabasına girişerek "Ne kadar gariban varsa içeride" şeklinde konuşmuştu.

            YARGITAY'IN TARTIŞMALI FETÖ KARARINA MUHALEFETTEN TAM DESTEK
            FETÖ'ye destek mesajlar vermekten çekinmeyen muhalefet partileri Yargıtay'ın FETÖ sanıkları ile ilgili verdiği tartışmalı karardan da memnun olmuştu.

            Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman konuya ilişkin, "Suçsuz, günahsız 71 askeri öğrencinin tahliye edilmesi vicdanını yitirmeyen herkesi memnun etmiştir" ifadelerini kullanarak tepkileri üzerine topladı.

            Yargıtay 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında müebbet hapisle cezalandırılan askeri öğrencilerin cezasını bozmuş, bunun üzerine 66 FETÖ sanığı tahliye edilmişti.



                FETÖ'YE METHİYELER DÜZEN KADININ OĞLUNA TAHLİYE!
                Hakkında tahliye kararı verilen askeri öğrencilerden biri de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e methiyeler düzen Melek Çetinkaya'nın oğlu Taha Furkan Çetinkaya idi.



                Melek Çetinkaya, "Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben FETÖ teröristtir diyemiyorum" ifadelerini kullanarak Pensilvanya'daki iblise güzelleme yapmış, gerçek yüzünü ortaya dökmüştü.



                Çetinkaya ailesi tahliye sonrası TBMM'ye giderek tutukluluğu süresince kendisine destek veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Erhan Usta ve HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile de bir araya gelmişti.




                FETÖ İTTİFAKI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
                Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında muhalefetteki FETÖ ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.
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                Haberler Güncel Saadet'in medya ayağı TV 5'te FETÖ'ye alan açma girişimi! Firari vatan haini Hakan Şükür'e methiyeler düzüldü, teşekkür edilip aklandı
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