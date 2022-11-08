Saadet'in medya ayağı TV 5'te FETÖ'ye alan açma girişimi! Firari vatan haini Hakan Şükür'e methiyeler düzüldü, teşekkür edilip aklandı





HEP AYNI TAKTİK

FETÖ'ye, darbeye, Türkiye düşmanlarına arka çıkmaktan geri durmayan Şükür, Türkiye'den ABD'ye kaçtıktan sonra kendisine lüks bir yaşam kurdu.



2018 yılında California'da görüntülenen Şükür'ün, o dönem ailesiyle ikamet ettiği evinin bedelinin bölgedeki emlak değerleme sitelerine göre 3 milyon dolar olduğu, tespit edilmişti.



3 milyon dolarlık evinin yanı sıra lüks arabalara düşkünlüğü dikkati çeken Şükür, evi ve işlettiği mekanının önünde beyaz renkli son model cipler ve binek aracıyla görüntülenmişti.





Zora düşen firari vatan haini, yayınladığı algı dolu videoalara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de alet ederek tüm tepkileri üzerine toplamıştı.