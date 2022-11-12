Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 12.11.2022 11:56
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    • 12.11.2022 12:26
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    FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama yayını! Başkan Erdoğan'dan tepki: Demek ki masada altı kişi yetmiyor

    Saadet Partisi'nin medya temsilcisi TV5 kanalı FETÖ'cü terörist Hakan Şükür'ü canlı yayında ağırlamıştı. Futbolculuk yıllarına methiyeler dizilen ve terörist Şükür'ü aklama yayına dönüşen program büyük tepki çekmişti. Takvim.com.tr'nin detaylarıyla haberleştirdiği skandal yayınının ardından RTÜK harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kanal hakkında soruşturma başaltıldığını duyurdu. Özbekistan'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan rezalete ilişkin, "Demek ki masada altı kişi yetmiyor. Yedi, sekiz falan arıyor olabilirler." dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan’dan FETÖ’cü Şükür’ü aklama yayına tepki

    Seçimler yaklaşırken ne yapacağını şaşıran 6'lı masada FETÖ'ye alan açmak adına akıl dışı adımları atılıyor. Masanın küçük ortaklarından Saadet Partisi'nin televizyon kanalı TV 5'de firari terörist Hakan Şükür ağırlandı. Teröriste övgüler dizilen program büyük tepkiye neden oldu.

    Saadet'in medya ayağı TV 5'te FETÖ'ye alan açma girişimi!

    Söz konusu kanalda düzenlenen 'Düşünme Vakti' isimli programda sunucu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ/PDY firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu olarak aldı.



    Rezalet bununla da sınırlı kalmadı.

    Sunucu Mehmet Ali Kayacı, "Eski bir milli futbolcu Hakan Şükür'ü misafir edeceğiz. Kendisi Amerika'da. Türkiye'nin yaşamış olduğu sendromu konuşacağız" şeklinde yaptığı açılıştan sonra FETÖ'cü Hakan Şükür'ü "Hakan Bey hoşgeldiniz ifadeleriyle karşıladı.

    SUNUCU METHİYELER DÜZDÜ
    Kayacı, sözlerinin devamında Şükür'e methiyeler düzerek şu ifadeleri kullandı;

    Ben Oktay Derelioğlu hayranıydım. Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum




    Saadet'in kanalı TV 5, teşekkür ettiği FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama girişimine soyunarak ekranda yer alan ünvan kısmını "Eski Milli Sporcu" ibaresini ekledi.

    Bu durum toplum vicdanını yaralayan bir yayın olarak kayıtlara geçerken, sosyal medyada Saadet Partisi'ne ve TV 5'e sert tepkiler gösterildi.

    RTÜK HAREKETE GEÇTİ
    Radyo ve Televizyon Üst Kurlu Başkanı Ebubekir Şahin Twitter adresinden açıklamada bulundu.

    Şahin açıklamasında, "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN: MASADA 6 KİŞİ YETMİYOR
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonunda gazetecilerle sohbet gerçekleştirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklamaya yönelik yayına yönelik tepkide bulundu.

        SORU: Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen televizyon kanalı TV5, FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına konuk aldı. İsveç'ten başka bir firari FETÖ'cünün iadesinin gündemde olduğu bir süreçte Türkiye'de bir televizyon kanalının bir başka firari FETÖ'cü ile yayın yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

        Onu değerlendirmeye gerek yok. Demek ki masada altı kişi yetmiyor. Yedi, sekiz falan arıyor olabilirler.



        PENSİLVANYA ŞEYTANININ ETEĞİNDE YAŞAM SÜRÜYOR
        Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye isimlerden biri olan Hakan Şükür, yaşamını ABD'de Pensilvanya'daki hainin gölgesinde sürdürüyor.

        Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan ve 2015 yılında ABD'ye kaçan Hakan Şükür'ün açtığı kafeyi batırınca Uber şoförlüğü ve kitap satıcılığı yaptığını söyleyerek duygu sömürüsünde bulunmuştu.

        FETÖ firarisi olarak ABD'de çeşitli işler yapan Hakan Şükür'ün ailesinin de mal varlıklarına el konulmuştu.



            HEP AYNI TAKTİK
            FETÖ'ye, darbeye, Türkiye düşmanlarına arka çıkmaktan geri durmayan Şükür, Türkiye'den ABD'ye kaçtıktan sonra kendisine lüks bir yaşam kurdu.

            2018 yılında California'da görüntülenen Şükür'ün, o dönem ailesiyle ikamet ettiği evinin bedelinin bölgedeki emlak değerleme sitelerine göre 3 milyon dolar olduğu, tespit edilmişti.

            3 milyon dolarlık evinin yanı sıra lüks arabalara düşkünlüğü dikkati çeken Şükür, evi ve işlettiği mekanının önünde beyaz renkli son model cipler ve binek aracıyla görüntülenmişti.



            Zora düşen firari vatan haini, yayınladığı algı dolu videoalara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de alet ederek tüm tepkileri üzerine toplamıştı.


            FETÖ'CÜLERE İADE-İ İTİBAR YARIŞI!
            Bir yandan da 6'lı masa bileşenlerinin FETÖ'cülere iade-i itibar yarışı da tam gaz devam ediyor.

            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK ile FETÖ nedeniyle görevinden uzaklaştırılanlara verdiği 'göreve iade' sözü tüm tepkileri üzerine çekerken konuya ilişkin İYİ Parti, Saadet ve ittifakın gölge ortağı HDP'nin açıklamaları da mevcut.



            FETÖ'DEN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILANLARA ALENİ DESTEK
            Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos 2021 tarihinde "O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim" ifadelerini kullanarak KHK'lılara selam çaktı.



                Bu açıklamasının akabinden takvim yaprakları 2 Eylül 2021 tarihini gösterdiğinde tekrar KHK'lıları gündemine alan CHP Genel Başkanı, "Ben söz verdim, hepsini görevlerine iade edeceğim" şeklinde konuştu.

                KHK'lılara her fırsatta destek sözü veren Kılıçdaroğlu, 18 Nisan 2022'de de "KHK ile insanlar görevlerinden atılmayacak. Onların haklarının tamamını teslim edeceğiz" paylaşımında bulundu.

                Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "iktidarımızda hakkı gasp edilenlerin tüm haklarını eksiksiz kendilerine iade edeceğiz!" ifadelerini kullandı.



                İYİ PARTİ'DEN 'GARİBAN' MASKESİYLE MASUMLAŞTIRMA ÇABASI
                İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de KHK ile görevinden uzaklaştırılanları masumlaştırma çabasına girişerek "Ne kadar gariban varsa içeride" şeklinde konuşmuştu.

                YARGITAY'IN TARTIŞMALI FETÖ KARARINA MUHALEFETTEN TAM DESTEK
                FETÖ'ye destek mesajlar vermekten çekinmeyen muhalefet partileri Yargıtay'ın FETÖ sanıkları ile ilgili verdiği tartışmalı karardan da memnun olmuştu.

                Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman konuya ilişkin, "Suçsuz, günahsız 71 askeri öğrencinin tahliye edilmesi vicdanını yitirmeyen herkesi memnun etmiştir" ifadelerini kullanarak tepkileri üzerine topladı.

                Yargıtay 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında müebbet hapisle cezalandırılan askeri öğrencilerin cezasını bozmuş, bunun üzerine 66 FETÖ sanığı tahliye edilmişti.



                FETÖ'YE METHİYELER DÜZEN KADININ OĞLUNA TAHLİYE!
                Hakkında tahliye kararı verilen askeri öğrencilerden biri de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e methiyeler düzen Melek Çetinkaya'nın oğlu Taha Furkan Çetinkaya idi.



                Melek Çetinkaya, "Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben FETÖ teröristtir diyemiyorum" ifadelerini kullanarak Pensilvanya'daki iblise güzelleme yapmış, gerçek yüzünü ortaya dökmüştü.



                    Çetinkaya ailesi tahliye sonrası TBMM'ye giderek tutukluluğu süresince kendisine destek veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Erhan Usta ve HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile de bir araya gelmişti.




                    FETÖ İTTİFAKI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
                    Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında muhalefetteki FETÖ ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.

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                    Haberler Güncel FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama yayını! Başkan Erdoğan'dan tepki: Demek ki masada altı kişi yetmiyor
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