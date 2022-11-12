FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama yayını! Başkan Erdoğan'dan tepki: Demek ki masada altı kişi yetmiyor

Seçimler yaklaşırken ne yapacağını şaşıran 6'lı masada FETÖ'ye alan açmak adına akıl dışı adımları atılıyor. Masanın küçük ortaklarından Saadet Partisi'nin televizyon kanalı TV 5'de firari terörist Hakan Şükür ağırlandı. Teröriste övgüler dizilen program büyük tepkiye neden oldu.
Söz konusu kanalda düzenlenen 'Düşünme Vakti' isimli programda sunucu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ/PDY firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu olarak aldı.
Rezalet bununla da sınırlı kalmadı.
Sunucu Mehmet Ali Kayacı, "Eski bir milli futbolcu Hakan Şükür'ü misafir edeceğiz. Kendisi Amerika'da. Türkiye'nin yaşamış olduğu sendromu konuşacağız" şeklinde yaptığı açılıştan sonra FETÖ'cü Hakan Şükür'ü "Hakan Bey hoşgeldiniz ifadeleriyle karşıladı.
SUNUCU METHİYELER DÜZDÜ
Kayacı, sözlerinin devamında Şükür'e methiyeler düzerek şu ifadeleri kullandı;
Ben Oktay Derelioğlu hayranıydım. Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum
Saadet'in kanalı TV 5, teşekkür ettiği FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama girişimine soyunarak ekranda yer alan ünvan kısmını "Eski Milli Sporcu" ibaresini ekledi.
Bu durum toplum vicdanını yaralayan bir yayın olarak kayıtlara geçerken, sosyal medyada Saadet Partisi'ne ve TV 5'e sert tepkiler gösterildi.
RTÜK HAREKETE GEÇTİ
Radyo ve Televizyon Üst Kurlu Başkanı Ebubekir Şahin Twitter adresinden açıklamada bulundu.
Şahin açıklamasında, "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.