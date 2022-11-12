FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama yayını! Başkan Erdoğan'dan tepki: Demek ki masada altı kişi yetmiyor







Saadet'in kanalı TV 5, teşekkür ettiği FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama girişimine soyunarak ekranda yer alan ünvan kısmını "Eski Milli Sporcu" ibaresini ekledi.



Bu durum toplum vicdanını yaralayan bir yayın olarak kayıtlara geçerken, sosyal medyada Saadet Partisi'ne ve TV 5'e sert tepkiler gösterildi.

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurlu Başkanı Ebubekir Şahin Twitter adresinden açıklamada bulundu.

Şahin açıklamasında, "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.