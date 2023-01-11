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    • 11.01.2023 17:38
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    Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu: 4 metreyi bulan dalgalar oluştu!

    Son dakika haberi! Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar, kentin çeşitli noktalarında ağaçları devirdi, bazı araçların üzerine levhalar ve binalardan uçan panjurlar düştü. Rüzgar nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi. Meteoroloji, Antalya dahil 11 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Antalya’da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu

    Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentte gece başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

    Antalya'da yağmur ve fırtına yüzünden hayat durdu!

    Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

    Kuvvetli rüzgar, kentin çeşitli noktalarında ağaçları devirdi, bazı araçların üzerine levhalar ve binalardan uçan panjurlar düştü.

    Rüzgar nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

        Konyaaltı Sahili'ndeki dev dalgaları çok sayıda kişi cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

        ANTALYA 25 GÜN SONRA YAĞMURA KAVUŞTU
        Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, kentte en fazla yağışın metrekareye 65,5 kilogramla Kepez ilçesine düştüğünü söyledi.

        En yüksek rüzgar hızının ise Kumluca'da 71,4 kilometreye ulaştığını kaydeden Gültekin, fırtına ve şiddetli yağışın gün boyunca devam edeceğini vurguladı.

        Antalya merkezin 25 günün ardından yağmurla buluştuğunu belirten Gültekin, yer yer aşırı olmak üzere yağışın hafta boyunca süreceğini bildirdi.

            AKDENİZ FOKU GÖRÜNTÜLENDİ
            Bu arada, Kaleiçi Yat Limanı'nda oluşan dalgalarla mücadele eden Akdeniz fokunu görüntüledi.

            Dalgaların arasından geçerek Yat Limanı'nı sığınan Akdeniz foku, bir süre burada bekledikten sonra yeniden gözden kayboldu.

            Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz fokunun yavrulama döneminde olduğunu söyledi.

            Antalya falezlerinde de yaşayan Akdeniz fokları olduğunu belirten Gökoğlu, "Fırtına dönemlerinde yavrularını mağaradan çıkararak korumak için Kaleiçi Yat Limanı'na getiriyorlar. Muhtemelen bu fok da yavrusunu limanda güvenli bir yere bıraktı ve onu korumak için çevresinde sürekli dolaşıyor. Fırtınalı günlerde maalesef yavru ölümleri yaşanıyor. Dalgalar nedeniyle kayalıklara çarpan yavrular hayatını kaybedebiliyor." dedi.

                Kurak geçen günlerin ardından Türkiye genelinde kar ve yağmurlu hava etkisini gösteriyor. Özellikli yurdun batı ve iç bölgelerinde sağanak yağışların etkisini artırması bekleniyor. Meteroloji Genel Müdürlüğü; 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

                YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLECEK
                Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Mersin ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, hava etkisini gösterecek.

                İç Ege ile Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                KUVVETLİ SAĞANAKLARA DİKKAT!
                Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir'in güneydoğusunda kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

                    Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

                    HAVA SICAKLIĞI 2 İLA 5 DERECE DÜŞECEK
                    Hava sıcaklığının yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerde 2 ila 5 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

                    KISA SÜRELİ FIRTINA
                    Rüzgarın ise genellikle güney ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Bolu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

                        Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava tahmin raporunu açıkladı.

                        İşte haritalı 5 günlük tahmin:

                        12 Ocak Perşembe

                        13 Ocak Cuma

                            14 Ocak Cumartesi

                            14 Ocak Pazar

                            Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
                            Ankara:                             Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 8

                                İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13

                                İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 15

                                Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

                                    Antalya: Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kerimlerinde (1200 m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 15

                                    Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

                                    Trabzon: Az bulutlu 13
                                        Firari FETÖ’cüyü aklama yayınına RTÜK’ten ceza
                                        Haberler Güncel Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu: 4 metreyi bulan dalgalar oluştu!
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