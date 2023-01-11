Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu: 4 metreyi bulan dalgalar oluştu!

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentte gece başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.
Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kuvvetli rüzgar, kentin çeşitli noktalarında ağaçları devirdi, bazı araçların üzerine levhalar ve binalardan uçan panjurlar düştü.
Rüzgar nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.